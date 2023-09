De jeunes Autochtones veulent « briser la malédiction du colonialisme »

S'unir pour avancer, tel est le message porté par les trois jeunes femmes invitées à témoigner lors du rassemblement national sur les présumées tombes anonymes, qui a lieu à Montréal du 6 au 8 septembre.

Les trois voix du panel jeunesse de l'événement provenaient chacune d'une des trois grandes familles autochtones du Canada, les Premières Nations, les Métis et les Inuit.

Trop souvent dans ma vie, je me suis sentie comme si je ne valais rien, et je sais que c'est un sentiment partagé autour de moi, dans ma communauté, exprime l'Inuk Joni Karoo de Taloyoak, au Nunavut. Plusieurs perdent espoir, ne trouvent plus de sens à leur vie et trop se tournent vers le suicide.

Il y a quelques années, Joni Karoo est devenue la première personne de la famille paternelle à obtenir son diplôme d'études secondaires. Elle poursuit maintenant ses études à l'université.

Je comprends aujourd'hui que ce que je ressens est issu du colonialisme, d'un système qui a ancré dans nos têtes que nos cultures et notre existence même n'avaient pas de valeur. Il en revient à nous maintenant de tout faire pour briser la malédiction du colonialisme.

De son côté Rosalie LaBillois, une Mi'kmaw d'Eel River Bar, au Nouveau-Brunswick, et de Listuguj, au Québec, considère avoir eu l'extrême chance de grandir dans une famille très proche de sa langue et de sa culture.

Mes parents se sont rencontrés dans une tente de sudation, difficile de faire plus culturel , explique-t-elle.

Bien consciente que la plupart des Autochtones du Canada n'ont plus cette chance, elle se fait un devoir de transmettre le plus possible son identité mik'maw.

Je sens que mon rôle est de raconter le voyage de ma famille, de porter et de faire connaître ma culture. Je peux dire haut et fort que je suis fière d'être Mik'maw, quelque chose que mon grand-père n'a jamais pu faire durant sa vie. C'était une autre époque...

Ouvrir en mode plein écran Rosalie LaBillois s'implique depuis quelques années au sein de plusieurs organisations autochtones. Photo : Linkedin / ROSALIE LABILLOIS

Prendre sa place

Pour Kyra de la Ronde, Métisse de la Rivière Rouge au Manitoba, il est essentiel pour l'avenir que les leaders du monde autochtone, jeunes et moins jeunes, fassent entendre leur voix.

Nous avons chacun nos particularités, les Métis, nous devons constamment composer avec la remise en question de notre existence. Le Canada ne reconnaît même pas officiellement l'existence du pensionnat Cranberry Portage où a été envoyé mon grand-père.

Comme les deux autres panélistes, Kyra de la Ronde considère l'éducation des Autochtones comme essentielle à leur avenir.

Il faut non seulement s'éduquer, mais aussi faire sentir notre présence dans des institutions universitaires qui n'ont jamais prévu de nous accueillir. Décoloniser l'éducation, c'est la meilleure manière de créer des liens avec les non-Autochtones.

Ouvrir en mode plein écran Kyra de la Ronde est devenue l'an passé la première Métisse à graduer comme major de promotion du Collège polytechnique Red River, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Selon elle, la montée d'un courant négationniste dans les derniers mois est causée en partie par le manque d'éducation par rapport aux questions autochtones dans les systèmes d'éducation canadiens. Devant le déni des expériences vécues par les Autochtones, elle croit qu'il ne faut pas hésiter à remettre les pendules à l'heure.

Ce qui est découvert un peu partout au pays depuis Kamloops, ce sont des choses que nos communautés savaient. Des familles ont connu l'immense douleur de la disparition de leurs enfants. Que les gens nient cela, ça me rend malade , a-t-elle exprimé.

Malgré tout, elle reste d'avis que des changements importants s'opèrent dans la société canadienne.