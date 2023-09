Enfants autochtones : « Les Canadiens ne peuvent plus dire qu’ils ne savaient pas »

« On vous voit, on vous entend et on vous soutient ». Tel est l’essentiel du message livré vendredi par la gouverneure générale du Canada Mary Simon lors du 5e rassemblement sur les présumées tombes anonymes d’enfants autochtones, qui se déroule à Montréal.

Dans une allocution d’une vingtaine de minutes, la gouverneure générale y est d’abord allée d’un constat : Ce pays a abandonné les enfants autochtones en interdisant leur culture, leur langue et même leur nom , en faisant référence à l’époque des pensionnats qui s’est étendue de 1831 jusqu’à 1996.

Il est important de dire qu’est-ce qui s’est vraiment passé , a insisté la gouverneure générale, née d’une mère inuk et d’un père allochtone. Avant d’enchaîner : Les Canadiens ne peuvent plus dire qu’ils ne savaient pas.

Du même souffle, Mary Simon s’en est prise aux négationnistes qui remettent en question l’histoire des pensionnats pour Autochtones et les mauvais traitements infligés aux enfants. Ces gens-là, pour Mary Simon, sont des racistes qui essaient de contrôler l’histoire des Autochtones . Or, ajoute-t-elle, ces enfants ne seront pas oubliés .

Mary Simon a aussi livré un plaidoyer en faveur de l’éducation. Une éducation qui aménage un espace où l’histoire des Autochtones au Canada devient un élément central. Il est important de dire qu’est-ce qui s’est réellement passé , a-t-elle répété.

La cheffe de l’État canadien a tout de même reconnu le chemin parcouru depuis 1981, alors qu’elle participait aux pourparlers pour que les droits autochtones soient inscrits au sein de la nouvelle Constitution canadienne. Elle a rappelé qu’à l’époque, les distinctions entre les peuples autochtones n’existaient pas.

Il en a fallu du temps pour être reconnus comme peuples distincts , faisant référence à la reconnaissance des trois peuples autochtones que sont les Premières Nations, les Inuit et les Métis.

La prochaine étape pour Mary Simon consiste à aider les communautés sur le plan technique à retrouver leurs enfants morts et à appuyer les survivants sur le plan de la santé mentale.

Et de conclure : Tout ce que nous avons fait, c’est pour nos enfants afin de créer un monde d’espoir basé sur la langue, la culture et les traditions.

Ce 5e rassemblement sur les présumées tombes anonymes liées aux pensionnats pour Autochtones, qui réunit quelques centaines de personnes à Montréal, se poursuit jusqu’à vendredi soir.