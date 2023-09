Vérité et justice, les Autochtones ne lâcheront rien

Il y a eu des pleurs, des embrassades, des voix qui se sont levées, mais surtout un grand moment d’unité. Pour la cinquième fois, des Autochtones de tout le Canada ont tenu un rassemblement pour évoquer les sépultures anonymes, à Montréal, jeudi.

Il s'agissait d'une occasion de faire le point sur la situation des enfants dont on a perdu la trace et de communier avec les survivants. D'une occasion, aussi, de montrer de la détermination et de rappeler que malgré les politiques coloniales menées envers les Autochtones, ils sont encore là et attendent des réponses.

Vérité. Le mot était sur toutes les lèvres. Mais aussi justice , lors de ce grand rassemblement qui avait pour but d’écouter les témoignages des survivants des pensionnats pour Autochtones et de savoir où en est la recherche des enfants disparus.

Il est temps, estiment les Autochtones, que la vérité sorte. Que leur vérité sorte. Alors ils continuent de la raconter.

Jeudi matin, au Centre Sheraton de Montréal, quatre survivants ont ainsi livré leur histoire. Ce n'était pas la première fois. Et l’un d’eux, Norman Kistabish, a expliqué que même si cela lui fait toujours un peu mal d’en parler, raconter ce qu’il a vécu fait partie de son chemin vers la guérison.

Ouvrir en mode plein écran Norman Kistabish est venu livrer son témoignage et rappeler aux gens de ne pas oublier de dire « Je t'aime » à leurs enfants. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

L’Anishnabe de Pikogan a été au pensionnat de Saint-Marc de Figuery. Il y aurait eu trois enfants qui seraient morts au pensionnat, mais je ne sais pas quand. C’est mon frère qui m’en a parlé , a-t-il raconté.

Angie Crerar, une Métis de l’Alberta, a terminé ce premier panel consacré aux survivants. On a vu les heures les plus sombres du Canada. [Au pensionnat], la vie a commencé à nous abandonner , a-t-elle dit.

Même pendant la période réservée normalement aux questions, des gens ont pris le micro pour ouvrir leur cœur et se libérer. Comme Marie-Louise Chakapash, qui a parlé de son arrivée en pensionnat. Ma mère m’a dit : "Tu ne rentreras pas à la maison ce soir". Je n’avais pas de lunch non plus. Je me suis dit que ma mère ne m’aimait pas , a-t-elle raconté avant de fondre en larmes.

Le besoin d’amour et d’être entouré était palpable. Les mots Je t’aime ont souvent été prononcés, comme pour rattraper toutes ces fois où ces adultes, autrefois enfants, auraient aimé les entendre.

Rosanne Casimir, la cheffe de Kamloops, était là, au fond de la salle. Elle croit que ces rassemblements sont aussi là pour permettre aux Autochtones de redéfinir l’histoire, changer le narratif et soutenir une transformation .

Ouvrir en mode plein écran Rosanne Casimir estime que les discours négationnistes ajoutent un poids sur les épaules des survivants. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Kimberly Murray, l’interlocutrice spéciale indépendante, a expliqué que cela permet aux Autochtones de tout le pays de parler d’enjeux tels que le cadre législatif et la logistique entourant les fouilles.

Certains sont venus à tous ces rassemblements. Il y a un vrai besoin pour ce genre d'événements. On voit que les survivants veulent poursuivre le travail de la Commission de vérité et de réconciliation , a-t-elle affirmé.

Affronter les négationnistes

Mais une ombre planait sur l’événement.

Ils n'étaient mentionnés qu’à demi-mot : les négationnistes. Ceux qui ne croient pas que des enfants sont morts dans les pensionnats.

La sénatrice innue Michèle Audette a martelé que les murs du racisme, du déni, sont difficiles à briser . Même le nouveau ministre de la Justice du Canada, Arif Virani, y a fait clairement référence lors de son intervention.

On ne peut pas et on ne doit pas nier ce qui s’est passé dans les pensionnats ni le résultat sur plusieurs générations.

La sénatrice Audette en a remis une couche. On nous a appris que la parole, c’est la vérité.

Ouvrir en mode plein écran Michèle Audette est sénatrice depuis 2021 et continue de soutenir les survivants des pensionnats pour Autochtones dans leur recherche de vérité. (Photo d'archives) Photo : Sénat du Canada

Le problème, c’est que les non-Autochtones ont du mal avec ce concept. Norman Kistabish l’a bien compris. Les mots sont sacrés et ont un sens et si un survivant dit qu’il a vu ce qu’il a vu, son témoignage doit être pris au sérieux. Le regard fixe, sans ciller, Norman Kistabish a dit : Ça se sent quand quelqu’un ment, ça se voit, tu le vois dans ses yeux.

De l’importance des mots

L’importance d’avoir un vocabulaire uniforme, précis, est impérative face à ceux qui refusent de croire qu’il puisse y avoir des enfants enterrés à proximité des anciens pensionnats.

Marie Wilson, l’ancienne commissaire de la Commission de vérité et de réconciliation, a évoqué la nature sensible du sujet qui pousse parfois les gens à parler émotivement de corps, de dépouilles. Mais il faut, a-t-elle rappelé, écouter avant tout ce que disent les experts et les scientifiques qui, eux, parlent toujours d’irrégularités dans le sol qui pourraient suggérer la présence de tombes.

Ouvrir en mode plein écran Marie Wilson a animé l'une des discussions lors du rassemblement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

D’ailleurs, Kimberly Murray a évoqué elle aussi cette confusion, liée parfois à une désinformation de la part des médias. Il faut comprendre que ce n’est pas avec un géoradar qu’on trouve des dépouilles. Mais il faut aussi savoir que dans certains pensionnats, il y avait des cimetières, et ça, c’est avéré, c’est un fait , a-t-elle dit.

Rosanne Casimir a expliqué que les communautés travaillent avec des scientifiques : des archéologues, des anthropologues, des coroners, et la police. Que ces gens doivent être sensibles aux cultures autochtones et à leurs valeurs pour que le partenariat soit efficace.

Les négationnistes évoquent aussi parfois la longueur du processus pour remettre en cause la véracité du discours des survivants, Selon la cheffe de Kamloops, ils ne se rendent tout simplement pas compte de l’ampleur de la tâche et de tous les différents paliers qu’il faut contacter.

Kimberly Murray illustre : Si le site est sur la communauté, c’est plus simple. Mais s’il est sur un terrain privé, municipal, ou de la Couronne, c’est plus compliqué, car il n’y a pas de lois qui permettent aux Autochtones de faire des recherches sur ces sites-là .

Ouvrir en mode plein écran Kimberly Murray rappelle qu'il est important que les médias choisissent le bon vocabulaire pour ne pas alimenter les théories des négationnistes. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Elle estime qu’il faudra au moins une décennie pour poursuivre ce long travail dont certains citoyens ne semblent pas comprendre la délicatesse, selon plusieurs Autochtones rencontrés sur place.

Son mandat se terminera à l’été 2024 et il suscite déjà des interrogations. Certains Autochtones craignent d’être abandonnés et se demandent ce qui va arriver au dossier. Mme Murray s'est voulue rassurante. Elle a assuré avoir déjà évoqué le sujet auprès du gouvernement et poussé pour que le travail continue d’une manière ou d’une autre.

Elle a aussi plaidé pour que les sites des hôpitaux et cimetières soient aussi fouillés, peu importe l'endroit dans lequel le gouvernement a placé les enfants autochtones , car pour le moment, le Canada ne finance que les fouilles aux alentours des anciens pensionnats.

Des idées de feuille de route

Mais aujourd’hui, on veut aussi parler d’action. Et beaucoup de communautés se demandent par où commencer.

Ken Watts, conseiller en chef de Tseshahat, en Colombie-Britannique, a donné une série de pistes, car sa communauté est plutôt avancée dans le processus. Il a évoqué le cas du pensionnat de Port Albertini, qui a accueilli des membres de 90 communautés et qui se trouve sur le territoire de Tseshahat.

D’emblée, il a souligné le défi de rejoindre toutes les familles potentiellement concernées, puisqu’elles sont éparpillées dans tout l’ouest du pays.

Mais la communauté a pris la situation à bras le corps en formant un groupe de survivants mandaté pour créer le cadre des recherches et de la collecte de données. Ce groupe se réunit une fois par mois, pour coordonner les efforts.

Les survivants et les aînés doivent absolument être ceux qui guident les actions de la communauté. Ensuite seulement, des professionnels sont engagés pour mener des investigations notamment sur le terrain à l’aide de radars pénétrants, de drones et de chiens.

Pour le moment, on a balayé 11 % des 100 hectares sur lesquels se trouvait le pensionnat. Finalement, ces recherches ont permis de déterminer que 17 potentielles tombes anonymes se trouvent sur le terrain. Mais M. Watts indique que d’après les témoignages, ce seraient 67 enfants qui auraient disparu.

Pour ceux qui se lancent dans ces investigations, Ken Watts a conseillé de prendre son temps, prendre soin des autres, de vous-mêmes, de l’équipe qui travaille sur ces dossiers .

Garrison Settee, grand chef du Manitoba Keewatinowi Okimakanak, a évoqué quant à lui l’aspect législatif du dossier et a demandé une loi pour protéger tous les sites où l’existence de dépouilles est supposée ou avérée.

La grande cheffe de la nation crie, Mandy Gull-Masty, a rappelé le manque de financement débloqué par le gouvernement fédéral pour retrouver les corps éventuels.

Le gouvernement s’est excusé, mais il ne fait pas de suivi. Je suis désolée, mais je vais être critique. Il y a des lacunes au sujet du financement , a-t-elle dit en soulignant que les Cris du Québec font face à un enjeu supplémentaire : celui de la langue, puisque l’anglais est leur langue seconde.

Et les Cris ne sont pas les seuls.

De quoi ajouter un obstacle de plus, pour tous ces gens en quête de réponses.

La prise de photos n'a pas été autorisée durant les panels et les échanges de l'événement.