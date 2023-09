Stanley Vollant ou l’irrésistible appel de la santé publique

Sans faire de bruit, le Dr Stanley Vollant se prépare à effectuer l’un des virages les plus importants de sa vie professionnelle. Même s’il aime toujours son travail de chirurgien, il ne pouvait simplement pas refuser, à ce point-ci de son parcours, l’offre de devenir le prochain directeur de santé publique de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL).

C’est sûr que c’est un changement drastique de carrière, de poser le bistouri pour prendre le micro et le crayon , reconnaît le médecin innu, qui travaille à l'Hôpital Notre-Dame, à Montréal.

Mais c’est naturel, un peu comme une suite logique de mon implication pour la santé des Premières Nations. Ça fait des dizaines d’années que je parle de prévention et de saines habitudes de vie.

En 1994, Stanley Vollant est devenu le premier chirurgien autochtone du Québec et le deuxième au Canada. Après avoir terminé ses études en médecine à l’Université de Montréal, il a travaillé pendant 10 ans au Centre hospitalier régional de Baie-Comeau, tout en œuvrant à la clinique médicale de sa communauté à Pessamit. Sa pratique l’a ensuite mené à Chicoutimi, à Ottawa, à Dolbeau-Mistassini, avant de le ramener à Montréal.

Ouvrir en mode plein écran Le Dr Stanley Vollant en compagnie de la gouverneure générale Mary Simon lors de la cérémonie d'investiture de l'Ordre du Canada, en juin dernier. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le Dr Vollant a également enseigné à l’Université d’Ottawa, où il a dirigé le programme autochtone de la Faculté de médecine. Il a aussi été coordonnateur du volet autochtone de la faculté de médecine de l’Université de Montréal. Son implication et ses accomplissements lui ont valu d’être nommé au sein de l’Ordre du Canada en juin dernier.

Depuis des années, quand je retourne à Pessamit ou dans d’autres communautés innues, les gens me disent : "bravo, on est fiers de toi". En même temps, ils me disent : "maudit qu’on aurait aimé ça que tu nous soignes". Et ça, ça me fait de la peine. J’avais l’impression de temps en temps de ne pas en avoir fait assez pour eux , dit-il.

En étant directeur de la santé publique, je n’en guérirai pas un à la fois, je vais pouvoir les aider par milliers. Je vais pouvoir remarcher dans mon village la tête haute en disant : "je travaille pour vous, votre santé est importante pour moi".

D’autres considérations, liées à sa propre santé, l’ont incité à faire le saut. Malgré l’appréciation de ses pairs et de ses patients, le temps était venu pour lui de s’éloigner du milieu hospitalier.

Publicité

Je pense que je suis un bon chirurgien, j’apprécie encore les moments où je suis en opération, et j’essaie toujours de m’améliorer. Mais le poids des défaillances du système est devenu lourd à porter , reconnaît le médecin de 58 ans.

Plusieurs de mes collègues de 56, 57, 59 ans se sentent écrasés par ce poids et pensent prendre leur retraite plus tôt. Cette charge de travail, ce stress qu’on m’impose, commence à me peser et il faut que je pense à ma santé. J’ai déjà fait une dépression en 2007 et ça ne me tente pas d’en faire une deuxième.

Poursuivre la mission

Le Dr Vollant entrera dans ses nouvelles fonctions le 1er avril 2024. Pour un certain temps, il continuera de travailler une journée par semaine à l'Hôpital Notre-Dame, question de faciliter la transition et de garder un pied sur le terrain.

Cela ne l’empêchera pas de se lancer corps et âme dans l'aventure avec la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Son nouveau rôle lui permettra de poursuivre l'œuvre qu’il a entreprise il y a plusieurs années avec les communautés autochtones.

De 2010 à 2016, avec sa marche Innu Meshkenu, le Dr Vollant a parcouru 6000 kilomètres à travers la province pour aller à la rencontre des jeunes Autochtones afin de les encourager à se prendre en main et à se dépasser. Il a ensuite créé l’OBNL Puamun Meshkenu qui promeut les saines habitudes de vie chez les Premières Nations, notamment avec l’organisation d’une grande marche annuelle. La prochaine aura lieu du 23 au 30 septembre entre Pessamit et Uashat mak Mani-utenam.

J’avais déjà un discours de santé publique en prêchant haut et fort l’importance d’insister sur la promotion des saines habitudes de vie et de la culture pour améliorer la santé des Premières Nations , souligne le Dr Vollant.

S’il se décrit maintenant comme un apôtre de la santé globale, il n’en a pas toujours été ainsi. L’approche holistique qui guide aujourd’hui sa pratique, il l’a développée au fil des ans et au gré des rencontres.

Tôt dans ma carrière, quand j’avais 20-30 ans, je pensais simplement que d’augmenter le nombre de médecins, d’infirmières, d’hôpitaux et de centres de santé auprès des populations plus fragiles améliorerait leur santé. Tranquillement, avec ma formation, mon expérience et les rencontres que j’ai faites, je me suis rendu compte que c’est en travaillant sur les déterminants de la santé que l’impact est le plus grand.

Pour les Premières Nations, ces déterminants sont nombreux. Ils passent par l’accès à l’eau, à l’éducation et à la justice, entre autres choses.

Publicité

Le Dr Vollant valorise le travail d’équipe et souhaite que les priorités de la direction de santé publique de la CSSSPNQL soient établies par le groupe. Néanmoins, certains problèmes auxquels font face les communautés autochtones lui semblent particulièrement alarmants.

Les problématiques de santé mentale et de toxicomanie m’interpellent énormément. La santé des Autochtones hors réserve m’interpelle encore plus. J’habite à Montréal et quand je traverse la ville, qui je vois parmi les itinérants? Beaucoup de mes frères et sœurs des Premières Nations vivent dans la rue, dans des conditions innommables […] Si on ne fait rien, ce phénomène va encore empirer.

La sécurisation culturelle

À l’évidence, la sécurisation culturelle fait partie de ses chevaux de bataille. L’approche du troisième anniversaire du décès de Joyce Echaquan dans des circonstances troublantes à l'hôpital de Joliette rappelle toute l’importance de cette lutte.

Je pense qu’il y a eu des petits pas en avant depuis, on en parle plus, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire , estime le Dr Vollant.

L’une des conséquences les plus dramatiques, selon lui, en termes de santé publique sont les retards de diagnostic.

Encore aujourd’hui, les Autochtones ont peur d’aller à l'hôpital et ils s’y rendent seulement quand ils sont sur le point de mourir; quand ils sont sur le bord de l’amputation, avec une maladie cardiaque lorsqu’ils sont complètement bouchés ou avec un diabète si avancé qu’ils ont les reins finis.

Le Dr Vollant sait très bien qu’il ne pourra pas tout régler et que les problèmes de santé qui touchent les Autochtones ne se guériront pas en un clin d'œil.

Je ne vais pas faire de miracle. Je vais faire des petits pas en avant, et d’autres poursuivront jusqu’au jour où on arrivera à notre but. C’est-à-dire lorsque les Autochtones du Québec auront un statut de santé égal et un accès aux soins de santé égal dans un contexte de sécurisation culturelle. On aura atteint notre but quand les Autochtones pourront aller à l'hôpital sans avoir peur et qu’ils y seront traités comme tous les autres Québécois.

Cet objectif n’est qu’une parcelle d’un grand rêve que le Dr Vollant poursuit sans relâche depuis des années : celui que les Autochtones et les Inuit de la province soient les égaux des Québécois.

Ce rêve-là, je ne le verrai pas de mon vivant. Il y a encore beaucoup trop de travail à faire. Les générations brisées par les pensionnats et par la colonisation, ça ne va pas prendre cinq ans pour les guérir. Ça va prendre des années , dit-il.