MOMENTA Biennale de l’image veut « rendre plus visibles les cultures autochtones »

Comment se jouent et se déjouent les identités? Comment se façonnent les représentations de soi et de l’autre? Qui peut jouer du spectacle identitaire? Cette 18e édition du festival s’intitule Mascarades : l’attrait de la métamorphose et souhaite une réflexion approfondie sur les enjeux identitaires, un thème qui interpelle les artistes autochtones, soutient Ji-Yoon Han, la commissaire de la Biennale.

Comme société, collectivement, on est en train de changer notre rapport à l'Histoire, à la perception de l'identité collective. Donc, je pense que c'était tout à fait évident qu'il fallait que des artistes autochtones soient représentés dans la programmation , explique-t-elle en entrevue.

Cette dernière a d'ailleurs sélectionné 3 Autochtones parmi les 23 artistes invités : Marianne Nicolson, Lindsay Katsitsakatste Delaronde et Meky Ottawa. Ces trois femmes très engagées en sont à différentes étapes dans leur carrière , souligne la commissaire.

Ouvrir en mode plein écran Marianne Nicolson. Photo : Photo fournie par MOMENTA Biennale de l'image

L’exposition Ta̱wi’stalisa̱la (marcher autour du monde). Réclamer l’intangible, de Marianne Nicolson de la Nation Musgamakw Dzawada’enuxw en Colombie-Britannique, est présentée à VOX, centre de l’image contemporaine.

En entrevue, celle qui milite à travers son art pour les droits territoriaux des Autochtones désire montrer comment la tentative de supprimer et transformer [leur] culture traditionnelle était, en réalité, un moyen de [les] aliéner de [leurs] droits sur [leurs] terres .

Par exemple, de 1884 à 1951, le gouvernement canadien a interdit le potlatch , une cérémonie de remise de cadeaux pratiquée par les Premières Nations dans l'ouest du pays. La pièce maîtresse de l’exposition, la projection Emerge as Stars: A Portrait of Dispossession, illustre d'ailleurs cette confiscation d’objets sacrés par les fonctionnaires coloniaux , mais selon une perspective autochtone .

Ouvrir en mode plein écran L'œuvre Emerge as Stars: A Portrait of Dispossession de l'artiste Marianne Nicolson. Photo : Myriam Boulianne

On retrouve aussi plusieurs photographies de l'époque. Parmi celles sélectionnées, dont certaines appartiennent au Royal British Columbia Museum, l'artiste développe l’appropriation renversée d’un médium qui historiquement a été extrêmement important dans l'entreprise de colonisation , explique la commissaire.

Tout au long du 19e siècle jusque dans le 20e, les peuples autochtones ont été dépossédés de leur propre image par des campagnes de photographie anthropologique et ethnographique. [...] Marianne Nicolson est vraiment critique par rapport à ce médium.

Ouvrir en mode plein écran Lors de son travail, l'artiste Marianne Nicolson a développé une stratégie d'« appropriation renversée » dans laquelle elle nous invite à porter un regard critique sur la photographie utilisée durant l'époque coloniale. Photo : Myriam Boulianne

L’artiste mohawk Lindsay Katsitsakatste Delaronde présentera quant à elle une installation multimédia au centre d’art contemporain Optica sur le thème de la gémellité.

En parallèle, elle montrera sa nouvelle performance Sturgeon Woman Rising le samedi 9 septembre à 17 h au Quai de l’Horloge dans le Vieux-Montréal. Au cours de sa performance, sous forme de danse, l’artiste développe le thème central de la métamorphose, plus précisément, elle prend la forme d’un esturgeon, un animal très présent au sein de l'alimentation de sa communauté à Kahnawà:ke où elle a grandi et vécu , explique Ji-Yoon Han.

En entrevue, l'artiste déclare que sa performance est une occasion d' affirmer [sa] souveraineté sur les territoires sur lesquels [ses] ancêtres ont été expulsés de force .

Ouvrir en mode plein écran Lindsay Katsitsakatste Delaronde. Photo : Photo fournie par MOMENTA Biennale de l'image

De son côté, Meky Ottawa, originaire de Manawan, s’inspire de ses origines atikamekw, de sa perspective féministe et de la vie urbaine pour créer des œuvres engagées et politiques.

L'artiste multidisciplinaire fait appel à de la vidéo, de l’illustration ou des installations immersives. Elle vient un peu challenger ce qu'on entend par image dans le contexte de MOMENTA. Elle nous invite aussi à nous éloigner de cette culture centrée sur l'appareil photo , précise Ji-Yoon Han.

Ouvrir en mode plein écran Oeuvre de l'artiste atikamekw Meky Ottawa. Photo : Photo fournie par MOMENTA Biennale de l'image

Son exposition intitulée Mos sera présentée au Centre d'art daphné, une galerie gérée par des artistes autochtones. Il s'agit d'ailleurs d'un nouveau partenaire d’exposition pour MOMENTA Biennale de l’image.

Pour Audrey Genois, la directrice générale du festival, cette nouvelle collaboration permettra de rendre plus visibles les cultures autochtones .

Mme Genois ajoute que l'organisation s’est engagée dans un processus d’apprentissage pour adapter ses manières de travailler avec les artistes autochtones. Ça s’est fait de manière graduelle et naturelle. Et à travers ça, on a aussi fait des formations en sensibilisation en réalité autochtone , relate celle qui a pris les rênes du festival en 2017.

L'événement a lieu sur un territoire non cédé, et à partir du moment où tu en es conscient, c’était ça le point de départ. Comment on reconnaît cet élément-là et on entre en relation avec les autres? C'est une grande tribune, la biennale, donc on s'est demandé comment partager ce privilège-là.

Les visiteurs pourront découvrir les diverses expositions dans 16 endroits, comme le Musée des beaux-arts, le Musée McCord, le Musée d’art contemporain, mais aussi les centres d’artistes et les galeries universitaires, jusqu'au 22 octobre. La programmation complète est disponible ici (Nouvelle fenêtre).

Avec les informations de Géraldine Martin