Little Bird s’envole aux États-Unis

Diffusée depuis mai 2023 sur les plateformes Crave et APTN lumi, la série fictive Little Bird franchira les frontières et se retrouvera bientôt sur les ondes de PBS. Pour Rezolution Pictures, la compagnie autochtone basée à Montréal qui est responsable de la production, la popularité de cette série marque une nouvelle étape pour le développement de l’entreprise.

Little Bird suit Bezhig Little Bird (Darla Contois), Autochtone originaire de la communauté de Long Pine, en Saskatchewan. Victime de la rafle des années 60, Bezhig sera adoptée par une famille juive montréalaise à l’âge de 5 ans, et devient alors Esther Rosenblum. Little Bird suit le parcours de cette jeune femme, désormais dans la vingtaine, afin de retracer sa famille et son histoire.

La série « Little Bird » est disponible sur les plateformes Crave et APTN lumi depuis quelques mois.

La série fictive se décline en six épisodes d’une heure et est chapeautée par la productrice Jennifer Podemski, elle-même d’origine juive et autochtone. Cette dernière est aussi connue comme actrice et a été nommée dans la catégorie de la meilleure actrice de soutien aux prix Écrans canadiens en 2014 pour son rôle dans Empire of Dirt.

Un honneur pour Rezolution Pictures

Pour Ernest Webb, coproducteur de la série et Cri de Chisasibi, cette distribution aux États-Unis, et plus particulièrement par le réseau PBS, représente un honneur .

Nous sommes heureux d’avoir cette vitrine aux États-Unis. [...] C’est un grand honneur parce qu’ils ont un très large auditoire.

Ernest Webb a fondé Rezolution Pictures à Montréal avec sa femme.

Cofondée à Montréal en 2000 par Ernest Webb et sa femme, Rezolution Pictures se spécialise dans la production de films et de séries autochtones.

Si la compagnie développe désormais de nombreuses fictions, elle s’est d’abord concentrée exclusivement sur les documentaires. Elle a notamment été remarquée pour la production de Rumble : The Indians Who Rocked the World, un documentaire décrivant l'influence de la musique autochtone sur la musique rock.

Si Rezolution Pictures est ancrée dans la métropole québécoise, c’est qu’Ernest Webb et sa femme, l’Irlando-Torontoise Catherine Bainbridge, y résidaient à l’époque de sa création.

C’était un lieu [de fondation] tout simplement naturel pour nous , juge Ernest Webb, qui a notamment travaillé pour CBC/Radio-Canada à Montréal.

L’avantage de cette ville se retrouve également au niveau financier, où le soutien pour les productions cinématographiques est beaucoup plus [grand] que ce qu’il y a aux États-Unis .

En tant que boîte de production canadienne, basée au Québec, nous sommes très reconnaissants du soutien dont nous bénéficions.

La popularité de Little Bird semble marquer un tournant pour l’entreprise, qui souhaite désormais se développer davantage.

Je pense que l’on a atteint une nouvelle maturité en ce qui a trait aux histoires que l’on raconte. Nous sommes prêts à aller au-delà de ce que nous avons fait jusqu’à présent , explique le producteur.

Ernie Webb ajoute que la popularité d’autres séries autochtones, comme la série américaine Reservation Dogs, permet de créer de nouveaux horizons .