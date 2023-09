Identité de genre : des Autochtones préoccupés par les nouvelles mesures au N.-B.

Alors que la rentrée bat son plein au Nouveau-Brunswick, des militants s'inquiètent de l'effet des nouvelles règles provinciales concernant l'identité de genre en milieu scolaire à l'égard des étudiants autochtones.

Plus tôt cette année, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a initié une révision controversée de la politique 713, un cadre législatif mis en place en 2020, afin de créer un milieu scolaire sécuritaire, accueillant, inclusif, et favorable à l’affirmation pour tous les élèves, leur famille et leurs alliés qui s’identifient ou sont perçus comme LGBTQI2E+ .

Parmi les révisions se trouve par exemple une exigence selon laquelle l’école doit absolument obtenir le consentement des parents afin de pouvoir appeler un enfant de moins de 16 ans par son prénom et ses pronoms choisis.

Le directeur général de l’Alliance bispirituelle wabanakie (Wabanaki Two Spirit Alliance), John Sylliboy, estime qu'enlever ce genre de protection aux enfants bispirituels ou LGBTQ+ est une forme de violence .

John Sylliboy est co-fondateur de l'Alliance bispirituelle wabanakie (Wabanaki Two Spirit Alliance).

D’une perspective wabenakie ou mi’kmaw, si on interrompt le développement - culturel, spirituel, mental, émotionnel et physique - des enfants, alors ils seront déséquilibrés et cela aura des conséquences à long terme sur leur santé , juge-t-il.

L’Alliance bispirituelle wabanakie est un organisme à but non lucratif qui vise à soutenir les Autochtones bispirituels et LGBTQ+ de la région atlantique du Canada.

Qu'est-ce que la bispiritualité? Certains Autochtones préfèrent se définir comme bispirituels au lieu ou en plus de lesbiennes, gais, bisexuels, trans ou queer. Avant la colonisation européenne, les personnes bispirituelles étaient des membres respectés de leurs collectivités et avaient souvent un statut particulier. Dans certaines nations, on croyait qu’elles possédaient la capacité unique de comprendre les points de vue masculins et féminins. Les personnes bispirituelles étaient souvent les visionnaires et les guérisseurs de leurs collectivités. Le terme affirme l’interrelation de tous les aspects de l’identité – y compris le genre, la sexualité, la communauté, la culture et la spiritualité. Bispirituel s’ajoute à nombre de mots de langues autochtones pour désigner cette réalité. Source : Égale Canada

Les écoles situées dans des communautés autochtones n’auront pas à suivre cette mesure, puisqu’elles ne sont pas soumises à la juridiction provinciale. De ce fait, certains enfants autochtones bispirituels et LGBTQ+ ne seront pas affectés par ce changement légal.

Ceci étant dit, certaines communautés n’ont pas leur propre école.

Felicia Mae Galbraith est directrice de l'éducation pour la Première Nation Oinpegitjoig (ou Première Nation Pabineau).

Felicia Mae Galbraith, directrice de l’éducation pour la Première Nation Oinpegitjoig (ou Première Nation Pabineau), à 173 kilomètres au nord de Moncton, confirme que les 52 étudiants de sa communauté vont dans des écoles dirigées par le gouvernement provincial.

Je m’inquiète de comment cela va affecter les étudiants LGBTQ. Parce que la réalité est que, si tu dois contacter les parents par rapport à l'identité de genre ou l’orientation sexuelle [de leur enfant], alors il y a une possibilité que tu le mettes en danger.

Felicia Mae Galbraith indique vouloir planifier des programmes et ateliers communautaires bispirituels et LGBTQ+ afin de soutenir les étudiants. Elle espère que le gouvernement provincial reconsidérera la politique 713.

Le bien-être des enfants est primordial. Le gouvernement devrait considérer l’aspect sécuritaire de cette mesure, parce que, en pratique, je ne pense pas que cette mesure soit sécuritaire pour nos étudiants , avance Felicia Mae Galbraith.

John Sylliboy assure que des ressources seront offertes par son organisation afin de remédier au problème. L’Alliance bispirituelle wabanakie compte notamment offrir un lieu sécurisant en ligne et va collaborer avec d’autres organismes bispirituels et LGBTQ+ afin de pouvoir infirmer la récente décision du gouvernement provincial.

D’après un texte d’Oscar Baker III, de CBC News.