Aaron Prosper enseigne cet automne un nouveau cours sur les traités entre la Couronne britannique et les peuples autochtones à l'Université Saint Mary's, en Nouvelle-Écosse.

Ce membre de la Première Nation Eskasoni espère qu’il va aider les étudiants à comprendre leur rôle et leur importance dans la société d’aujourd’hui, trois siècles après leur signature.

Intitulé Kisaknutmaqan : Traités de paix et d’amitié, le cours analysera et passera au crible les traités signés dans cette région qu’on désigne aujourd’hui sous le nom de Maritimes.

Kisaknutmaqan est un mot mi’kmaw qui a de nombreuses significations, mais qui peut référer à deux ou plusieurs parties arrivées au bout d’une discussion ou qui sont parvenues à un consensus, indique Aaron Prosper.

Ce chercheur, artiste et leader communautaire, observe que les traités de paix et d’amitié sont souvent mal compris.

Une idée répandue est que tout le monde s’est tenu la main et a chanté le kumbaya dans les années 1700, alors qu’une bonne partie de ces traités ont été signés à la fin d’un conflit ou d’une guerre.

C’est important que nous ayons des discussions et débats publics sur les traités, car les gens ont besoin d’être informés , poursuit-il.

Des cas historiques

Les traités de paix et d’amitié sont des ententes que la Couronne britannique a signées entre 1725 et 1779 avec plusieurs Premières Nations, dont les Mi'kmaq, les Wolastoqiyik et les Passamaquoddy.

Avec son cours, Prosper veut offrir aux étudiants la possibilité de comprendre le contexte qui a mené à la signature de ces traités, mais aussi la façon dont ils ont été utilisés par la suite.

Né en 1874, le chef Gabriel Sylliboy a été condamné en 1927 pour chasse illégale et pardonné à titre posthume en 2017.

Il cite les exemples de Gabriel Sylliboy, dans les années 1920, et de l’arrêt Marshall, rendu en 1999.

En 1927, Gabriel Sylliboy, un grand chef mi’kwaw, a été arrêté en possession de peaux de rat musqué et reconnu coupable d'avoir chassé en dehors de la saison.

Lors de sa défense en cour, M. Sylliboy a évoqué que ses droits ancestraux lui permettaient de chasser en tout temps, faisant référence à des dispositions d’un traité datant de 1752.

Il a malgré tout été condamné et c’est seulement en 2017 qu’il a été pardonné à titre posthume.

L’arrêt Marshall, quant à lui, remonte à 1999. Il a reconnu aux Mi'kmaq et aux Wolastoqiyik le droit de mener des activités de chasse, de pêche et de cueillette dans le but de s'assurer une subsistance convenable , bien que le gouvernement fédéral ait plus tard spécifié qu’il pouvait les réguler pour des raisons de conservation, notamment.

Aaron Prosper, qui a 27 ans, raconte que lors de ses études secondaires et universitaires, les traités n’étaient soit pas du tout discutés, soit offraient aux étudiants une perception étroite de leur rôle dans la société moderne.

Il insiste sur l’importance de connaître le contexte historique : quand les traités ont été signés.

De plus, tous les Mi’kmaq n’étaient par exemple pas impliqués dans l’accord. Un Mi’kwaw qui signe un traité à Halifax n’est pas représentatif de tous les Mi’kmaq du Nouveau-Brunswick, du Cap-Breton ou de l'Île-du-Prince-Édouard , fait-il valoir.

Une manifestation en appui aux pêcheurs autochtones, le 26 septembre 2020 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. (Photo d'archives)

Les valeurs mi’gmaw

Margaret Murphy, porte-parole de l’Université Saint Mary's, affirme que l’institution cherche à avoir plus de cours sur les questions autochtones dans son curriculum.

Il y a quelques années, nous avons mis en place un groupe de travail avec les étudiants autochtones de Saint Mary's pour voir de quelle façon nous pouvions améliorer leur expérience générale. Une des principales recommandations était de changer le curriculum.

Mme Murphy observe qu’il y a de plus en plus de demandes en ce sens ces dernières années.

Nous tenons compte de leurs conseils. Les cours vont être bénéfiques aux autres étudiants également, ce qui veut dire que chacun va pouvoir en apprendre davantage sur l’histoire autochtone dans la région atlantique , détaille-t-elle.

Aaron Prosper, de son côté, estime que ce cours est un pas dans la bonne direction, et une façon d’atteindre son objectif, qui est aussi d’intégrer les valeurs mi’gmaw dans sa classe.

Il veut que les étudiants s’approprient les idées traditionnelles sur la paix, le dialogue et la compassion pour les mettre en œuvre dans leur vie quotidienne.

Les discours entourant les traités sont plus importants que jamais, insiste-t-il en faisant référence au conflit entre les pêcheurs de homards dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et les membres de la Première Nation de Sipekne'katik, qui défendent leur droit à pêcher en dehors des saisons réglementaires, au nom du principe de subsistance convenable .