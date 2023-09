Des travaux perturbent les traitements d’hémodialyse à l’hôpital de Chisasibi

Des travaux pour réparer des problèmes d’alimentation et de débit d'eau dans l'unité d'hémodialyse de l'hôpital de Chisasibi ont forcé le déplacement de plusieurs patients cris du Nord-du-Québec vers Montréal pendant une bonne partie de l'été.

Déplacés depuis la mi-juillet, certains patients se disent frustrés par les retards et affirment que le centre d'hémodialyse de Chisasibi est depuis longtemps trop petit et inadapté et qu'il connaît des problèmes de moisissure.

Je pense que la moisissure est là depuis longtemps , indique Nellie Bearskin House, qui a été dialysée par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) au cours des 13 dernières années. Le centre d'hémodialyse de Chisasibi dessert toutes les communautés cries de la côte.

Les gens pouvaient sentir des odeurs et détecter que quelque chose n'allait pas dans l'unité. J'ai l'impression que l'unité de dialyse de l'hôpital [Chisasibi] a été si peu développée pendant toutes ces années. Ils ne se sont pas concentrés sur l'unité .

À cause du diabète, la femme de 67 ans a perdu la vue en 2009 ainsi que ses deux pieds et, plus récemment, plusieurs doigts. En 2012, elle a dû subir un triple pontage.

Ouvrir en mode plein écran Nellie Bearskin House est parmi les 21 patients cris transférés à Montréal pendant les travaux de réparation de l'unité d'hémodialyse de l'hôpital de Chisasibi. Photo : CBC

Un système obsolète

Le Conseil de santé cri souligne que 21 patients ont dû être transférés à Montréal en raison d'un système d'alimentation en eau obsolète et que les réparations de l'unité de dialyse seront effectuées en deux étapes : cet été et en novembre. Le coût des réparations n'est pas encore connu.

Publicité

Nous avons eu des problèmes avec le système d'eau […] qui ont interrompu le traitement de dialyse , déclare dans un courriel Priscilla Weapenicappo, la directrice intérimaire de l'hôpital Chisasibi pour le CCSSSBJ.

Elle ajoute qu'en décembre 2021, un expert en moisissures avait été invité à procéder à une évaluation complète de l'unité et que, bien que des moisissures aient été trouvées, les relevés étaient faibles.

Lorsque la lecture des moisissures a été effectuée, elle a montré des lectures minimales après que les trous de l'exploration eurent été recouverts , fait remarquer Mme Weapenicappo.

À l'heure actuelle, la décontamination n'a pas été effectuée en raison des restrictions imposées par la COVID-19 et il aurait été plus préjudiciable pour la santé [des patients] d'être déplacés à ce moment-là , explique-t-elle.

Qualifiant la décision de collective avec toutes les parties prenantes, le conseil d'administration a estimé qu'il était préférable de procéder à la décontamination, au nettoyage et à la réparation du système d'eau de l'unité de dialyse en juillet, malgré les perturbations que cela entraînerait pour les patients.

Publicité

Les rénovations se déroulent dans le contexte de la construction d'un nouvel hôpital régional de 52 lits, à Chisasibi. L’annonce en a été faite en octobre 2019 par le gouvernement qui a consenti un investissement de 300 millions de dollars à cet effet.

Au cours de la première phase des travaux d'hémodialyse à l'hôpital actuel, l'unité et le vestiaire sont désinfectés, les murs sont refaits et un nouveau système d'eau est installé, selon le site web du conseil.

La date d'achèvement des travaux, prévue pour le 22 août, a été repoussée à deux reprises et les patients sont maintenant informés qu'ils pourront rentrer chez eux le 1er ou le 2 septembre, selon Mme Weapenicappo.

La deuxième phase des travaux est prévue pour novembre, avec l'installation d'un tout nouveau système d'alimentation en eau. Les patients seront à nouveau envoyés dans le sud pour une durée de deux à quatre semaines.

Loin de sa famille et de sa culture

Dorothy Gilpin Sr est une autre patiente dialysée qui se trouve à Montréal depuis la mi-juillet. Originaire d'Eastmain, elle demeure avec sa famille à Chisasibi quand elle reçoit ses traitements de dialyse, mais elle peut rentrer régulièrement chez elle à Eastmain entre les traitements. Elle n'a pas pu se rendre dans sa communauté d'origine depuis le 2 juillet et se sent isolée.

Nos familles nous manquent... c'est difficile d'être seul sans sa famille , confie Mme Gilpin Sr, qui regrette également de ne pas pouvoir accéder facilement à sa culture et à sa nourriture traditionnelle.

Elle affirme qu'elle n'est pas sûre de se sentir à l'aise dans l'unité de dialyse de l'hôpital de Chisasibi, même avec les rénovations. Je ne sais pas si je peux faire confiance à cet endroit, à cause de cette moisissure.

Ni Doroty Gilpin Sr ni Nellie Bearskin House ne se souviennent clairement si elles ont fait part de leurs soupçons au sujet de la présence de moisissures dans l’unité avant cette année.

Mme Bearskin House explique qu'elle et les autres patients dialysés se sentent souvent exclus de la communauté en raison du temps nécessaire à l'hémodialyse, et qu'ils hésitent donc à s'exprimer.

Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ne s'expriment pas. Nous n'avons jamais le temps de participer à des activités communautaires. Nous n'avons pas le temps de participer aux activités familiales. C'est une vie très solitaire , observe-t-elle.

Je n'ai rien à perdre. Je parle non pas pour moi, mais pour d'autres personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. Il n'y aura pas de changement si les gens ne s'expriment pas.

D'après un texte de Dorothy Stewart, de CBC North