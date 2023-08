L’entente-cadre entre Québec et la nation Atikamekw passe à une autre étape

L'entente-cadre négociée entre la Nation Atikamekw et Québec en juin dernier a passé le cap de la consultation du Conseil des ministres du Québec. Selon un communiqué diffusé par le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) , les discussions se poursuivront dans les prochaines semaines jusqu'à la signature d'une entente finale qui satisfera toutes les parties.

Le Québec a montré une belle ouverture, et nous voyons une certaine évolution dans le dialogue qui permet de penser que nous parviendrons à une entente rapidement , explique en entrevue le grand chef de la Nation Atikamekw Constant Awashish.

Depuis un an et demi, des conflits par rapport à l'exploitation forestière du territoire ancestral Atikamekw, le Nitaskinan, a mené à la mise en place de plusieurs barrages de chemins forestiers, près des trois communautés de la nation.

Nous nous sommes assis avec la Nation Atikamekw pour élaborer un plan de travail visant la recherche de solution à long terme , explique le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, à Espaces autochtones.

Les négociations entre les deux ordres de gouvernement et la Nation Atikamekw sont entrées dans une phase active dans les dernières années, après avoir stagné depuis près d'une trentaine d'années. Depuis tout ce temps, les Atikamekw cherchent, entre autres, à ce que soient reconnus leurs droits ancestraux sur le territoire.

Une telle reconnaissance permettrait aux Atikamekw de devenir des acteurs incontournables pour tous les exploitants des ressources de leur territoire.

Nos communautés sont aux prises avec des problèmes sociaux depuis tant d’années. Nous devons absolument nous donner des moyens de nous en sortir. Le territoire est un héritage que nos grands-mères et nos grands-pères nous ont légué et il est normal que nous ayons notre mot à dire sur son développement , indique le chef d'Opitciwan, Jean-Claude Mequish.

Avant d'effectuer des coupes sur le Nitaskinan, les entreprises forestières sont tenues d'avoir des consultations auprès des Atikamekw, un processus effectué de manière variable et fortement critiqué.

Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière.

Nous savons qu'il y a des réserves par rapport au processus de consultation, il s'agit probablement des questions les plus complexes de mon mandat comme ministre des Relations avec les Autochtones. Il faut trouver le juste milieu, s'assurer que les entreprises ne consultent pas la veille des coupes, mais ne pas donner de droit de veto non plus.