Les préparatifs pour accueillir les nouveaux étudiants vont bon train à l’Université de Montréal (UdeM), avec une attention particulière pour répondre aux besoins de la clientèle autochtone.

Pour cette rentrée universitaire, l’institution peut compter sur sa vice-rectrice associée aux relations avec les Premiers Peuples, Annie Pullen Sansfaçon, nommée en mai dernier dans ce tout nouveau poste.

Mme Pullen Sansfaçon connaît bien l’ UdeM , puisqu’elle y travaille depuis 2009, notamment en tant que professeure à l’École de travail social. Issue de la nation huronne-wendat, elle est la première autochtone à intégrer la haute direction de l’ UdeM .

C'est tout un honneur pour moi , reconnaît Mme Pullen Sansfaçon, en entrevue avec Espaces autochtones. Parmi les objectifs de son mandat, il y a la volonté de développer un système de gouvernance, pour que les personnes autochtones, peu importe qu'elles soient étudiantes ou employées, puissent se faire entendre .

L’arrivée à l’université peut être une étape déstabilisante pour les étudiants autochtones, qu’ils aient quitté leur communauté pour venir en ville ou qu’ils viennent déjà d’un milieu urbain.

L’université, majoritairement, c'est une institution qui est coloniale [...] ce n’est pas une institution qui a été pensée par et pour les autochtones, explique Annie Pullen Sansfaçon. C'est certain qu'il y a des besoins puis des services qui ne sont pas nécessairement tout le temps en adéquation. L'idée de me nommer dans ce poste-là, c'est vraiment d'essayer de faire avancer les choses.

En tant que personne autochtone, je vois de l'intérieur ce que c’est de naviguer dans une institution lorsqu’on est en minorité.

Ouvrir en mode plein écran Une centaine d’étudiants s’autodéclarent personnes autochtones à l'Université de Montréal. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Une plus grande visibilité des enjeux autochtones

De façon générale, les étudiants autochtones ont un besoin de reconnaissance , explique Mme Pullen Sansfaçon. En mettant les membres des Premières Nations et leur culture de l’avant, les étudiants se sentent plus visibles. Cela participe à un sentiment de sécurisation culturelle [...] qui va faire en sorte que les étudiants vont pouvoir s'épanouir à l'intérieur de l'université, en cohérence avec leur culture .

Depuis plusieurs années maintenant, l' UdeM multiplie les initiatives pour offrir une plus grande plateforme à sa population autochtone, avec notamment une semaine culturelle Mitig consacrée aux membres des Premières Nations, ou encore une cérémonie annuelle qui récompense les réussites étudiantes autochtones.

C’est certain que les choses ont quand même beaucoup évolué depuis que je suis arrivée [en 2009], relève Mme Pullen Sansfaçon. On voit que les gens sont plus ouverts d'esprit, sont vraiment prêts à aller de l'avant pour intégrer des enjeux autochtones.

L’établissement s’est aussi doté de son premier plan d’action Place aux Premiers Peuples (2020-2023) (Nouvelle fenêtre) avec une centaine d’objectifs pour devenir un meilleur milieu pour les Autochtones. Une nouvelle feuille de route, élaborée avec les communautés, devrait voir le jour au printemps 2024.

L’agenda est pas mal occupé, mais c'est magnifique parce que ça veut dire que justement les personnes autochtones sont de plus en plus visibles, sont de plus en plus impliquées.

Développer un sentiment de communauté

Une centaine d’étudiants s’autodéclarent membres des Premières Nations à l’ UdeM chaque année, un chiffre qui pourrait donc être sous-estimé. On a beaucoup de travail à faire [...] pour rendre l'institution encore plus inclusive, encore plus sécuritaire pour les communautés , note Mme Pullen Sansfaçon.

Chez les employés, une vingtaine de membres du personnel appartenant à différents corps de métier sont Autochtones. Pour qu’ils puissent échanger, se rassembler et se soutenir, Mme Pullen Sansfaçon a cofondé le comité Kwe Kwe.

Du côté des étudiants, ils bénéficient des conseils du Centre étudiant des Premiers Peuples, une porte d’entrée vers les différents services de l’université. Un local, le salon Uatik, permet aussi à cette population étudiante autochtone de se réunir.

C'est vraiment important dans une grande université comme la nôtre de s'assurer qu'on a des espaces pour que ces étudiants-là puissent se connaître et développer un sentiment de communauté , soutient Mme Pullen Sansfaçon.

Sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux autochtones

Un autre chantier est en cours à l’ UdeM pour décloisonner la connaissance des enjeux autochtones au sein de l’établissement. Deux cours en ligne ouverts à tous sont en train d’être mis sur pied. Le premier doit aborder les connaissances de base , à savoir l’histoire coloniale, les différentes lois liées aux autochtones et les réalités vécues par ces peuples.

Le deuxième module, lui, se concentrera sur les enjeux de la discrimination et des micro-agressions. Le tout doit être mis en ligne cet hiver.