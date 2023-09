Les enfants autochtones ont une moins bonne qualité de vie, selon une étude canadienne

Hospitalisations, abus, problèmes de santé mentale et physique, racisme, intimidation, pauvreté, maladies, mortalité infantile et changement climatique… les enfants autochtones sont davantage affectés par ces problèmes comparativement aux enfants allochtones, soutient un rapport de l’organisation Children First Canada publié mardi.

Dans la publication (Nouvelle fenêtre) de 105 pages, les chercheurs ont compilé les données de recherches menées par trois universités canadiennes (McGill, Toronto et Calgary) et réalisé des entretiens avec des jeunes, des parents et des experts. Ils ont ensuite circonscrit les dix principales menaces qui pèsent sur les enfants canadiens, et concluent que ceux qui sont autochtones présentaient une plus grande vulnérabilité.

C’est profondément inquiétant de voir la façon dont les peuples autochtones continuent de subir des violations généralisées de leurs droits humains.

Le rapport détaille ainsi plusieurs écarts flagrants, comme le taux d'hospitalisation qui était plus élevé chez les jeunes Autochtones. Par exemple, même s'ils ne représentent que 3,3 % de la population pédiatrique, ils comptaient pour 30,9 % des décès recensés.

Les enfants autochtones étaient également plus sujets aux violences physiques et sexuelles. Ceux âgés de moins de 15 ans étaient deux fois plus victimes d'agresseurs adultes.

Le rapport souligne également que les enfants autochtones sont davantage la cible du racisme et de la discrimination, plus vulnérables aux effets du changement climatique qui touche leur territoire et la qualité de leur eau, et qu'ils sont surreprésentés dans le système de protection de la jeunesse.

En matière de santé mentale, le rapport cite une étude pancanadienne réalisée en 2022 qui révélait que les enfants dont les parents et les grands-parents avaient fréquenté les pensionnats pour Autochtones étaient plus susceptibles de souffrir de détresse.

Ouvrir en mode plein écran On estime à 150 000 le nombre d’enfants ayant fréquenté les pensionnats pour Autochtones au Canada de 1831 à 1996. Photo d'archives d'un pensionnat en Alberta. Photo : Archives provinciales de l'Alberta

Les enfants autochtones vivent aussi davantage dans la pauvreté, comparativement à la moyenne canadienne. Par exemple, en Nouvelle-Écosse, le taux de pauvreté s'élève à 43,5 % pour ceux qui vivent dans leurs communautés, comparativement à 16,5 % pour les jeunes non autochtones. En Ontario, 18 % des enfants autochtones ayant déclaré vivre hors de leur communauté vivaient dans la pauvreté, comparativement à 9 % de ceux appartenant à une minorité non visible.

Ce ne sont pas seulement des problèmes du passé, ils perdurent aujourd’hui , affirme Mme Austin, qui attribue l'ensemble de ces problèmes aux effets de la colonisation, à l'héritage des pensionnats pour Autochtones, ainsi qu'aux politiques gouvernementales.

Les données sont très inquiétantes et déconstruisent le mythe selon lequel le Canada est l'un des meilleurs endroits où grandir pour les enfants.

Selon l' UNICEF , le Canada se classe 30e sur 38 pays riches en ce qui concerne le bien-être des enfants, rappelle-t-elle.

Trois principales recommandations

Dans son rapport, Children First Canada appelle d'ailleurs le gouvernement canadien à agir. Ces problèmes menacent le développement des enfants [...] et affecteront les futures générations. Ce sont des problèmes qui ont été causés par le gouvernement et qui doivent être rectifiés , martèle Mme Austin.

L'organisation recommande l'embauche d'un commissaire fédéral à l'enfance et à la jeunesse, qui aura pour mandat de promouvoir, d'enquêter et de conseiller sur les lois et les politiques ayant un impact sur les enfants, et qui défendra leurs droits dans les juridictions et ministères fédéraux .

Il faut tenir quelqu'un responsable de la protection des droits des enfants.

Mme Austin propose également que le gouvernement crée un fonds d'investissement pour les enfants qui serait alloué au cours des quatre prochaines années. Le Canada devra aussi veiller à ce que les enfants autochtones reçoivent un financement et des services équitables. Il faut consacrer des sommes au bénéfice des enfants, et il faut que le gouvernement soit transparent sur l'argent dépensé , résume-t-elle.