Lorsqu’elles arrivent pour exposer leur projet, les minières promettent souvent des redevances, des occasions d’affaires et des emplois aux Autochtones. Mais combien d’employés représentent-ils au final? Sont-ils bien intégrés? Des chercheurs ont tenté de répondre à ces questions.

Un groupe de chercheurs de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) s’est penché sur l’attitude des employeurs à l’égard de la main-d’œuvre autochtone dans le secteur minier. Un premier constat sans appel ressort dans leur rapport publié en 2018 : les Autochtones installés sur des territoires étudiés conventionnés (Nunavut et Nord-du-Québec) ne sont pas du tout logés à la même enseigne que ceux installés sur des territoires non conventionnés (Abitibi-Témiscamingue).

Lorsqu’on parle de territoires conventionnés, on fait référence à des traités modernes qui ont été conclus entre des nations et le gouvernement ou des ententes sur répercussions et avantages (ERA) signées entre les communautés et une entreprise minière.

La présence des employés autochtones dans les minières diffère des territoires conventionnés de ceux qui ne le sont pas. (Photo d'archives)

Ainsi, il n’y a pas de traités modernes ni d’ ERA entre des communautés anishnabeg de l’Abitibi et les minières. Les chercheurs ont ainsi observé que, dans les territoires signataires, les Autochtones représentent 23 % de la main-d’œuvre des minières qui ont participé à l’enquête, contre 0,17 % en Abitibi (voir encadré).

Les résultats montrent que, si le contexte légal ne l’impose pas, les compagnies minières font peu d’efforts pour inclure les Autochtones au sein de leur main-d’œuvre , disent-ils.

Les communautés ne sont pas organisées , il y a un manque de politique fédérée et l’absence de traités modernes favorise la division et la compétition , selon certains des participants à l’étude.

Joanie Caron, professeur à l’École d’études autochtones à l’ UQAT et participante à la recherche, estime que cela représente un point essentiel sur lequel les minières doivent absolument travailler.

Selon l'avocat abénakis Alexis Wawanoloath, les disparités entre les territoires conventionnés et ceux qui ne le sont pas sont le résultat d'un choix politique.

Alexis Wawanoloath a été député, mais a une formation de juriste à la base. Il plaide pour un meilleur partage des ressources du territoire. (Photo d'archives)

Là où on a décidé de partager le pouvoir et les ressources, ça se passe bien mieux. Tandis qu'à Val-d'Or, comme on ne partage pas adéquatement les ressources du territoire, les minières se retrouvent à être des agents coloniaux , dit-il.

Joanie Caron dit toutefois constater du changement du côté des minières depuis la publication de l'étude. Elle observe une plus grande volonté de la part des minières de conclure des ERA avec les communautés autochtones de l’Abitibi.

Deux perceptions différentes

Quels sont les freins à l’embauche des Autochtones pour ces minières-là? Selon les entreprises qui ont participé à l’étude, le manque de formation, l’esprit revendicatif et les problèmes d’assiduité seraient une explication.

Pourtant, cette perception semble très différente au Nunavut ou au Nord-du-Québec. Les entreprises minières considèrent plutôt les Autochtones comme une réponse au manque de main-d’œuvre, ils sont qualifiés de généreux, de fiers et apportent quelque chose au brassage social sur le site, même s’ils sont un peu timides au début.

Ils affirment que, dans certains secteurs, les Autochtones apportent même une qualité supérieure de rendement, surtout les femmes qui sont très minutieuses. Le matériel brise rarement avec elles , détaille Mme Caron, qui est aussi conseillère stratégique de l’Association de l’exploration minière du Québec.

Les entreprises minières ont le défi d'attirer et de retenir les employés autochtones. (Photo d'archives)

La capacité des employés autochtones d’avoir une vision en 3D est même reconnue comme étant une coche au-dessus .

Alexis Wawanoloath estime que l'état d'esprit est peut-être plus large dans les territoires conventionnés. Il y a peut-être une forme de ruissellement de cet état d'esprit jusque dans les mines et donc à voir différemment les Autochtones .

Quelque part, obliger les non-Autochtones à travailler avec des Autochtones a pu, à terme, pousser les minières à être plus ouvertes et plus tolérantes.

Finalement, le véritable enjeu, selon Mme Caron, c’est la capacité des gestionnaires à gérer la diversité culturelle et d’intéresser la main-d’œuvre autochtone à l’industrie , dit-elle en entrevue.

Mais les perceptions sont aussi divergentes chez les Autochtones envers les minières. En Abitibi, on associe souvent les minières avec l’abandon des sites, le changement fréquent d’actionnaires et le peu d’efforts mis en œuvre pour travailler en collaboration avec les Autochtones.

Au Nunavut et dans le Nord-du-Québec, on voit plutôt l’industrie comme pourvoyeuse d’emplois payants et d’une meilleure qualité de vie.

Méthodologie Au total, pour l’étude, 25 personnes ont été interrogées et représentaient 11 entreprises et 17 projets miniers situés en Abitibi-Témiscamingue, au Nord-du-Québec et au Nunavut. Les chercheurs ont approché des minières au Nunavik et sur la Côte-Nord, mais aucune n’a souhaité participer à l’étude.

Joanie Caron souligne aussi que l’organisation des entretiens d’embauche et le processus de candidature qui précède ne sont pas toujours adaptés aux Autochtones, qui sont plus dans le concret, d’autant plus que les Autochtones ont du mal à se vendre , selon elle.

Elle donne comme exemple les dires d’un des participants à l’étude qui explique : Il faut leur demander [ce qu’ils ont fait] en fin de semaine. Là, il va dire qu’il a fait [de la motoneige]. Si on creuse, il va nous dire que c’est une vieille [motoneige] et qu’il l’a réparée. Donc, on sait qu’il est capable de réparer des choses .

L’intégration et l’accueil sont aussi indispensables. Joannie Caron a constaté qu’avant les changements récents, les minières faisaient peu pour inclure les employés autochtones . Des participants ont souligné qu’il existe toujours du racisme, même chez les Autochtones envers les allochtones .

Ils soulignent que des employés non autochtones peuvent avoir un sentiment d’injustice lorsque les congés de la goose break ou moose break sont accordés aux Autochtones.

Mais une question plus générale sur l’avenir se pose : beaucoup d’Autochtones travaillent sur la machinerie lourde dans les mines. Or, selon Joanie Caron, ces postes sont voués à disparaître avec l’automatisation. Que va-t-il alors advenir de ces employés autochtones?