Les femmes autochtones « en moins bonne santé », selon une étude

Les femmes issues des Premières Nations, métisses et inuit vivant hors communauté sont « en moins bonne santé » globalement par rapport à celles non autochtones, selon une étude de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) publiée lundi. Le racisme et le manque de prestataires de soins primaires sont en cause.

Comparativement aux femmes non autochtones, les femmes autochtones ont signalé une prévalence plus élevée de maladies chroniques diagnostiquées et une pire santé mentale, y compris des troubles de l'humeur ou de l'anxiété, soutient l'étude.

Pour en arriver à ces conclusions, les chercheurs ont utilisé les données de toutes les femmes âgées de 15 à 55 ans de l’Enquête annuelle sur la santé dans les collectivités canadiennes entre 2015 et 2020. Au total, ce sont les données de 6000 femmes autochtones et 74 760 femmes non autochtones, toutes en âge de procréer, qui ont été étudiées.

Les femmes autochtones attendaient plus longtemps pour obtenir des soins primaires, utilisaient davantage les services hospitaliers pour des soins non urgents et avaient moins de consultations avec les professionnels dentaires , indique l'étude publiée lundi dans le Journal de l'Association médicale canadienne.

Le chercheur principal, Sebastian Srugo, a déclaré que même si des milliers de femmes à travers le Canada n'ont pas de médecin de famille, les femmes autochtones étaient désavantagées. Même lorsque nous comparons les femmes autochtones avec leurs homologues non autochtones du même âge, avec un niveau d'éducation et un revenu similaires, nous remarquons un écart , a-t-il expliqué.

De plus, les femmes enceintes ou celles qui venaient d'accoucher étaient dans une situation pire, et cela peut avoir des conséquences sur leurs enfants des années plus tard, a-t-il déclaré.

Il s'agit des impacts intergénérationnels du fait de ne pas avoir accès à ces soins. Il s'agit également d'un manque de confiance, qui est tout à fait justifié, des communautés autochtones envers le système de santé au Canada.

Les chercheurs ont eux-mêmes évoqué les difficultés d’accès aux soins dans un système juridictionnel décousu, entraînant des déménagements médicaux pour les accouchements et les soins de santé généraux .

Les prestataires de soins primaires pourraient soutenir les femmes dans leurs décisions en matière de reproduction et les évaluer pour certains problèmes de santé comme les maladies cardiaques, la dépression et le cancer, a-t-il suggéré.

Tenir les provinces responsables

De nombreuses études ont relevé l'écart en santé globale entre les femmes autochtones et la population dans son ensemble. M. Srugo a précisé toutefois que l'étude de l' ASPC s'ajoute à une recherche limitée impliquant les Premières Nations, les Métis et les Inuit, qui ont des cultures, des langues et des histoires diverses, mais qui sont généralement regroupés dans une seule et même catégorie.

L'étude a d'ailleurs porté sur 2902 membres des Premières Nations, 2345 Métisses et 742 Inuit. Les chercheurs ont également reçu les commentaires d'un comité consultatif spécialement créé pour le projet. Les membres du comité venaient de quatre organisations : Les Femmes Michif Otipemisiwak (Femmes de la Nation métisse), Native Women's Association of Canada, Pauktuutit Inuit Women of Canada et 2 Spirits in Motion.

Lee Clark, directrice du pôle santé de la Native Women's Association of Canada, a félicité les chercheurs pour leur partenariat avec des organisations autochtones. Elle a toutefois affirmé que leur étude ne devait pas devenir un papier de plus dans la pile de preuves .

Mme Clark a déclaré qu'elle espère que le gouvernement fédéral utilise les conclusions de l'étude pour tenir les provinces responsables afin de créer des programmes destinés aux femmes dont les besoins ont été laissés de côté pendant trop longtemps.

Les communautés autochtones sont toujours profondément touchées par le décès en 2020, à l'hôpital de Joliette, de Joyce Echaquan, une femme atikamekw qui a filmé le personnel en train de l'insulter alors qu'elle était en train de mourir, a rappelé Mme Clark.

La majorité des gens avec qui je parle dans la communauté disent qu'ils connaissent plusieurs histoires de racisme flagrant , a-t-elle ajouté depuis Gatineau.

Le colonialisme n'est pas historique, il est continu. Ses dommages se perpétuent encore, et l'exemple de Joyce est juste un des exemples.

Dans une décision rendue plus tôt ce mois-ci, un tribunal d'arbitrage a ordonné la réintégration d'une préposée aux bénéficiaires licenciée par l'hôpital de Joliette. L'arbitre a écrit que même si l'employée avait fait des commentaires inappropriés envers Joyce Echaquan, elle n'était pas responsable du traitement insultant et vulgaire , ainsi que des remarques et comportements racistes et grossiers que la patiente a reçus d'une infirmière. Cette dernière a d'ailleurs été licenciée pour avoir dit à Joyce Echaquan qu'elle était stupide et qu'elle serait mieux morte .

Mme Clark a également demandé aux gouvernements fédéral et provinciaux à ce qu'ils travaillent ensemble afin d'intégrer les pratiques autochtones dans les soins de santé, y compris les sages-femmes qui utilisent des pratiques traditionnelles.