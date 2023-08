Du 25 au 27 août ont lieu, à Ottawa, les Jeux autochtones Masters (MIG), qui permettent aux représentants de nations d'un peu partout dans le monde de se rencontrer, tant pour participer à des compétitions de haut niveau dans différents sports, qu'ils soient de traditions autochtones ou non, que pour célébrer leurs cultures respectives.

Les Jeux autochtones Masters ont été créés en 2018. Ils permettent aux athlètes qui participent aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de continuer à compétitionner une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte , explique Dustin Peltier, directeur des communications d'Indigenous Sport and Wellness Ontario (ISWO), qui organise les jeux.

La compétition sportive peut tellement être utile pour aider les membres de nos communautés à avoir un mode de vie sain. Plusieurs athlètes étaient déçus de ne plus pouvoir continuer à compétitionner après avoir atteint l'âge adulte , ajoute-t-il.

Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord rassemblent des milliers d'athlètes âgés de 18 ans et moins. Les Jeux autochtones Masters permettent maintenant à ceux qui le souhaitent de continuer à compétitionner. Photo : Jenny-Lee Vachon, l'entraineuse en chef de l'équipe de volleyball U-16 - Porte de l'Est et du Nord (PEN)

En raison de la pandémie, il s'agit seulement des deuxièmes MIG , mais il est déjà prévu que l'événement sera reconduit en 2025.

Cette année, les sports représentés sont le basketball, le volleyball, l'athlétisme, le tir à l'arc, le golf et le canot, tous des sports qui faisaient également partie des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord, qui ont eu lieu à Halifax en juin dernier.

En 2018, les organisateurs avaient également réussi à organiser un tournoi de crosse, l'un des sports d'origine autochtone les plus populaires, mais un conflit d'horaire n'a pas permis aux joueurs de la Ligue nationale de crosse de se libérer puisqu'ils disputent présentement leurs séries de fin de saison.

La pandémie a entraîné un report des jeux pendant deux ans. Ça crée un conflit d'horaire cette année avec les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord. Normalement, nous aurions tenu les Jeux autochtones Masters en juin ou en juillet et les joueurs de crosse auraient pu y participer , explique M. Peltier.

Des délégations d'un peu partout dans le monde

Contrairement aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord, les MIG sont ouverts à tous les athlètes d'origine autochtone du monde qui souhaitent participer. Cette année, des athlètes de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande s'ajoutent aux représentants du Mexique, des États-Unis et du Canada.

On sent qu'il y a de l'engouement. On aimerait beaucoup que des pays s'ajoutent aux prochains jeux pour créer non seulement un lieu de compétition sportive relevée, mais aussi un lieu de rencontres culturelles et de discussion avec des Autochtones de partout dans le monde , exprime Dustin Peltier.

À la veille de l'ouverture de la compétition, la délégation de la Nation Rarámuri du Mexique a été reçue à l'ambassade de son pays à Ottawa. M. Peltier a été invité à la rencontre.

Originaires de la région du Chihuahua au Mexique, les Rarámuri ont fait le chemin jusqu'à Ottawa pour venir montrer leurs capacités athlétiques. Photo : Radio-Canada / Paloma Martinez-Mendez

J'ai pu parler à plusieurs de leurs athlètes. C'est vraiment génial de constater les particularités culturelles de leur peuple, qui vit dans les hautes montagnes du nord du Mexique. Malgré les différences, nous pouvons nous comprendre par rapport aux défis auxquels presque toutes les nations autochtones du monde doivent faire face, notamment en matière de conservation de nos langues et de nos cultures, mises à mal par le colonialisme.

En marge des compétitions sportives, plusieurs démonstrations culturelles sont organisées, principalement au parc Lansdowne, à Ottawa. On peut y voir des kiosques d'artisanat, mais aussi des danses et d'autres festivités traditionnelles.

On y effectue également des démonstrations d'activités sportives traditionnelles de partout dans le monde, telles que la capoeira, le lancer de tomahawk ou encore certaines disciplines qui sont incluses à l'occasion des Jeux d'hiver de l'Arctique.

Représenter sa nation

Nous sommes rassemblés, des athlètes autochtones de plusieurs endroits du monde. C'est une occasion de rencontre et de rapprochements culturels incroyables. Ce qui nous unit, c'est notre passion pour le sport, mais aussi pour la compétition , explique Joshua Mintha, de la Nation Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, située dans le nord-ouest de l'Ontario, qui participe à plusieurs épreuves de course à pied.

À 38 ans, Joshua Mintha est l'un des athlètes les plus âgés de sa catégorie. Il n'a toutefois rien perdu de sa passion pour le sport et la compétition au fil des années. Photo : Radio-Canada / Paloma Martinez-Mendez

Bien que l'aspect de la rencontre culturelle soit particulièrement important lors des MIG , il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une compétition sportive de haut niveau; et tous veulent bien faire.

Pour Christian Kaiser-Fox, de la Première Nation M'Chigeeng en Ontario, bien performer aux jeux, c'est une occasion de faire honneur à sa Nation et d'inspirer d'autres membres de sa communauté à bouger, à faire du sport.

S'il en est ainsi pour les sports individuels, ce sentiment risque fort d'être transmis aux participants d'épreuves de sports d'équipe, dont les compétitions se dérouleront principalement durant la fin de semaine.

Avec la collaboration de Paloma Martinez-Mendez (RCI)