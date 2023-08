Biden protège des terres autochtones de l’exploitation minière

Le président des États-Unis, Joe Biden, a annoncé la création d’un nouveau monument national, le cinquième depuis le début de son mandat, dans la région du Grand Canyon. Ce territoire de plus de 404 000 hectares est considéré comme sacré par les Autochtones.

Le nouveau monument s’appelle Baaj Nwaavjo I'tah Kukveni - Ancestral Footprints of the Grand Canyon National Monument et se situe en Arizona.

La décision du gouvernement américain fait suite à un lobbying accru de la part des chefs autochtones de la région et des écologistes qui s’opposent aux projets miniers qui risquent d’endommager d’importants sites culturels et d’avoir des conséquences sur le bassin hydrographique du fleuve Colorado.

Ouvrir en mode plein écran Le Grand Canyon fait partie des terres desquelles les Autochtones ont été chassés. (Photo d'archives) Photo : © iStockphoto / michaelgatewood

En 2012, l'administration Obama avait bloqué toute nouvelle exploitation minière sur les terres fédérales de la région, selon The Guardian, mais les mesures de protection devaient expirer en 2023. L’annonce de la création de ce nouveau monument national protégerait la zone à perpétuité.

Les représentants de l'industrie minière ont déclaré qu'ils tenteraient de contester la décision. Ils s'étaient opposés à la création du monument national, affirmant que l'exploitation minière dans la région était dans l'intérêt du pays.

Ouvrir en mode plein écran Joe Biden a annoncé la création d'un cinquième monument national depuis le début de son mandat. Photo : AP / Alex Brandon

Dans un communiqué, Theresa Pierno, présidente-directrice générale de l'Association pour la conservation des parcs nationaux, a déclaré : Nous avons répété à de nombreuses reprises que l'exploitation minière de l'uranium n'avait pas sa place à proximité de ce parc national et de ses eaux, dont des millions de personnes dépendent pour leur survie .

Au début de l'année, l'administration Biden-Harris avait déjà désigné Avi Kwa Ame, dans le Nevada, comme monument national pour protéger l'histoire autochtone.

La décision avait soulevé l’ire des entreprises d'énergie éolienne et solaire qui cherchent à s'implanter dans la région.

Ouvrir en mode plein écran Les Autochtones et les écologistes ne veulent pas que les environs du Grand Canyon deviennent un territoire où l'uranium est exploité. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Joe Penney

M. Biden a également promulgué une interdiction de forage pendant 20 ans près du Chaco Canyon au Nouveau-Mexique, l'un des plus anciens sites autochtones du pays. Il est aussi revenu sur des décisions de l’ancien président Donald Trump qui avait autorisé les forages dans d’autres secteurs comprenant des terres ancestrales autochtones.

Cette nouvelle entre dans le cadre du programme America the Beautiful qui vise à soutenir les efforts de conservation de l’environnement. L’objectif est de conserver et de restaurer 30 % des terres et des eaux américaines d’ici 2023.

Dans cette zone se trouvent également des sites culturels sacrés pour les nations du sud-ouest, notamment la nation Havasupai, la nation Hopi et la nation Hualapai, entre autres. Ces sites comprennent la montagne Gray, appelée Dziłbeeh par les Navajos.

Ouvrir en mode plein écran Les écologistes et les Autochtones sont très satisfaits de cette annonce qui vise à protéger le territoire. Photo : AP / Alex Brandon

Le nouveau monument contient plus de 3000 sites culturels et historiques connus, dont 12 propriétés inscrites au Registre national des lieux historiques.

Pour l’administration Biden-Harris, cette annonce est un pas supplémentaire vers la reconnaissance de la souveraineté des Autochtones.

L’annonce d'aujourd'hui soutient les efforts de conservation menés par les nations et contribue à réparer les injustices du passé, notamment lorsque les Autochtones ont été déplacés de force des terres qui sont devenues plus tard le parc national du Grand Canyon , peut-on encore lire dans le communiqué.

Ouvrir en mode plein écran La zone est considérée comme exceptionnelle pour sa faune et sa flore. On y retrouve des animaux emblématiques, comme le mouflon d'Amérique, le condor ou encore le pygargue à tête blanche. Photo : AP / John Locher

La zone est considérée comme exceptionnelle pour sa faune et sa flore. On y retrouve des animaux emblématiques comme le mouflon d'Amérique, le bison, le faucon pèlerin, le condor ou encore le pygargue à tête blanche.

Désormais, les départements de l’Intérieur et de l’Agriculture devront s’engager avec les nations par le biais de consultations, d'accords de cogérance, de contrats, d'une assistance financière et technique , indique la Maison-Blanche.

Le but est de faire en sorte que la gestion du monument se fasse en collaboration avec les Autochtones et reflète leur savoir.

Avec les informations de The Guardian et Al-Jazeera