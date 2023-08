Langues autochtones : un nouvel outil précieux pour les Atikamekw

En cette rentrée scolaire, les élèves et éducateurs de Wemotaci et de Manawan peuvent compter sur un nouvel outil d’apprentissage. Publié en juin dernier, le dictionnaire thématique atikamekw-français devrait contribuer au rayonnement de cette langue autochtone dont la vitalité a de quoi susciter l’envie de plusieurs communautés.

Le dictionnaire thématique est un outil complémentaire aux dictionnaires terminologiques atikamekw-français et français-atikamekw lancés en 2021, et contient plus de 220 thèmes et sous-thèmes axés sur le savoir traditionnel.

Comme les deux ouvrages précédents, diffusés en ligne et en version papier, il est le fruit d’une collaboration entre le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) et une professeure de linguistique de l'Université Carleton, Marie-Odile Junker.

On l’a fait pour les jeunes, pour qu’ils aient un outil de référence , indique Nicole Petiquay, coordonnatrice des services linguistiques au CNA , qui est l’une des instigatrices du projet.

Développé à partir des deux dictionnaires terminologiques, le dictionnaire thématique met davantage l’accent sur l’aspect culturel.

Par exemple, si on pense au thème du campement, tous les mots qui y réfèrent sont regroupés, explique Mme Petiquay. Ça nous rejoint plus. C’est facile à consulter et ça reflète vraiment notre façon de voir et d’explorer les choses.

Ouvrir en mode plein écran Nicole Petiquay a reçu le Prix de la valorisation des langues autochtones de l’Université de Montréal en juin 2022. Photo : Conseil de la Nation Atikamekw/Facebook

Les aînés ont joué un rôle important dans la réalisation de ce projet. Particulièrement dans la production des dictionnaires terminologiques, qui contiennent plus de 12 000 termes. Ceux-ci ont ensuite été regroupés dans le dictionnaire thématique.

Publicité

On les a consultés et c’est eux qui ont validé, raconte Mme Petiquay. Pour bien comprendre et expliquer aux jeunes, il fallait d’abord s’asseoir avec les aînés pour faire valider les définitions.

Une langue en santé

Ces outils linguistiques constituent une réelle fierté pour les Atikamekw, qui ont très à cœur la protection et la transmission de leur langue. Et ils y arrivent avec beaucoup de succès.

En effet, selon Statistique Canada, l’atikamekw est la seule langue autochtone qui était en progression au pays entre 2016 et 2021.

À Wemotaci, Manawan et Opitciwan, les trois communautés représentées par le CNA , 95 % des gens parlent l’atikamekw.

Selon Mme Petiquay, l'isolement géographique de ces communautés a certainement contribué à préserver la langue. Mais d’après elle, le facteur déterminant a plutôt été l’introduction de l’atikamekw dans le programme scolaire.

Depuis 1992, à Wemotaci, les élèves commencent leur scolarisation en atikamekw, à la maternelle. Le français est ensuite introduit graduellement jusqu’à la fin du primaire. À Manawan, les élèves bénéficient aussi d’un programme bilingue.

Ouvrir en mode plein écran L'école primaire Seskitin, de la communauté atikamekw de Wemotaci Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Yvon

C’est vraiment depuis l’instauration du programme bilingue qu’on voit la différence auprès des jeunes pour conserver la langue, dit Mme Petiquay. J’ai même remarqué qu’on a plus de finissants en secondaire 5. Il y a quelque chose de plus fort chez les jeunes, un renforcement de l’identité. Parce qu’ils ont un bagage dans leur langue maternelle, c’est-à-dire qu’ils peuvent la lire et l’écrire, le transfert [vers le français] se fait plus facilement.

Publicité

Alors que plusieurs communautés autochtones se battent pour préserver leur langue, Nicole Petiquay est convaincue d’une chose : La clé du succès, c’est que ce soit enseigné à l’école. C’est vraiment en empruntant cette voie qu’on va pouvoir s’affirmer et être reconnu. L’âme d’une nation, c’est sa langue.

Une langue à protéger

Même si Mme Petiquay reconnaît que l’atikamekw est une langue en santé, elle sait à quel point il est important de la protéger.

Avec la télévision, les tablettes, les jeux, de plus en plus de jeunes parlent le français et l’anglais. Même si elle est vivante, notre langue demeure fragile, comme toute autre langue. Il faut la nourrir, la préserver et sensibiliser tout le monde dans la communauté. Il faut le plus possible transmettre ce que nos ancêtres ont su conserver.

Déjà, Mme Petiquay et ses prédécesseurs ont fait des prouesses pour préserver la langue atikamekw qui, traditionnellement, est transmise oralement. C’est avec la création du programme bilingue qu’est née la volonté de regrouper le lexique atikamekw dans un dictionnaire.

C’est d’ailleurs avec ce mandat précis que Mme Petiquay a été embauchée au Conseil de la Nation Atikamekw en 2008, après avoir enseigné pendant 19 ans à l’école primaire de Wemotaci.

J’ai commencé à enseigner avec le programme bilingue en 1992, et j’ai appris l’atikamekw en même temps que les élèves. Évidemment, je parlais la langue, mais moi non plus je ne l’écrivais pas et je ne la lisais pas.

Au cours de sa carrière, elle a aussi formé des professeurs et des éducateurs aux rudiments de cette langue, qu’elle n’a jamais cessé de défendre et de promouvoir.

Au début, mon objectif, c’était que la planète entière parle l’atikamekw! rigole Mme Petiquay.

Récipiendaire du Prix de la valorisation des langues autochtones de l’Université de Montréal en 2022, Mme Petiquay est reconnue par plusieurs comme la gardienne de la langue atikamekw. Pour elle, cette mission est d’abord et avant tout une histoire de cœur.