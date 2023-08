La tension monte entre la minière Murchison Minerals et Uashat mak Mani-utenam

Dans une vidéo qui a été tournée jeudi, on voit Kenny Régis, un élu au conseil de bande Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM), s'entretenir avec un représentant de la société d’exploration minière qu'il implore de quitter les lieux, en vain.

Les échanges plutôt tendus ont eu lieu dans un contexte où la communauté innue accuse la société minière de violer les droits des Autochtones.

Vous refusez pour la quatrième fois [de quitter les lieux, malgré nos demandes répétées]. C’est bien votre position? demande dans la vidéo Kenny Régis à son interlocuteur..

Oui , répond le représentant de Murchison Minerals, en hochant la tête.

On va revenir, ça ne sera pas juste en hélicoptère. On va revenir en force avec une autre communauté, et la population va venir également. Car nous, ce qu’on veut, c’est le respect de nos droits, mais ce que vous continuez de faire, c’est un non-respect de nos droits , poursuit le conseiller, dans un échange de sept minutes publié sur Facebook.

Le 18 août, le conseil de bande ITUM a diffusé un communiqué dans lequel il accuse Murchison Minerals de violer les droits des Autochtones .

L'entreprise refuse de respecter le fait que les Innus de Uashat mak Mani-utenam souhaitent protéger certaines parties sensibles de leur territoire (leur Nitassinan) du développement industriel. ITUM réitère sa demande que Murchison Minerals abandonne complètement son projet d'exploration "HPM" et toutes les concessions minières associées , peut-on y lire.

Ouvrir en mode plein écran La ligne bleue délimite le territoire ancestral des Innus de Uashat mak Mani-utenam, alors que le point rouge indique la zone des travaux d'exploration de Murchison Minerals. Photo : Radio-Canada

Nous avons expliqué à plusieurs reprises à Murchison que nos membres et nos familles utilisent activement ces terres et que les travaux d'exploration sont incompatibles avec la pratique de leurs activités traditionnelles et avec la transmission de notre culture à leurs enfants et petits-enfants , a déclaré Mike Pelash Mckenzie, le chef de la communauté.

Ouvrir en mode plein écran Mike Mckenzie, chef de Uashat mak Mani-utenam (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

De plus, ITUM indique dans le communiqué avoir informé la minière à plusieurs reprises que ses travaux d'exploration sur le Nitassinan étaient illégaux et en violation flagrante des droits des Innus de Uashat mak Mani-utenam. La communauté a également prévenu Murchison Minerals que l'entreprise et ses sous-traitants s'exposaient à des poursuites judiciaires.

Djavan Habel-Thurton, le directeur des communications du conseil de bande, a confirmé que M. Régis avait bel et bien discuté avec un responsable de Murchison Minerals jeudi dans la journée. M. Habel-Thurton a toutefois déclaré qu’aucun membre du conseil ne ferait de commentaires pour le moment.