Pour sa 2e édition, Expédition Premières Nations veut sensibiliser les allochtones

Du 30 janvier au 10 février 2024 aura lieu la deuxième édition d'Expédition Premières Nations. Cette traversée du Québec à motoneige prônera à nouveau les thèmes de la réconciliation et de la guérison, mais cette année, les organisateurs se sont aussi donné une mission additionnelle : sensibiliser les allochtones.

De Pessamit à Wendake, en passant par Mashteuiatsh, Rouyn-Noranda, Maniwaki ou Saint-Michel-des-Saints, les 65 participants confirmés parcourront au total 16 villes et communautés.

C’est une deuxième aventure plus festive qui se dessine, annonce d'emblée Christian Flamand, organisateur de l'événement, en entrevue.

Cette année, on voulait passer proche des municipalités pour toucher le plus de gens possible. Il y a aussi des communautés qui nous ont approchés pour nous demander que l’expédition passe par chez elles. Donc, c’est un peu comme ça qu’on a bâti le tracé , explique-t-il.

L'instigateur d'Expédition Premières Nations, Christian Flamand. (Photo d'archives)

L'expédition se terminera le 10 février à Wendake, dans la région de Québec, en même temps qu'aura lieu le Carnaval de Québec. Un heureux hasard, se réjouit M. Flamand.

La deuxième édition empruntera la même formule que la première, c'est-à-dire que les communautés accueilleront chaque soir les motoneigistes selon leurs propres authenticités . Par exemple, en leur servant des repas traditionnels et en organisant des cérémonies, dont celle du feu sacré.

La fraternité, c’était important à développer, que ce soit entre Autochtones, mais aussi entre Autochtones et allochtones. C’est le but de la mission cette année.

D'ailleurs, parmi les 65 participants, une trentaine sont allochtones. Lors de la première, seulement 11 des 57 participants l'étaient, rappelle l’organisateur, qui a reçu au-dessus de 300 inscriptions au printemps.

Ça n'a pas été facile de trancher , admet celui qui passe les candidats en entrevue téléphonique.

Lors de la première édition d'Expédition Premières Nations, certains participants ont partagé des moments forts avec le groupe autour du feu sacré. (Photo d'archives)

Lorsqu'il s'entretient avec les candidats non autochtones, il leur demande toujours ce qui les intéresse dans l’expédition. On lui répond souvent : Je ne connais pas les Autochtones , je veux me rapprocher de vous ou je veux apprendre à vous connaître .

Ce n'est pas normal en 2023 qu’on nous demande encore s'ils ont le droit d’aller dans les communautés , poursuit l'organisateur.

Ce dernier a également choisi Viviane Chilton comme présidente d'honneur. La nouvelle cheffe élue à Wemotaci – la première femme à occuper ce poste dans cette communauté atikamekw – avait d’ailleurs participé à l’expédition plus tôt cette année. La femme précise toutefois qu'elle ne se joindra pas à la deuxième édition, étant donné ses nouvelles fonctions.

Viviane Chilton, la cheffe de Wemotaci, a été choisie pour être la présidente d'honneur de la deuxième édition d'Expédition Premières Nations. (Photo d'archives)

Il y avait beaucoup d’allochtones qui ont participé l’an passé. C’était une bonne occasion de se rapprocher, de faire voir nos différentes visions et de développer cette réconciliation avec eux. C’est magnifique de faire participer tout le monde , se souvient la cheffe.

On a choisi Mme Chilton, car on croit que c'est une des meilleures personnes pour véhiculer le message de réconciliation, puisqu’elle occupe une fonction importante. Ça nous prend aussi plus de modèles féminins , explique pour sa part M. Flamand.

Un trajet de 3250 km

Lors de la première édition, qui s'était déroulée du 16 février au 4 mars 2023, les participants avaient parcouru 4500 km de Manawan à Uashat mak Mani-utenam, et environ 90 % du trajet se trouvait hors piste.

Mais cette fois-ci, M. Flamand annonce que le parcours a connu un virage à 180 degrés , notamment en raison de la réduction du tracé à 3250 km, puis de la portion hors piste qui est passée de 90 % à 25 %.

Pourquoi? La météo est devenue incontrôlable durant l'hiver. Par exemple, la pluie peut être de la partie. Les températures ne sont pas fiables , répond l’Atikamekw.

La sécurité des participants sera à nouveau assurée par Air Medic, puis par des vétérans de la première édition qui seront aussi présents durant l'expédition. La Sûreté du Québec sera également impliquée, puisque c'est un gros convoi , ajoute l'organisateur.

Les participants sont accueillis chaque soir dans une communauté. (Photo d'archives)

Les thèmes de la réconciliation et de la guérison resteront pour la traversée de 2024, et l'expédition continuera de rendre hommage aux femmes autochtones disparues ou assassinées, aux enfants des pensionnats et à Joyce Echaquan. Les participants porteront sur leurs habits de motoneige le rouge, l’orange et le mauve, qui représentent respectivement ces trois causes.

Le mari de Joyce Echaquan, Carol Dubé, participera aussi pour une deuxième année à l’expédition. La cinéaste abénakise Kim O’Bomsawin, dont le documentaire Laissez-nous raconter sera présenté lors du Festival international du film de Toronto, profitera de la tenue de l’expédition pour tourner un film sur le parcours de vie de M. Dubé.

Carol Dubé, le mari de Joyce Echaquan, participera pour une deuxième année à l'aventure.

Pour chacune des étapes de l'expédition, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, un des partenaires officiels, aura le droit d’inscrire entre 20 et 30 participants de leur choix. Il est à noter que ceux-ci ne pourront effectuer qu’une seule étape.