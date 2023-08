Mort de Joyce Echaquan : la préposée aux bénéficiaires pourra réintégrer son emploi

Près de trois ans après la mort de la patiente atikamekw Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette, l'une des deux intervenantes accusées de racisme à son égard et renvoyées sur-le-champ pourra retrouver son emploi.

Dans une décision rendue le 16 août dernier, un tribunal d'arbitrage de grief a largement donné raison à la plaignante, la préposée aux bénéficiaires Myriam Leblanc, en estimant que son congédiement hâtif n'avait pas été correctement justifié. L'arbitre laisse entendre qu'il relevait plutôt d'une mesure expéditive de communication publique pour l'établissement en pleine crise.

Le tribunal annule donc le congédiement de la préposée aux bénéficiaires et le remplace par une suspension sans solde de six mois. L'arbitre ordonne aussi au Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière de réintégrer l'employée.

Myriam Leblanc avait été renvoyée trois jours après le décès de la patiente atikamekw de Manawan, morte le 28 septembre 2020 à l'hôpital de Joliette après avoir diffusé une vidéo en direct dans laquelle des membres du personnel l'insultaient.

L'employeur de Mme Leblanc avait justifié son congédiement en lui reprochant son attitude inadéquate pendant l'accident, mais aussi pour avoir toléré et omis de dénoncer les propos d'une collègue infirmière.

Degrés de gravité différents

Pour soupeser l'échange entre la préposée aux bénéficiaires et Joyce Echaquan, l'arbitre du grief s'est attelé à une explication de texte minutieuse. La phrase Là on va la laisser à terre un peu, hein relevait-elle d'une mauvaise intention ou d'une consigne pratique? À quel point le commentaire T’as fait de mauvais choix ma belle était-il insultant pour la patiente? Comment interpréter la réplique Qu’est-ce qu’ils penseraient tes enfants de te voir comme ça? Pense à eux autres un peu ? Une incitation à se ressaisir et à collaborer, comme s'est justifiée l'employée?

L'arbitre des griefs souligne que la préposée n'avait pas la formation requise et qu'il était possible d'interpréter ses commentaires malheureux comme des tentatives, mal exécutées, pour rassurer ou motiver la patiente.

S'appuyant sur le verbatim de cet échange largement diffusé sur les réseaux sociaux, il conclut que la conduite fautive [de Mme Leblanc] s’est produite à une seule occasion, dans une situation d’urgence et de crise aiguë, et sur environ cinq minutes . Son congédiement aurait dû résulter d'une enquête sérieuse , ajoute Me Brault.

Une enquête attentive aurait avec égard révélé que les circonstances ne justifiaient pas de faire porter par la plaignante toute la responsabilité qu’on lui attribue dans cette tragédie.

Selon son analyse, les manquements reprochés à la préposée aux bénéficiaires ne présentent aucune mesure de gravité comparable [...] avec les propos et le comportement insultants, vulgaires, racistes et grossiers de l’infirmière congédiée .

Dans son argumentaire d'une centaine de pages, il explique enfin que l'employeur n'a pas démontré la matérialité de tous ses reproches ni, d’autre part, justifié au vu des circonstances la sévérité extrême de la sanction imposée, la peine capitale en droit de l’emploi .

L'arbitre ordonne par ailleurs à l'employeur de s'assurer que la préposée recevra d'ici deux mois la formation dispensée aux salariés appelés à intervenir auprès de personnes en situation de sevrage et également toute formation donnée au personnel de l'établissement depuis 2020 en vue d'assurer la qualité et l'adéquation des soins dispensés aux personnes des Premières Nations .

Ni le CISSS de Lanaudière ni Sipi Flamand, chef des Atikamekw de Manawan également à la tête du Bureau du Principe de Joyce, n'ont accepté de commenter la décision, expliquant tous deux être en train de l'analyser.

