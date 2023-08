Pensionnats pour Autochtones aux États-Unis : des milliers d’archives seront numérisées

Des centres d'archives américains se sont associés dans le but de numériser 20 000 pages d'archives liées aux pensionnats pour Autochtones qui étaient gérées par les Quakers, soit les membres d'un mouvement religieux chrétien.

Les Quakers et d'autres groupes confessionnels – y compris les épiscopaliens, les méthodistes et les catholiques – ont intensifié leurs efforts ces dernières années pour expier leurs rôles dans le système de pensionnats que les enfants autochtones étaient forcés de fréquenter et qui les a coupés de leurs familles, tribus et traditions.

Pendant des décennies, les documents relatifs aux pensionnats pour Autochtones gérés par les Quakers ont été largement sous-étudiés, car ils existent dans des collections isolées et dispersées avec un accès limité, ont déclaré les dirigeants de la National Native American Boarding School Healing Coalition.

Désormais, la coalition, également connue sous le nom de NABS, les mettra à la disposition des universitaires et des non-spécialistes en hébergeant les documents numériques dans une base de données publique.

Ouvrir en mode plein écran Photo prise en 1906 des enseignants et des étudiants qui se réunissent pour un portrait à l'école Tunesassa, dans l'État de New York. Photo : Associated Press / Fournie par les collections Quaker et Special du Haverford College

Les dossiers permettront de mieux comprendre les conditions vécues par les enfants dans ces écoles et permettront de compiler des statistiques, notamment sur le nombre d'enfants portés disparus et décédés, a déclaré Stephen Curley, directeur des archives numériques du NABS.

Historiquement, il y a des centaines d'écoles qui ont été gérées dans le seul but de rompre les liens entre l'enfant et la famille, et entre l'enfant et le patrimoine culturel - donc de nombreux abus ont été infligés à ces enfants.

L'examen des dossiers jouera un rôle essentiel pour codifier ce qui s'est passé , a déclaré M. Curley, un Navajo dont la propre famille a été touchée par les pensionnats.

L'initiative est financée par une subvention de plus de 124 000 $ de la National Historic Publications and Records Commission.

Cette subvention a été attribuée à NABS pour qu'elle travaille avec la Friends Historical Library du Swarthmore College et Quaker & Special Collections du Haverford College, tous deux situés près de Philadelphie.

C'est un moment important. Alors que nous appelons les églises à accroître l'accessibilité de ces documents depuis des années, ce sont des groupes comme ceux-ci dans des institutions Quaker qui ont répondu à notre appel , a déclaré Samuel Torres, directeur général adjoint de NABS, et membre du peuple autochtone Mexica-Nahua.

Des archives de 1852 à 1945

Les dirigeants du partenariat ont déclaré que NABS, Swarthmore et Haverford numériseraient cet automne 20 000 pages de documents d'inscription, de photographies, d'informations financières, de correspondance et de dossiers administratifs.

Les archives de Swarthmore et Haverford vont de 1852 à 1945, selon les organisateurs du projet. Ils comprennent au moins neuf pensionnats pour Autochtones gérés par les Quakers dans l'Indiana, le Kansas, le Nebraska, New York, l'Ohio, l'Oklahoma et la Pennsylvanie.

Après l'analyse, les chefs de projet organiseront une séance d'information avec les communautés pour discuter des résultats. Le projet comprendra la production d’une vidéo reprenant les histoires orales partagées par les survivants des pensionnats et leurs familles.

Ouvrir en mode plein écran Photo prise entre 1869 et 1895 d'écoliers autochtones qui se rassemblent pour un portrait à Wyandotte, en Oklahoma. Photo : Associated Press / Quaker and Special Collections, Haverford College

L'une des raisons pour lesquelles je pense que la composante de l'histoire orale est si importante, c'est parce que la plupart des documents que nous allons traiter proviennent du point de vue institutionnel, c'est-à-dire qui émane des personnes qui dirigeaient les pensionnats, plutôt que des enfants qui ont été forcés de fréquenter ces écoles , a déclaré Sarah Horowitz, conservatrice des livres rares et des manuscrits et responsable des collections Quaker et spéciales à Haverford.

Il est donc très important d'accéder à ces documents , a-t-elle déclaré. Mais cela signifie également que ces documents ne vous diront pas nécessairement tout, comme les histoires des enfants.

Les dossiers numérisés seront rendus publics au printemps 2024 sur une base de données appelée National Indian Boarding School Digital Archive, que NABS lancera plus tard cette année.

Une partie de l'impact du colonialisme réside dans le fait que de nombreux documents écrits décrivant la vie des peuples autochtones sont stockés dans des archives comme les nôtres, très éloignées des descendants des victimes.

Mme Caust-Ellenbogen espère que le partenariat ouvrira la voie à de nouvelles discussions sur le rôle de ces institutions religieuses dans le fonctionnement des écoles.