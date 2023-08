Stérilisations forcées : la Cour supérieure autorise une action collective

La Cour supérieure a autorisé une action collective pour des femmes d’origine atikamekw qui auraient subi une stérilisation forcée.

Les deux demanderesses dans ce dossier représentent toutes les femmes d'origine atikamekw qui ont subi une intervention chirurgicale ayant porté atteinte à leur fertilité sans y avoir donné leur consentement libre et éclairé .

Elles allèguent que trois médecins ont transgressé des dispositions de la Charte des droits et libertés et du Code civil, et réclament des dommages compensatoires et punitifs pour les femmes qui ont subi le même sort qu'elles, mais aussi pour les proches de ces femmes.

Elles sont satisfaites du résultat, a déclaré l’une des avocates de la poursuite, Léa Lemay-Langlois. C’était un soulagement pour elles, un premier pas vers la justice et une manière de reconnaître ce qu’elles ont vécu.

Le juge Lukasz Granosik a autorité le recours collectif contre les trois médecins, mais a rejeté celui contre le Centre intégré de santé et de services sociaux - plus précisément contre l'Hôpital de Joliette - , qui était également visé par la poursuite.

Dans sa décision, le juge a fait valoir que juridiquement, l’obligation d’obtenir le consentement d’une patiente relève du médecin. Et dans le droit québécois, le médecin n'est pas un employé de l'hôpital, donc on ne peut pas tenir l'hôpital responsable , a expliqué Me Lemay-Langlois.

Les plaignantes tenteront donc d’obtenir une condamnation en dommage et intérêt pour deux des médecins qui ont pratiqué les interventions, Richard Monday et Yvonne Brindusa Vasilie, et pour la succession du troisième docteur, Philippe Turcot, qui est aujourd’hui décédé.

Pour l’instant, une douzaine de femmes atikamekw participent au recours collectif. La poursuite s'attend à ce que d’autres personnes se manifestent.

Étant donné le caractère très sensible de ce qui est allégué, c’est sûr que c’est difficile pour les femmes de se dévoiler et de venir vers nous , a dit Me Lemay-Langlois.

Mais on anticipe que l’autorisation va permettre à plusieurs femmes de se sentir assez en confiance pour nous contacter et pour nous raconter leur histoire. Ce n’est pas exclu qu’il y ait des femmes qui l’ignorent encore [l’existence de cette action collective].

Une première au Québec

Il s’agit du premier recours collectif du genre au Québec. Des demandes pour des poursuites similaires ont été introduites - mais pas encore autorisées - ailleurs au Canada, soit en Saskatchewan, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Un rapport de recherche intitulé Consentement libre et éclairé et les stérilisations imposées de femmes des Premières Nations et Inuit au Québec révélait, en décembre dernier, que des stérilisations forcées, des violences obstétricales et avortements non consentis avaient été faits à l’encontre de femmes autochtones jusqu’en 2019 dans la province.

D'après ce rapport, plus de 55 femmes Atikamekw, mais aussi des Innues, Cries, Anishinabeg, Inuit, en ont été victimes entre 1980 et 2019. La majorité d’entre elles ont subi des interventions non désirées à l'hôpital, comme des ligatures des trompes, après avoir donné naissance à un enfant.

Le rapport a mis en cause le racisme systémique pour expliquer ces pratiques.

Avec les informations de La Presse canadienne