Miaja : faire sortir de l’ombre le peuple invisible

C'est dans la communauté de Kitcisakik que se déroule cette année Miaja, le rassemblement anishinaabe organisé par l'organisme Minwashin. L'emplacement de l'événement change d'une année à l'autre, conformément aux traditions nomades des Anishinabeg. Les 23 et 24 août, des représentants des neuf communautés soulignent leur tradition orale par la tenue d'ateliers, de conférences et de cercles de parole.

On ne doit plus être le peuple invisible décrit par Richard Desajrdins dans son documentaire de 2007, explique le directeur des arts de la culture de l'organisme Minwashin, Roger Wylde, en entrevue avec Espaces autochtones. Miaja permet de donner de la vitalité à notre nation, à nos artistes, qui se rassemblent et célèbrent les différents pans de la culture anishinaabe.

La communauté anishinaabe de Kitcisakik, en Abitibi, où se déroule actuellement le rassemblement Miaja. Photo : Radio-Canada

Entrer en relation avec les autres membres de la nation, mais aussi avec les non-Autochtones, voici le souhait de M. Wylde, lui-même artiste multidisciplinaire depuis des décennies.

Pour mieux faire comprendre à tous qui sont les Anishinaabeg, il faut trouver moyen de les rejoindre, de tisser un lien avec eux. Miaja permet aussi cela : toucher les gens par l'art, le patrimoine, l'histoire. L'éveil des gens envers les Autochtones ne doit pas simplement être lié à des événements tels que la découverte de tombes présumées à Kamloops ou encore le décès de Joyce Echaquan.

Soutenir les porteurs de la culture

L'organisme Minwashin accorde beaucoup d'importance au soutien des artistes émergents de la nation anishinaabe. Depuis sa première année, le rassemblement agit comme un incubateur de création, un endroit ou les artistes anishinaabeg peuvent se rencontrer, montrer leur art et potentiellement participer à la création d'œuvres ou d'expositions.

Les artistes sont les porteurs de la culture au sein de la nation. C'est drôle à dire puisque le mot ''art'' n'existe même pas en anishinabemowin. Pourtant, c'est entre autres par les créations artistiques de nos membres que nous pouvons aller chercher les gens , indique M. Wylde.

Roger Wylde, directeur des arts et de la culture à l'organisme Minwashin et artiste multidisciplinaire durant le rassemblement Miaja en 2021. Photo : Minwashin-Facebook

En marge de la deuxième édition de Miaja, qui s'est déroulée en 2019, une exposition itinérante sur la langue anishinabemowin intitulée Nin, a été réalisée. Produite en partenariat avec l' UNESCO , dans le cadre de l'année internationale des langues autochtones, elle a d'abord été exposée à Paris, puis dans les différentes communautés anishinaabeg. Elle se trouve présentement dans la ville d'Amos, située tout près de Pikogan.

C'est le genre de chose qui permet aux artistes de s'exprimer, d'avoir de la visibilité et d'informer les gens à propos de la nation anishinaabe. L'an prochain, on aimerait l'adapter pour pouvoir exposer Nin au musée de la civilisation de Québec , explique M. Wylde.

Des partenaires importants

Depuis les débuts des rassemblements Miaja, l'organisme Minwashin a su s'entourer de partenaires majeurs qui permettent d'avoir les moyens de ses ambitions.

L'UNESCO est là depuis les débuts, mais aussi le conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue, Patrimoine Canada, la Boîte Rouge Vif et plusieurs autres. Avec autant de partenaires, près du tiers de ceux qui assistent à Miaja d'une édition à l'autre sont des non-Autochtones, ce qui en fait une occasion précieuse pour dialoguer.

De telles rencontres permettent, selon les organisateurs, de sensibiliser tant les membres de la nation que les allochtones à l'importance de la préservation des cultures et du patrimoine autochtones.