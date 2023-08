Des Autochtones à l’assaut du marché immobilier

À Montréal comme à Vancouver, de plus en plus de groupes autochtones se lancent dans la construction de tours d'habitation. Que ce soit avec des velléités sociales ou pour des motifs pécuniers, ces initiatives sont le reflet de la maturité économique de plusieurs nations autochtones qui n'hésitent pas à investir en dehors des réserves.

À l’entrée du centre-ville de Montréal, une tour en construction avec une arête en forme de canoë de bois ne passe pas inaperçue. C’est le premier gratte-ciel construit par la Nation crie.

Ironie de l’Histoire, le projet Odea de 100 M$ se situe le long du boulevard Bourassa, du nom de l’ancien premier ministre québécois (Robert Bourassa), à qui les Cris avaient dû tordre un bras (judiciairement parlant) pour recevoir des compensations financières dans le cadre de barrages en plein territoire cri, dans les années 1970.

Près de 50 ans après la signature de la Convention de la Baie-James avec Robert Bourassa, l'économie des Cris est florissante et la construction de la tour de 26 étages devraient être finie en juin 2024, inique à Espaces autochtones Derrick Neeposh, PDG de CREECO, la société d’investissement de la nation Crie.

Ouvrir en mode plein écran Derrick Neeposh, PDG de CREECO Photo : Gracieuseté CREECO

Créée dans la foulée de la signature de la Convention de la Baie-James, elle emploie près de 1200 personnes (dont environ 70 % de Cris) vivant en zone nordique, à travers ses filiales comme Air Creebec (16 avions), CCDC qui construit actuellement deux écoles à Chisasibi, ou l'entreprise Valpiro (logistique aéroportuaire). Elle est aussi présente dans l’hôtellerie (Quality Inn de Val-D’Or) ou la restauration dans les camps de travailleurs.

Les actionnaires de CREECO sont les 20 000 Cris, répartis dans 9 communautés accessibles presque uniquement par bateau ou par avion. Les activités de CREECO permettent de créer de la richesse dans les communautés et ses bénéfices sont redistribués pour financer les budgets des neuf communautés locales et divers organismes (11 M$ de ses bénéfices ont été reversés localement ces 2 dernières années).

CRECCO a aussi financé la formation de la main-d'œuvre crie à hauteur de 7 M$ depuis 2010. Pas étonnant alors que le taux de chômage n’était en moyenne que de 8,5 % en 2021, l’un des meilleurs taux parmi les nations autochtones.

Mais ce qui occupe Derrick Neeposh actuellement, ce sont les ajustements à apporter à la composition de la tour Odea, construite en partenariat avec COGIR qui en détient 5 %. C’est qu’avec la hausse récente des taux d’intérêt, la vente des 171 condos prévus va moins bien que prévu. Une centaine d’entre eux seront donc plutôt convertis en appartements de luxe à louer. On comptera finalement près de 377 appartements en location dans la future tour.

Pour et par les Autochtones

Intitulé Ho'-kee-melh Kloshe Lum ( rassembler les bons esprits ), le projet de 97 M$ situé à l’entrée du Downtown Eastside, à Vancouver, prévoit la construction de 170 logements (dont 25 supervisés) et un refuge de 80 lits. À l’inauguration, fin 2025, on y trouvera aussi un café et une boutique de réparation de vélos pour favoriser la réinsertion sociale et financer les services d'aide offerts sur place par le Centre d'amitié autochtone de Vancouver.

Ouvrir en mode plein écran L'édifice comptant 170 logements et un refuge de 80 lits sera situé à l'entrée du quartier Downtown Eastside, un quartier difficile de Vancouver. Photo : Gracieuseté AHMA

Dans une ville où un appartement de deux chambres se loue en moyenne 2498 $ par mois, ce genre de projet est une bouffée d’oxygène pour les Autochtones. Ces derniers ont notamment des revenus 25 % moins élevés que la moyenne et ont donc plus de mal à se loger.

Au Québec, construire d’un coup 250 unités d’habitation pour Autochtones serait considéré comme un projet majeur, mais en Colombie-Britannique c’est presque la norme, souligne Nizar Laarif, porte-parole de l’Aboriginal Housing management Association (AHMA).

Cet organisme sans but lucratif chapeaute une quarantaine d’organisations autochtones dédiées au logement dans la province. Cela représente la supervision d’environ 6500 logements. En comparaison au Québec, la Corporation Waskahegen gère 2000 logements pour Autochtones répartis sur tout le territoire.

Mais surtout, la particularité de l’ AHMA est qu’elle reçoit directement les fonds du gouvernement provincial dédiés au logement des Autochtones vivant en dehors des communautés (réserves).

On a été les premiers et on reste quasiment la seule province au Canada où une organisation autochtone gère elle-même le dossier du logement autochtone hors réserve.

Ailleurs, les fonds publics venant du fédéral sont gérés par les gouvernements provinciaux ou parfois même par les municipalités , ajoute M. Laarif en entrevue à Espaces autochtones.

Les fonds reçus du gouvernement provincial (46 M$ par an) sont ensuite distribués aux 41 organisations membres de l’ AHMA , qui œuvrent aussi bien dans le logement abordable pour Autochtones, les refuges pour itinérants, les refuges pour femmes, les maisons de réinsertion ou les logements supervisés. En échange, les membres de l’ AHMA doivent répondre à certains critères de gestion.

On n’intervient pas dans la gestion quotidienne de leurs opérations et ils ont une certaine autonomie en matière budgétaire, mais nos membres doivent chaque année se plier à un audit financier. Lors de nos visites, on regarde aussi l'état des logements, pour s’assurer qu’ils sont entretenus comme prévu, et on vérifie que la clientèle qu’ils reçoivent est bien celle qui a des besoins en matière de logement et de services , explique M. Laarif.

Ouvrir en mode plein écran Nizar Laarif Photo : Gracieuseté AHMA

L’ AHMA dégage donc ses membres du fastidieux travail de gestion permettant de bénéficier des subventions fédérales, mais aussi de tout le travail de démarchage politique visant à obtenir plus d’argent des différents paliers politiques pour le logement autochtone hors réserve.

À ce sujet, M. Laarif confie que malgré certaines avancées, dont la Stratégie provinciale de logement autochtone en Colombie britannique développée par l' AHMA , il reste un certain fossé à combler , notamment au niveau fédéral.

Les Autochtones de Colombie-Britannique ne sont pas uniquement actifs dans le domaine de l’immobilier à vocation sociale.

Un projet gigantesque qui suscite la grogne

À 5 km plus à l’ouest, c’est ni plus ni moins que le plus grand projet immobilier géré par des Autochtones au Canada qui est en train de naître. Le projet de développement Sen̓áḵw prévoit la construction, d’ici 2033, de 11 immeubles, qui permettront de créer 6000 unités résidentielles locatives (dont 20 % seront abordables) dans le quartier de Kitsilano.

Ouvrir en mode plein écran Les taxes de propriété seront comparables à celles de la ville de Vancouver sur ce territoire, selon la Première Nation. Photo : https://senakw.com/

Il sera établi sur une parcelle de 4,7 hectares de terres au pied du pont Burrard. La restitution en 2003 de ce terrain à la nation Squamish a fait l’objet d’une longue bataille judiciaire avec le gouvernement. Il y a plus de 100 ans, les Squamish avaient été forcés de quitter leur territoire par le gouvernement, souligne Wilson Williams, porte-parole de la communauté en entrevue à CBC .

Nous allons être de nouveau visibles sur nos propres terres à Vancouver et sur l’un des sites de notre village.

Le projet, dont les premières phases seront terminées en 2027, ne fait toutefois pas l’unanimité chez les résidents du quartier.

Ouvrir en mode plein écran Les terrains récupérés et développés par les Squamish à Vancouver sont particulièrement bien situés. Photo : CBC News

Ces derniers déplorent que les règles d’urbanisme relatives notamment aux hauteurs des bâtiments ou à l’obligation de prévoir des espaces verts et une école ne soient pas obligatoires, les terres étant sous juridiction autochtone. Pourtant, tous les services municipaux de base (gestion des eaux, police, rues, etc.) seront fournis par la Ville au nom de la réconciliation.

Pour d’autres, ce genre de projet privé va à l'encontre de la philosophie du mouvement Land Back qui vise la réappropriation des territoires ancestraux au nom de leur protection. Le projet pourrait rapporter des bénéfices de plus de 20 milliards $ aux deux promoteurs : la nation Squamish et son partenaire Westbank Corp, un entrepreneur privé spécialisé dans l’immobilier de luxe.