Les artisans du bois mohawks se préparent aux ravages de l’agrile du frêne

Biologistes et vanniers surveillent de près l’évolution de cet insecte ravageur qui a largement entamé son travail de destruction des frênes dans les communautés mohawks du Québec, de l’Ontario et des États-Unis, où le frêne représente souvent un arbre planté sur cinq.

Membre de la communauté mohawk d’Akwesasne, Carrie Hill est propriétaire de Chill Basket. Elle tresse elle-même ses paniers et objets décoratifs et sa famille compte sur l’existence du frêne pour subvenir à ses besoins. Mais depuis que l’insecte ravageur venu d’Asie a commencé à décimer les frênes de la région, elle peine à s’approvisionner en bois brut.

J'ai peur de manquer de matériel … Je ne peux pas prédire l'avenir , a déclaré la jeune femme en entrevue à CBC News.

Comme les autres artisans de la vannerie, Carrie Hill bat de longues bûches de bois de frêne pour en détacher de fines lamelles le long des cernes de croissance. Ces bandes sont ensuite amincies et taillées pour pouvoir être tissées.

Début du widget . Passer le widget ? Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Xavier Watso (@xavierwatso) Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Plus l'arbre est en bonne santé, plus il contient d'eau et de nutriments, plus les cernes de croissance sont épais , explique Angello Johnson, un vannier de septième génération qui travaille également dans la foresterie et la conservation des frênes à Akwesasne.

L’arrivée de l’agrile du frêne a en effet fragilisé les arbres. L’insecte ravageur pond ses œufs sous l’écorce de l’arbre avant que les larves ne creusent des galeries dans le cambium afin de se nourrir. Or, le cambium représente la zone où circule habituellement la sève de l’arbre. Après l'infestation, les cernes sont petits et serrés, presque fins comme du papier. Trop cassant pour la vannerie, résume M. Johnson.

Ouvrir en mode plein écran Un frêne attaqué par l'agrile. Photo : Radio-Canada

Les conséquences de l’agrile du frêne sur l'art de la vannerie ont été au centre de discussions en marge du festival du panier d’Akwesasne, qui s'est tenu fin juillet.

Le fait que nos frênes sont touchés et de plus en plus difficiles à trouver a suscité des conversations émouvantes dans la communauté des vanniers, puisque la perte imminente est palpable.

Même si les communautés mohawks, au même titre que les municipalités nord-américaines touchées, ont déployé une batterie de mesures, aucune ne permet d’éradiquer l’insecte. Le traitement au TreeAzin, par exemple, est très coûteux (environ 100 $ par arbre) et n’est que temporaire.

Le plus prometteur des efforts de conservation est le biocontrôle, qui comprend la libération de guêpes parasitoïdes qui ciblent spécifiquement l’agrile du frêne. Mais il ne s’agit pas d’une recette miracle, elle ne fait que retarder l’échéance. Dans les cinq prochaines années, nous allons voir un arbre sur cinq mort sur le territoire (la part des frênes parmi tous les arbres plantés) , déplore Angello Johnson.

Ouvrir en mode plein écran Angello Johnson libère une guêpe parasitoïde à Akwesasne. Photo : Normand Génier

En attendant, différentes semences de frênes ont été envoyées dans les voûtes frigorifiques de la Colorado State University afin d’être sauvegardées et replantées, quand l’agrile aura été éliminé naturellement faute de frênes à ravager.

M. Johnson espère que le délai entre la fin des ravages de l’agrile et la pousse de nouveaux frênes matures ne sera pas trop long afin que les jeunes à qui il a enseigné la vannerie puissent continuer d’exercer leur art.

D'après un texte de Candace Maracle, CBC News