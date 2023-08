Des Autochtones hawaïens craignent l’effacement culturel

Plusieurs lieux sacrés, historiques et culturels ont été réduits en cendres par les feux de forêt, au grand dam des communautés autochtones, qui redoutent par ailleurs l’accaparement des terres.

Depuis que les incendies ont ravagé la ville de Lahaina et fauché des dizaines de vies, Keʻeaumoku Kapu, leader autochtone hawaïen, a distribué de l'eau, des vêtements et des fournitures d'urgence aux familles dans le besoin.

Du centre culturel Nā'Aikāne o Maui, dont il était le directeur, il ne reste que des cendres. Le bâtiment contenait de nombreux artefacts culturels, comme des capes et des casques en plumes, des outils, des cartes et des documents.

Ils ont tous été détruits.

L’endroit était un lieu vivant, c'était un musée vivant. C'était des choses que vous pouviez réellement toucher, des livres que vous pouviez réellement lire, des cartes montrant de nombreuses familles d'où elles venaient , souligne Keʻeaumoku Kapu, joint sur son cellulaire par CBC Indigenous.

Mais la perte est plus grande que cela, souligne M. Kapu.

Il décrit le centre comme un lieu de rassemblement pour les peuples autochtones à l'échelle internationale, où la culture était partagée pour les générations futures et où les gens pouvaient apprendre les uns des autres .

Keʻeaumoku Kapu Photo : Andrew Lee / CBC

J'espère que nous pourrons surmonter cet obstacle, mais en même temps, la peur d'être effacés est là.

Parce que notre île est transformée en une marchandise bon marché, maintenant qu'il n'y a presque plus rien à sauver. Il y a actuellement des gens qui viennent et qui sont prêts à acheter les endroits incendiés , déplore-t-il.

Attention aux acheteurs prédateurs

Sur les réseaux sociaux, des résidents implorent les gens de ne pas vendre leurs propriétés à ces agents immobiliers, craignant que cela n'entraîne le déplacement des Hawaïens autochtones de leurs terres.

Même le gouverneur d’Hawaï a averti ses concitoyens de la menace qui plane désormais sur leurs têtes face aux acheteurs prédateurs. Ces derniers tentent d'exploiter la peur face à l'incertitude financière qui plombe ceux qui ont perdu leur maison, clament les autorités.

La majorité des immeubles de Lahaina ont été calcinés. Photo : Reuters / MARCO GARCIA

Lors d'une conférence de presse mercredi, le gouverneur Josh Green a déclaré qu'il travaillait avec le procureur général pour imposer un moratoire sur les ventes de propriétés dans certains secteurs touchés, dont Lahaina.

Patrimoine parti en fumée

Pour les Autochtones d'Hawaï, cette ville est un lieu qui les connecte avec leurs ancêtres, car depuis le 15e siècle c’est le lieu de résidence de chefs importants de l'île de Maui. L'ancienne capitale de l'archipel abritait des vestiges du royaume hawaïen et de la période coloniale.

Le district historique de Lahaina, qui compte plus de 60 sites historiques, a été durement touché. Voici un aperçu de quelques lieux qui ont été endommagés ou détruits durant les incendies.

L’église Waiola

Fondée en 1823, l'église Waiola est rapidement devenue le lieu central du christianisme à Maui. Elle est devenue l'église de la famille royale hawaïenne lorsque Lahaina était la capitale du Royaume d’Hawaï de 1820 à 1845. Le cimetière attenant (cimetière Waiola) est devenu le lieu de sépulture des rois et reines hawaïens ultérieurs et des conseillers missionnaires de la monarchie hawaïenne.

L'Église Waiola (avant). Photo : Associated Press / Showwei Chu

L'Église Waiola a été la proie des flammes. Photo prise le 11 août 2023. Photo : Associated Press / Rick Bowmer

L'ancien palais de justice de Lahaina

Depuis son ouverture en 1860, le palais de justice de Lahaina a servi de douane pour la chasse à la baleine et les navires de commerce, ainsi que de centre pour les bureaux gouvernementaux et les fonctions judiciaires pendant la période de la monarchie. Plus récemment, le bâtiment accueillait le Lahaina Heritage Museum, qui offrait aux visiteurs un aperçu complet de l'histoire de la ville.

L'ancien palais de justice de Lahaine, le 9 août 2023. Photo : Reuters / DUSTIN JOHNSON

Les restes du palais de justice de Lahaina. Photo prise le 11 août 2023. Photo : Associated Press / Rick Bowmer

L’arbre banian

Vieux de 150 ans, le banian est situé le long de l’artère principale de la ville. Pendant des générations, il a servi de lieu de rassemblement pour les habitants. Il a été carbonisé par l'incendie.

Haut de plus de 18 mètres, l’arbre a été importé de l’Inde à la demande de la reine Keōpūolani, épouse du roi Kamehameha I, pour commémorer le 50e anniversaire de l'arrivée officielle de la première mission chrétienne à Maui. Il s’agit du banian le plus grand aux États-Unis, selon le site Internet de la ville de Lahaina.

Photo prise en février 2018. Photo : Associated Press / Jennifer McDermott

Photo prise le 11 août 2023. Photo : Associated Press / Rick Bowmer

Le centre culturel Na 'Aikane o Maui

Construit il y a 20 ans, le bâtiment conservait de vieilles cartes, des documents généalogiques, de vieux journaux et des artefacts polynésiens. Il a été totalement détruit par les incendies. Heureusement, plusieurs des archives étaient déjà numérisées.

Près du centre culturel se trouve Moku'ula, un site sacré où ont résidé plusieurs chefs depuis le 16e siècle et qui a été la résidence royale du roi Kamehameha III au 19e siècle. Ce site a pour sa part été légèrement endommagé.

Keʻeaumoku Kapu craint que les bâtiments historiques qui ont été perdus ne soient remplacés par du développement immobilier privé.

Pour nous, c'est une forme génocide , lance-t-il au sujet du péril qui guette sa communauté.

Le colonialisme en toile de fond

La dévastation des incendies de Maui est directement liée à la cupidité coloniale, selon Uahikea Maile, un Autochtone hawaïen, professeur adjoint en politique autochtone au Département de sciences politiques de l'Université de Toronto.

Il souligne qu’avant la colonisation, Lahaina était un écosystème de zones humides à la biodiversité florissante. C’était l'une des raisons pour lesquelles il avait été choisi comme lieu d’implantation de la résidence royale.

Uahikea Maile Photo : Gracieusté, Uahikea Maile

Mais à la fin du 19e et au début du 20e siècle, les propriétaires blancs de plantations de canne à sucre ont commencé à détourner illégalement l'eau vers leurs cultures, asséchant les zones humides. Ces mêmes propriétaires ont également introduit des espèces végétales non indigènes pour le pâturage des animaux qui ont contribué à alimenter les incendies de Maui, selon le professeur.

La question est de savoir que faire désormais. Comment guérir? Comment se régénérer? Et comment reconstruire? Ce sont des questions vraiment cruciales qui préoccupent tout le monde , souligne Uahikea Maile.

C'est un moment vraiment important dans l'histoire hawaïenne pour s'assurer que notre peuple ait son mot à dire sur ses propres terres.

La difficile question des droits territoriaux

Mais quel contrôle ont les Hawaïens sur leurs terres? Voilà une question qui suscite la controverse depuis plusieurs décennies.

Le premier concept de propriété foncière privée à Hawaï remonte à 1848 quand le roi Kamehameha III a divisé les terres en trois catégories : celles appartenant à la Couronne, celles du gouvernement et les terres des Hawaïens.

Sauf qu’avec le temps et la transmission des terres aux descendants des familles hawaïennes, il est devenu difficile de savoir exactement à qui appartenaient les terres. Et les planteurs de canne à sucre en ont profité pour accaparer les terrains, notamment en achetant des titres de propriété après s’être entendus qu’avec une seule partie des ayants droit, explique Lance D. Collins, un avocat de pratique privée de Maui qui fait des recherches sur le droit hawaïen pendant la période coloniale américaine.

Lance D. Colins, avocat. Photo : Gracieuseté Lance Colins

Ces pratiques entraînent désormais de nombreuses contestations judiciaires chez les Hawaïens qui estiment avoir été injustement spoliés.

Les deux autres tiers des terres d'Hawaï (les terres du gouvernement et de la Couronne) sont également contestés.

Ces terres ont été transférées au gouvernement américain lorsque l'armée a renversé le royaume hawaïen en 1893. Mais elles n'ont pas été transférées par le monarque qui détenait les titres de propriété des terres, laissant place à un litige quant à la légalité du transfert.

Maintenant que tout a brûlé à Lahaina, Lance D. Collins craint lui aussi que le réaménagement de la ville se fasse d’une manière qui effacera complètement l'histoire hawaïenne, la culture hawaïenne et l'identité hawaïenne .

Mais il existe, selon lui, une voie que les Hawaïens autochtones peuvent emprunter pour faire valoir leurs droits

La ville de Lahaina le 11 août 2023. Photo : Associated Press / Rick Bowmer

L'État est, en effet, tenu de préserver et de protéger les droits traditionnels et coutumiers des Autochtones hawaïens. Cela signifie que si un développement privé était proposé sur une parcelle de terrain utilisée pour des pratiques traditionnelles, ce droit limiterait la capacité des promoteurs à expulser les Autochtones de ces terres

Il y a énormément d'opportunités pour le peuple hawaïen et pour la communauté de Lahaina, mais il y a aussi un grave, grave danger qui pèse sur eux.

Avec les informations de Jackie Mc Kay, Myriam Boulianne, CBC, Associated Press, Reuters et Democracy Now