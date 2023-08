Un médaillon atikamekw se fraie un chemin de Manawan jusqu’au bassiste de Metallica

Le spectacle de Metallica vendredi dernier au Stade olympique restera longtemps gravé dans la mémoire de Sipi Flamand, qui, en plus d’être chef de la communauté de Manawan, est également un grand amateur du groupe californien.

La prestation y est certainement pour quelque chose, mais une surprise de taille l’attendait alors que le groupe entamait la pièce Harvester of Sorrow : le bassiste de la formation, Robert Trujillo, avait enfilé un médaillon de perles qu’il a confectionné il y a 10 ans.

J’avais presque oublié ce médaillon-là. Mais quand j’ai vu qu’il le portrait, j’ai reconnu le motif que je fais d’habitude.

Le pendentif en question a la forme du logo de Metallica, soit quatre M arrangés en forme d’étoile, qui a pris deux à trois jours intensifs de confection .

Je l’ai fabriqué en 2013. C’était dans le but de l’offrir en cadeau à un de mes cousins qui est fan du groupe Metallica. Et comme de fait, son cousin Danik Létourneau était dans l’assistance au parterre… assez près pour le passer autour du cou de Robert Trujillo.

Les images du musicien avec le pendentif se sont répandues sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre.

Les médaillons comme celui-là […], c’est pour montrer soit son identité, son clan, son histoire , souligne avec fierté M. Flamand.

D’ailleurs, Sipi Flamand et son cousin n’étaient pas les seuls à avoir franchi les quelque 240 kilomètres qui séparent Manawan et le stade olympique. Je dirais qu’une bonne partie de ma communauté s’est présentée aux spectacles de vendredi et de dimanche soir , note le chef avec une pointe d’humour.

Il y a une proximité entre le message que porte le groupe et comment les jeunes Autochtones, les communautés, portent la musique. Il y a un sens au niveau culturel avec la musique et aussi ce qu’on peut appeler la résilience ou la résistance aux enjeux qu’on a vécus et qu’on vit encore aujourd’hui.

Robert Trujillo a lui-même des racines autochtones. Ses parents sont originaires du Mexique et de Taos Pueblo, un groupe autochtone qui peuple ce qui est aujourd’hui le sud-ouest des États-Unis.

Comme avec le médaillon de Sipi Flamand, des images du bassiste acceptant avec honneur une plume d'aigle ont aussi circulé sur les réseaux sociaux.

En 2021, Robert Trujillo a également offert une basse pour un encan caritatif organisé par le groupe de métal français Gojira au profit du Regroupement des peuples autochtones du Brésil (Articulation of Indigenous Peoples of Brazil). Cet effort auquel ont participé de nombreux artistes de la scène métal a permis d’amasser plus de 313 000 $ pour venir en aide aux Autochtones du Brésil dans leur lutte pour protéger la forêt amazonienne.

Avec les informations de CBC