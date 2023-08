Le blocage des nouvelles canadiennes par Meta inquiète les communautés autochtones

Le blocage de nouvelles canadiennes par Facebook crée de l’inquiétude dans plusieurs communautés autochtones où les médias sociaux sont l’un des principaux outils de communication. Par ailleurs, certains conseils de bande verraient eux aussi leurs communications restreintes.

C’est le cas de Kahnawake, sur la rive sud de Montréal. La semaine dernière, le conseil de bande a publié un communiqué de presse pour aviser ses membres que le Conseil de bande avait lui aussi été bloqué et ne pouvait donc plus relayer ses communiqués de presse via la populaire plateforme.

Pour nous, les médias sociaux sont devenus l'un de nos outils les plus efficaces pour fournir des informations à la communauté et cela entrave certainement la façon dont nous informons nos membres , a déclaré à CBC Indigenous, Justus Polson-Lahache, directeur des relations publiques du conseil de bande.

Il précise que l’organisation qu’il représente n'est pas une agence de presse et devrait donc être autorisée à partager du contenu sur les réseaux sociaux.

Ouvrir en mode plein écran Justus Polson-Lahache est un membre de la communauté mohawk (kanien:keha'ka) de Kahnawake. Photo : Mohawk Council of Kahnawà:ke

M. Polson-Lalache mentionne qu’environ 8000 personnes habitent au sein de la communauté mohawk et que Facebook est un outil essentiel pour communiquer instantanément avec elles. Si les messages d'intérêt public sont toujours diffusés à la radio et publiés dans les journaux et les médias locaux, l'interdiction de Facebook empêche une conversation bidirectionnelle, selon lui.

Même son de cloche du côté des Maritimes.

Maureen Googoo, propriétaire et rédactrice en chef de Ku'ku'kwes News, un site web de nouvelles de la communauté mi'kmaq de Nouvelle-Écosse, affirme que le blocage de Meta complique énormément sa mission qui est de mettre en contexte et d’expliquer ce que les enjeux d'actualité signifient pour la communauté.

Ouvrir en mode plein écran Maureen Googoo, propriétaire et rédactrice en chef de Ku'ku'kwes News, est membre de la Première Nation Sipekne’katik. Photo : Stephen Brake: Ku'ku'kwes News

Une grande partie de l’achalandage sur son site dépend des partages d’articles sur les réseaux sociaux, elle dit être donc préoccupée par ce que ce blocage signifiera pour nous en termes de revenus .

Méta se défend

La Loi sur les nouvelles en ligne est aussi connue sous le nom de C-18. Selon le gouvernement Trudeau, cette loi vise à forcer les géants du web à indemniser les médias d'information pour le partage de leurs articles et reportages.

Le propriétaire de Facebook et Instagram, l’entreprise Meta, s’oppose à cette loi et empêche depuis quelques semaines certains utilisateurs canadiens de Facebook et Instagram de visualiser les nouvelles issues de médias canadiens.

La Loi sur les nouvelles en ligne repose sur l'idée erronée selon laquelle Meta bénéficie de façon non équitable du contenu d'actualité partagé sur nos plateformes, alors que c'est tout le contraire , affirme l’entreprise dans un communiqué de presse.

Les médias partagent volontairement du contenu sur Facebook et Instagram pour élargir leur audience et améliorer leurs résultats.

Le gouvernement canadien, par la voix de sa ministre du Patrimoine, Pascale St-Onge, qualifie de son côté la décision de Meta d’ irresponsable .

La loi a reçu la sanction royale le 22 juin et doit entrer en vigueur 180 jours après cette date.

D'après un texte de Oscar Baker III, de CBC Indigenous.