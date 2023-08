De nouveaux mocassins (politiques) pour Michèle Audette

Le Sénat a annoncé mercredi la nomination de la sénatrice québéco-innue Michèle Audette à titre d'agente de liaison du gouvernement.

Michèle Audette est la deuxième femme autochtone à occuper ce poste, la première étant sa prédécesseure, la Métisse Patti LaBoucane-Benson.

Officiellement, la sénatrice aura par ce poste la responsabilité de faire connaître les affaires du gouvernement au Sénat et de veiller à ce que les sénateurs disposent de toute l’information dont ils ont besoin en prévision des votes .

Qui est Michèle Audette?

Michèle Audette a été présidente de l'association Femmes autochtones du Québec entre 1998 et 2004, puis de 2010 à 2012, pour ensuite devenir présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada de 2012 à 2015. Elle a également été commissaire durant l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Depuis 2019, elle occupe le poste d’adjointe au vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes et de conseillère principale à la réconciliation et à l'éducation autochtone de l’Université Laval. Elle est sénatrice depuis 2021.