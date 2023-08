La Journée internationale des peuples autochtones met en avant le rôle des jeunes

En cette Journée internationale des peuples autochtones, l’ONU veut mettre de l’avant le rôle de la jeunesse autochtone « en tant qu'agent de changement pour l'autodétermination ».

Lors du webinaire organisé par les Nations unies pour l'occasion, trois jeunes activistes sont venus parler des défis propres aux jeunes Autochtones de partout sur la planète.

Selon Josefa Cariño Tauli, une Igorot du nord des Philippines, les Autochtones sont souvent aux premières loges de la défense du territoire et leur sécurité est donc parfois précaire dans plusieurs pays.

En effet, selon un rapport de Global Witness, (Nouvelle fenêtre) près de 200 défenseurs du territoire et de l'environnement ont été assassinés en 2021. Les Autochtones comptent pour 40 % des personnes tuées alors qu'ils ne représentent que 5 % de la population mondiale, souligne le rapport.

Ouvrir en mode plein écran Josefa Cariño Tauli, Photo : Gracieuseté

Mon père et trois autres activistes environnementaux ont été faussement et bassement étiquetés en tant que terroristes. Ça crée une grande détresse au sein de notre famille , a témoigné la jeune femme. Son pays figure en quatrième position pour le nombre de meurtres d'activistes (19) en 2021, selon Global Witness.

De son côté, Autumn Adams, membre de la Nation Yakama dans l’État de l’Oregon, est venue souligner l’importance de s’impliquer pour défendre ses droits.

La jeune femme fait partie d’un groupe qui est intervenu pour défendre avec succès jusqu’en Cour suprême l’Indian Child Welfare Act (ICWA), une loi instituée en 1978 aux États-Unis. Celle-ci donne un pouvoir décisionnel aux conseils tribaux pour pouvoir gérer leurs propres systèmes de protection de l’enfance et permettre notamment de garder plus d’enfants au sein de leurs communautés respectives en cas de placement.

Récemment, trois familles américaines, non autochtones, ont contesté la loi afin de pouvoir adopter des enfants autochtones. Ils clamaient que l’ ICWA établissait une forme de discrimination raciale à l’égard des Blancs. La Cour suprême des États-Unis a statué en faveur des défenseurs de l’ ICWA .

Cette loi a permis à la jeune Autumn de rester sous la protection de sa grand-mère et de sa tante quand, à l’âge de 9 ans, elle a dû être retirée de la garde de sa mère inapte à l’élever seule après le décès de son père.

Cette loi m'a permis de rester au sein de ma communauté, de rester en contact avec ma langue, ma culture et d’avoir les fondations pour grandir et briser le cycle familial de la dépossession.

Le prochain Forum mondial des Nations unies des Jeunes Autochtones aura lieu à Rome du 16 au 20 octobre.

La date du 9 août a été désignée Journée internationale des peuples autochtones en 1995 par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle vise à commémorer le moment où s'est déroulée la première réunion du Groupe de travail de l'ONU sur les peuples autochtones en 1982.

Le Canada en mode rattrapage

Les peuples autochtones représentent 476 millions de personnes réparties dans 90 pays. Bien qu’ils ne représentent que 5 % de la population mondiale, ils constituent aujourd’hui 15 % des individus les plus marginalisés de la planète , mentionne le site web des Nations unies.

Au Canada, la mise en œuvre de la Déclaration suit son cours. La Loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) n’a été adoptée par le Parlement fédéral que le 21 juin 2021. Pendant 14 ans, le Canada faisait partie des quatre pays qui avaient voté contre la Déclaration, avec les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Dans le cadre de la journée du 9 août, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau a indiqué que lui et son gouvernement renouvelons notre engagement à collaborer avec nos partenaires autochtones – y compris les jeunes Autochtones inspirants du Canada – pour avancer sur le chemin commun de la réconciliation et bâtir un monde meilleur pour les générations à venir .

Il y a près de deux mois, le gouvernement Trudeau a présenté son plan d’action 2023-2028 visant à arrimer la DNUDPA aux très nombreuses lois canadiennes touchant de près ou de loin les Autochtones.

Ouvrir en mode plein écran Le Canada a longtemps freiné l'adoption de la DNUDPA. Photo : Onu

Les 181 mesures concernent en grande majorité l’autodétermination, l’autonomie gouvernementale et la reconnaissance des traités, les droits civils et politiques ainsi que les droits économiques, sanitaires et sociaux des Autochtones.

D’après le document, 19 mesures sur 181 répondent directement aux priorités des Premières Nations, 22 à celles des Inuit et 13 à celles des Métis. Les Premières Nations demandaient notamment la mise en œuvre de diverses mesures pour appuyer une transition vers l’abandon de la Loi sur les Indiens.

Lors de la présentation du plan, RoseAnne Archibald, qui était alors présidente de l'Assemblée des Premières Nations (APN), avait souligné que « même si les Premières Nations n'étaient pas toutes d’accord, la majorité d'entre elles ont soutenu ce processus ».