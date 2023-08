Les pompières naskapies deuxièmes à la 32e Compétition de pompiers autochtones

Pour sa deuxième participation, l’équipe entièrement féminine de la communauté de Kawawachikamach au nord du Québec a obtenu la médaille d’argent lors de cette compétition, qui s'est tenue la fin de semaine dernière à Listuguj, en Gaspésie.

L’équipe de sept femmes (la seule équipe entièrement féminine) a terminé juste derrière les pompiers mohawks de Kahnawake (Kahnawà:ke). C'est une victoire pour nous. C'était comme la première place , a déclaré Louisa-Pearl Einish-Shecanapish, l'une des membres de l'équipe.

L’année dernière, pour leur première participation, elles avaient terminé en quatrième position (sur sept équipes).

Cette année, les femmes ont commencé à s'entraîner avec les entraîneurs Billy Moffet et Andy John Dominique il y a deux mois et demi. Quatre jours par semaine à renverser les pneus, à courir et à préparer les boyaux, tout en portant leur équipement qui pèse près de 20 kg.

Ouvrir en mode plein écran L'une des épreuves consistait à déplacer un énorme pneu le plus rapidement possible. Photo : Submitted by Louisa-Pearl Einish-Shecanapish

Mme Einish-Shecanapish a rejoint le service d'incendie de Kawawa il y a deux ans. Elle suit ainsi les traces d'une pompière respectée de la communauté qui, en tant que seule pompière de garde, avait dirigé, il y a quelques années, l'intervention lors d'un incendie dans une garderie abandonnée.

Quand j'ai vu ça, ç'a été tellement stimulant. C'est à ce moment-là que j'ai pensé : "Je vais me joindre à cette équipe un jour. Je dois juste attendre mon moment" , confie la jeune femme.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite à l'arrière : Marina Uniam, Melissa Peastitue, Louisa-Pearl Einish-Shecanapish, Shania Mameamskum, Esther Elizabeth Tooma, Priscilla Sandy et Joyce Einish. Accroupis devant : les entraîneurs de l'équipe Andy John Dominique et Billy Moffat. Photo : Gracieuseté Louisa-Pearl Einish-Shecanapish

Lorsque les membres de l'équipe sont rentrées chez elles lundi soir, leurs enfants, leurs parents et leurs familles étaient là pour les accueillir. Chacune avait un message de sa famille où transparaissait la fierté. On a pleuré, on était si heureuses , ajoute Mme Einish-Shecanapish.

Ce qui la rend encore plus fière, c'est le nombre de femmes qui ont participé cette année à la compétition. L'année dernière, les six équipes étaient composées uniquement d'hommes.

J'espère voir une autre équipe entièrement féminine l'année prochaine , conclut-elle.

D'après un texte de Rachel Watts, de CBC News