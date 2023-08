Payer pour récupérer sa terre

Ce n'est pas évident de les repérer lorsqu'on arrive à Saskatoon. Il y a parfois un drapeau, parfois la statue d'un animal emblématique. La ville compte pourtant neuf réserves urbaines. La première date de 1988. Il s’agit de la communauté crie de Muskeg Lake, située à 100 kilomètres au nord de Saskatoon, qui a acheté à la Ville un petit lopin de terre.

D’autres communautés ont suivi cet exemple depuis ce temps. Souvent, elles sont situées loin des centres urbains, ce qui ne leur donne pas l'occasion de se développer économiquement. C'est le cas, donc, non seulement de Muskeg Lake mais aussi d'English River et de Kahkewistahaw, de même que des cinq autres communautés qui ont saisi leur chance. Toutes ont décidé d'acheter des terrains à Saskatoon.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Elles y ont construit des boutiques d’art autochtone, des stations d'essence, des entreprises de construction et d'autres petits commerces.

Harvey Heimbecker est le patron d'une entreprise de revêtements de sol installée justement dans la réserve urbaine d'English River. Ce Cri est locataire d'un petit édifice depuis six ans maintenant. Il estime que la création de réserves urbaines est une très bonne chose.

Cela crée de l’emploi et génère des profits qui sont réinvestis dans la communauté.

Ouvrir en mode plein écran La communauté de Muskeg Lake détient deux réserves urbaines dans Saskatoon. Photo : Muskeg lake First Nation

Par exemple, la réserve urbaine de Muskeg Lake permet actuellement à 740 personnes d'avoir un emploi (temps plein, temps partiel et saisonnier confondus).

À Muskeg Lake, la richesse que créent les réserves urbaines est en partie réinvestie dans l'éducation. On utilise ces fonds pour nous assurer que nos enfants aient un bel avenir. Une autre partie importante est utilisée pour nous construire une richesse stable et aussi pour encourager nos membres à lancer leur propre entreprise , explique Harry Lafond, ancien chef et un des artisans de la première réserve urbaine au Canada.

Il raconte que le processus, à l'époque, avait pris 10 ans.

Ouvrir en mode plein écran Harry Lafond a participé à la création de la première réserve urbaine au pays. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Evan Taypotat, le chef cri de Kahkewistahaw, approuve. Kahkewistahaw a deux réserves urbaines, l'une à Yorkton (nord-est de Regina), l'autre près de l’aéroport de Saskatoon. Ce dernier territoire a exigé un investissement de 30 millions de dollars, explique le chef Taypotat, ainsi que deux ans de négociations .

Publicité

Il raconte que le territoire visé ne faisait rêver personne, car il n’était pas loti et ne comportait aucune infrastructure (aqueduc, réseau d’électricité). Dans les cinq prochaines années, la communauté prévoit y construire un hôtel, un centre de conférence, un complexe de bureaux ou encore un centre médical.

Land back?

Cette réappropriation des terres est importante pour les Autochtones puisqu'ils en ont été dépossédés durant la colonisation.

On nous a pris nos terres il y a 100 ans et il [le gouvernement] commence seulement à nous les redonner. Je trouve même que ça ne va pas assez vite.

Ouvrir en mode plein écran Evan Taypotat, le chef cri de Kahkewistahaw, pense que les réserves urbaines peuvent permettre aux communautés d'atteindre la souveraineté. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

On croit que notre souveraineté repose sur le développement économique. On ne peut pas attendre que le gouvernement respecte les traités, alors on va le faire nous-mêmes. On ne veut plus dépendre de quelqu'un.

L'ancien chef Harry Lafond partage cet avis. On a appris des premiers colons. Maintenant, on sait comment diriger une entreprise, gérer la politique. On n'attend plus de l'aide de l'extérieur, du gouvernement. On sait maintenant ce qui est bon pour nous , assure-t-il.

Selon lui, la création de réserves urbaines a permis aux Autochtones de se rendre compte qu'ils étaient capables de se développer, de s'affirmer.

Ainsi, les règlements de revendications territoriales obligent le gouvernement fédéral à fournir des fonds aux Premières Nations pour qu'elles puissent acheter des terres.

Ouvrir en mode plein écran Pour le moment, les réserves urbaines de Saskatchewan n'offrent pas de logements aux particuliers. Photo : Delphine Jung

Ouvrir en mode plein écran Les bureaux de l'organisme qui représente les communautés de Saskatchewan sont installés dans une réserve urbaine. Photo : Delphine Jung

Ouvrir en mode plein écran Les communautés autochtones voient les réserves urbaines comme une opportunité de développer leur économie. Photo : Delphine Jung

Ouvrir en mode plein écran On compte neuf réserves urbaines dans Saskatoon, dont la première a été implantée en 1988. Photo : Delphine Jung

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs bureaux se sont installés dans les réserves urbaines. Photo : Delphine Jung

Cette situation peut sembler absurde puisque les Autochtones estiment que ces terres n’ont jamais été cédées au Canada. Le droit canadien s'est imposé et nous sommes englués dans un système colonial dont certaines parties n'ont souvent aucun sens , croit Winona Wheeler, une professeure crie de l’Université de Saskatoon, originaire de la communauté de Fish River et dont la famille vient de la communauté de George Gordon.

Mais c’est la règle. On ne peut pas tout reprendre, voler. On doit acheter [la terre, NDLR] selon les règles en vigueur au Canada , dit le chef Taypotat.

Est-il frustré? Non. Que pourrions-nous faire? Jeter des pierres? Ou alors nous taire et faire quelque chose d'autre? Nous avons décidé de jouer selon les règles du Canada. Une fois que nous avons une réserve urbaine, nous devenons maîtres de notre destinée.

Ouvrir en mode plein écran La communauté de Kahkewistahaw est en plein développement dans cette zone qu'elle a achetée en 2017. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Winona Wheeler ajoute ceci : Le mouvement de restitution des terres ne se limite pas à la terre. Il s'agit de récupérer des compétences et des modes de vie. Certains considèrent que la création de réserves urbaines n'est qu'une petite partie de l'ensemble du mouvement de restitution des terres.

Harry Lafond voit lui aussi autre chose dans la création de réserves urbaines.

Cela permet de développer la confiance avec les municipalités, qu'on se sente, de part et d'autre, comme des partenaires. On montre aussi qu'on n'est pas des itinérants qui fouillent les poubelles.

À Saskatoon, on compte ainsi huit communautés qui y ont acheté des terres. La plupart du temps, celles-ci appartiennent à des particuliers. Le prix de l’acre varie en fonction de la localisation, des possibilités de lotissement, etc. Parfois, des communautés achètent des terres sans rien y construire : celles-ci représentent un investissement futur.

Ouvrir en mode plein écran Dans les stations d'essence des réserves urbaines, il est possible de trouver quelques produits d'artisanat autochtone. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

En Saskatchewan, aucune réserve urbaine ne compte de logements, contrairement à Winnipeg, alors que cela pourrait pourtant être une option pour répondre à ce manque cruel qui frappe les communautés. Le chef Taypotat explique que pour construire des logements, il faudrait que les territoires achetés bénéficient du zonage résidentiel.

Les communautés paient non pas des taxes municipales mais des redevances pour divers services tels que l’aqueduc, la distribution d’électricité, la police et les services de lutte contre les incendies.

Ouvrir en mode plein écran La communauté de Pelican Lake a elle aussi une réserve urbaine dans Saskatoon. Cette photo a été prise lors de la signature de l'entente avec la Ville. Photo : Ville de Saskatoon

L’actuel maire de Saskatoon, Charlie Clark, ne voit pas cela comme une perte pour la Ville, au contraire.

En effet, il estime que le montant que les communautés paient pour avoir ces services est équivalent à celui que la Municipalité aurait perçu grçace à l'impôt foncier.

Le maire Clark voit aussi les réserves urbaines comme un outil de réconciliation. On est très contents que ces Premières Nations investissent dans notre ville. Elles créent des emplois pour tout le monde et elles investissent , explique le maire.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, est considéré par les Autochtones comme étant très ouvert à la création de nouvelles réserves urbaines. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Il énumère les avantages des réserves urbaines : c’est bon pour l’économie, c'est favorable aux relations avec les Autochtones et c’est un modèle de partenariat qui dépasse les stéréotypes.

Publicité

Accusation de concurrence déloyale

La création des premières réserves urbaines ne s’est pas faite sans opposition.

Au début, il y avait plus de critiques, de la résistance, de la peur. Les gens avaient des perceptions stéréotypées à propos des taxes que paient les Autochtones. Maintenant qu’on a plusieurs réserves urbaines et que c’est un succès, ce n’est plus un problème. Je n'entends presque plus jamais de craintes de la part des citoyens , poursuit le maire.

Ouvrir en mode plein écran Muskeg Lake a ouvert deux stations d'essence à deux endroits différents de la ville. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Quelques repères Une réserve urbaine est un terrain situé dans une ville qui a été acheté sur le marché par une Première Nation et dont le statut de réserve a été accordé par le gouvernement fédéral.

Chaque Première Nation reçoit un règlement financier qu'elle utilise pour acheter les terres qu'elle souhaite obtenir afin de compenser le peu de terres qui lui a ont allouées lors de la création des réserves.

Seules les Premières Nations peuvent bénéficier de ce système qui n’est pas accessible aux Métis et aux Inuit.

Au Canada, ce processus d’achat de terres est encadré par les Droits fonciers issus de traités. Seules les régions des traités numérotés (n° 1 à 11), où la taille de chaque réserve était basée sur le nombre de membres par habitant, sont « admissibles » à ces droits.

Les entreprises des Premières Nations situées dans les réserves doivent percevoir les taxes de vente provinciale et fédérale et sont assujetties à toutes les taxes énoncées dans la loi.

Seuls les Indiens inscrits peuvent se prévaloir de l'exonération de la taxe de vente à l'achat de biens et de services sur une terre de réserve.

Les communautés au Québec ne sont pas concernées par les Droits fonciers issus de traités, car il n’y a pas de traités qualifiés d'historiques qui ont été signés dans cette province. Les colons français n’avaient pas l’habitude de signer des traités de cession du territoire avec les Autochtones comme les Britanniques. Ils signaient plutôt des traités d’alliances militaires et commerciales qui n’impliquaient pas pour les Autochtones de renoncer à leurs territoires. Sources : Ville de Saskatoon, gouvernement canadien

Toutefois, encore aujourd’hui, plusieurs personnes interrogées par Espaces autochtones expliquent que les stéréotypes à l’encontre des Autochtones existent toujours.

Ouvrir en mode plein écran Harvey Heimbecker est propriétaire d’une entreprise dans la réserve urbaine d’English River, située à Saskatoon. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Beaucoup de gens pensent qu’on a des avantages, qu’on ne paie pas de taxes, qu’on paie moins de loyer. Mes employés ont les mêmes ponctions gouvernementales sur leur salaire que n’importe qui. On m’a aussi déjà dit que je représentais une concurrence déloyale, mais je paie l’impôt sur les sociétés comme n’importe qui , explique Harvey Heimbecker.

[S’il y a des gens mécontents], je m’en fiche. Ce qu’ils pensent de nous, ce n’est pas mon problème.

Il pense qu’en général, la cohabitation se passe plutôt bien. Quand on construit un gymnase, un aréna ou un hôtel, peu importe à qui cela appartient, si c’est une belle offre de service, les gens vont l’utiliser , croit-il.

Au début, les citoyens, les entreprises et les responsables municipaux ont eu très peur de la création de réserves indiennes à l'intérieur et autour des villes. Les stéréotypes négatifs sur les Premières Nations étaient et sont encore très puissants à certains endroits. Il subsiste parfois de l'animosité et de la jalousie , ajoute de son côté la professeure Winona Wheeler.

Aujourd'hui, le Canada compte 120 réserves urbaines et des villes sont présentement en discussion pour en créer de nouvelles, notamment la Municipalité d'Edmonton avec la communauté crie d'Enoch.