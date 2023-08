Surtourisme à Hawaï : « Avant de venir, décolonisez votre état d’esprit »

La pandémie rappelle de mauvais souvenirs à beaucoup de personnes, mais pour Camille Slagle, c’était « un des meilleurs moments de sa vie ». Pour la première fois, celle qui habite sur l’île d’Oahu pouvait se promener sur la plage sans les hordes de touristes, entendre les vagues déferler, regarder les poissons remonter à la surface de l’eau et observer le rétablissement des coraux.

Avant la pandémie, je n’avais pas conscience à quel point on était dépendants du tourisme et combien cette industrie était néfaste, parce que j’avais grandi avec ça toute ma vie, raconte l'étudiante de 21 ans. Mais cette industrie exploite nos terres et notre culture.

Camille Slagle, une Autochtone d'Hawaï, utilise les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens aux problèmes de surtourisme dans l'archipel. Photo : Photo courtoisie/Ka'ohua Photography

Cette prise de conscience l'a ensuite motivée à sensibiliser les internautes à divers problèmes liés au tourisme de masse sur l'archipel.

Quand on évoque Hawaï, on pense à un paradis tropical, aux danseurs de hula, à boire un Mai Tai au bord de la plage en portant un lei de fleurs. [Ça me fait réaliser que] notre culture est devenue trop commercialisée et romancée.

Dans ses vidéos publiées sur TikTok, Camille Slagle, qui se proclame antitouriste , demande carrément aux touristes de ne pas venir . Dans la situation actuelle, les touristes viennent chez nous et s'amusent, mais c'est nous qui devons composer avec les impacts et les ramifications de leurs actions , nous dit-elle en entrevue.

Les Autochtones d’Hawaï représentent environ 35 % de la main-d’œuvre au sein de l'industrie touristique – des emplois souvent mal rémunérés –, mais ils ne comptent que pour 10 % de la population totale de l'archipel. C'est comme un couteau à double tranchant. [En plus,] ce sont nos gens qui doivent travailler dans une industrie qui nous détruit , regrette-t-elle.

Durant la pandémie, le gouverneur d'Hawaï a supplié les touristes de ne pas se rendre sur l'archipel. (Photo d'archives) Photo : The Associated Press / Caleb Jones

L’industrie du tourisme est le premier secteur économique d’Hawaï et emploie près de 250 000 personnes. En 2019, l’archipel de 1,4 million d’habitants avait accueilli 10,4 millions de touristes, un record.

Après une accalmie pandémique de courte durée, le nombre de visiteurs en 2022 (9,2 millions) avait déjà presque rejoint le niveau prépandémique.

Shay Kauwe, une autre résidente de l’archipel, n'est pas surprise de ce rapide retour des touristes, car le mythe d’Hawaï en tant que paradis tropical est fortement répandu. Ce fantasme vécu par certains touristes lui donne même parfois l'impression d'être comme un personnage de dessins animés , ajoute-t-elle. C'est déshumanisant.

Cette version idyllique éclipse la réalité de ce que c’est d’être autochtone et de vivre aux États-Unis , soutient celle qui habite à Honolulu, la ville la plus peuplée de l’archipel avec ses 345 000 habitants.

Shay Kauwe, une Autochtone d'Hawaï, est née à Waimanalo, sur l'île d'Oahu. Photo : Photo courtoisie

Par exemple, la femme de 29 ans s'est rendu compte que le passé colonial de l'archipel rendait certaines personnes mal à l'aise .

Le territoire d'Hawaï, qui est tombé aux mains des Américains à la suite du renversement de sa royauté en 1893 et de son annexion en 1898, est encore considéré par certains Autochtones comme occupé par les États-Unis.

Je pense que beaucoup de personnes viennent ici et font face [à ce passé colonial], mais elles ne sont pas intéressées à en savoir davantage. Elles aimeraient une version aseptisée de ce que signifie être hawaïen. Une version qui se focalise essentiellement sur la danse hula ou l’esprit aloha.

On a tous un membre de notre famille qui travaille dans l'industrie

Entre bénéfices économiques et préservation de l'environnement, les avis des résidents, tant autochtones que non autochtones, sont partagés en ce qui concerne le tourisme, et les chiffres le démontrent.

Selon un sondage réalisé à l'automne 2022 par le Department of Business, Economic Development & Tourism de l'État d'Hawaï, 67 % des répondants affirmaient que leur île était gérée pour les touristes, aux dépens de la population locale. Pourtant, dans le même sondage, 57 % des répondants disaient que le tourisme avait apporté plus d'avantages que de problèmes.

La question du tourisme tiraille Iko Balanga, fondateur d'Anelakai Adventures et Autochtone d'Hawaï. Pour lui, c'est même un combat intérieur de tous les jours .

Iko Balanga et Holly Crane sont les fondateurs d'Anelakai Adventures, une entreprise qui offre à la population locale et aux touristes des expéditions de plongée avec tuba pour observer les raies mantas. Photo : Photo courtoisie

Mais si je ne suis pas là [pour guider les visiteurs], qui va essayer d’être pono [en hawaïen: être responsable et faire la bonne chose]? soulève celui qui organise des expéditions en canoë et de plongée avec tuba pour observer les raies mantas; une activité non invasive , précise-t-il.

Le tourisme sera toujours là, et on est reconnaissants que les gens veuillent venir voir la beauté d'Hawaï. On veut aussi donner l’exemple de ce qu’est le tourisme durable , ajoute de son côté sa femme, Holly Crane. On ne se sent pas obligés d’avoir le plus gros bateau ou d’avoir les plus gros revenus.

Avec la pandémie, ils ont dû interrompre leurs activités pendant huit mois. Ça a été difficile, mais ça a aussi été la meilleure chose [pour l’environnement] , affirme celui qui se souvient de sortes de poissons déjà difficiles à apercevoir se faisant de plus en plus nombreux, ainsi que de la grosseur des planctons, qui étaient devenus cinq fois plus gros .

Je pensais que ça aurait pris plus qu’une vie pour voir revenir tous ces organismes, mais ça n’a été qu’une question de mois , dit-il avec étonnement

Les coraux situés dans la baie de Hanauma, un site touristique très populaire, ont recommencé à pousser durant la pandémie. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Caleb Jones

Après la pandémie, le couple a décidé de réduire le nombre d'expéditions de moitié, afin d'être encore plus écoresponsable . Néanmoins, peu d'entrepreneurs ont fait de même. J'ai des amis qui n'ont pas voulu réduire leur embarcation. Aujourd'hui, évidemment, ils font plus d’argent.

Toutefois, Iko Balanga se réserve de les critiquer. On a tous un membre de notre famille qui travaille ou qui a travaillé dans le tourisme. Sans les revenus du tourisme, on n'aurait pas eu l'argent pour aider les personnes qui ont perdu leur emploi durant la pandémie.

Déconstruire le mythe d'Hawaï

En 2019, l'industrie touristique à Hawaï a généré des revenus de plus de 17 milliards de dollars américains (23 milliards de dollars canadiens), dont 2 milliards en recettes fiscales. Cependant, pour Hokulani Aikau, professeure à l’Université de Victoria, cette dépendance du gouvernement à l'industrie est devenue un problème .

Je ne pense pas que les avantages économiques l'emportent sur les dommages environnementaux, sociaux et culturels causés par le tourisme , affirme celle qui se spécialise en justice environnementale et en gouvernance des peuples autochtones d'Hawaï.

La chercheuse Hokulani Aikau est spécialiste de la justice environnementale et de la gouvernance des peuples autochtones à Hawaï. Photo : Photo courtoisie

En 2019, la chercheuse a coédité le livre Detours: A Decolonial Guide to Hawai'i, qui vise à déconstruire le mythe d'Hawaï comme paradis tropical . Composé d’essais écrits par une cinquantaine de contributeurs, le guide promeut des pratiques décoloniales et s’adresse tant aux touristes qu’aux résidents , explique-t-elle.

Un des essais raconte le combat des habitants de l'île de Molokai, cinquième plus grande de l'archipel. Ceux-ci ont empêché un bateau de croisière d’accoster en 2011, car ils souhaitaient une plus grande participation aux décisions concernant le tourisme sur leur île.

Dans un autre, on relate que les autorités ont prélevé du sable qui se trouvait dans un lieu de sépulture sacré sur l'île de Maui afin de résoudre un problème d'érosion à Waikiki, une destination populaire auprès des touristes.

Ce que les Autochtones d'Hawaï considèrent comme sacré n'est qu'une marchandise qui est utilisée pour garder les touristes heureux. C'est ce genre de conflit qui est paradoxal et inconciliable.

La professeure rappelle également que l'armée américaine demeure très présente sur l'archipel, un legs de la colonisation des États-Unis, mais que l'industrie touristique tend à invisibiliser cette facette d'Hawaï.

L'après-pandémie

Après la pandémie, plusieurs résidents auraient souhaité un changement de paradigme dans la promotion et la gestion du tourisme, mais que nenni, déplore la chercheuse : Quand ça a été possible de rouvrir les frontières, c'est redevenu business as usual.

Les touristes n'obéissent pas toujours aux lois qui interdisent de s'approcher de la faune. Photo : Associated Press / Mark Baker

Quant à Shay Kauwe, elle aimerait une interdiction temporaire du tourisme dans l'archipel, pour trouver un équilibre sur la façon dont on devrait aborder le tourisme dans les prochaines années. À long terme, la solution serait de rendre Hawaï plus dispendieuse , selon la résidente. Un exemple parmi tant d'autres : en instaurant des taxes réservées aux touristes.

Cette idée de taxer les touristes bénéficie d'ailleurs d'un large appui au sein de la population, mais la classe politique peine à s'entendre sur ce sujet. En mai, les législateurs d'Hawaï n'ont pas réussi à faire adopter un projet de loi qui aurait obligé les touristes à payer pour la protection des forêts et de la faune de l'État, faute de consensus.

Bannir le tourisme est toutefois inconcevable, selon l'Autorité du tourisme à Hawaï, l'entité responsable de la promotion et de la gestion du tourisme sur les îles. Hawaï est un État des États-Unis. Nous n'allons pas fermer nos frontières ou mettre en place des quotas de visiteurs sur l'archipel; nous n'en avons de toute façon pas l'autorité , affirmait au magazine Slate Ilihia Gionson, le responsable des affaires publiques.

En 2022, les autorités ont commencé à limiter le nombre de visiteurs sur le volcan Diamond Head. (Photo d'archives). Photo : Associated Press / Marco Garcia

Sur son site Internet, l'Autorité dit s'être dotée d'un plan stratégique 2020-2025 qui se concentrera sur les ressources naturelles et la culture hawaïenne. Elle a aussi récemment conclu des partenariats avec diverses entreprises et organisations autochtones. On sensibilise les touristes pour qu'ils soient les plus respectueux possibles de l'endroit et des personnes, poursuit Ilihia Gionson, qui est aussi autochtone. Quand vous regroupez autant de gens dans un même endroit, il y aura toujours des tensions, mais nous essayons vraiment de les limiter.