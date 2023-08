La gestion des situations d’urgence enseignée aux jeunes Autochtones

Alors que le Canada traverse sa pire saison des feux de forêt, un programme national qui enseigne aux jeunes Autochtones à devenir des leaders en gestion d’urgences semble prendre de plus en plus d'importance.

Le programme Preparing Our Home (en anglais) vise à améliorer la gestion des désastres chez les Premières Nations en enseignant des pratiques adaptées aux communautés autochtones. Celles-ci sont particulièrement affectées par les impacts des changements climatiques.

Avec Preparing Our Home, il y a une réelle prise de conscience. Il y a de l’éducation à propos des désastres et des évacuations, et sur la manière de travailler avec la communauté quand ces incidents se produisent , a expliqué Darlene Yellow Old Woman-Munro, cofondatrice du programme, en entrevue à CBC .

Dans le cadre du programme, Yellow Old Woman-Munro partage les leçons qu’elle a apprises durant l’inondation qui a frappé sa communauté, la Nation Siksika, dans le sud de l’Alberta, en 2013.

Darlene Yellow Old Woman-Munro (à droite) en compagnie d'une jeune participante au programme

Cet événement l’a menée à créer le Dancing Deer Disaster Recovery Center pour soutenir les personnes évacuées qui étaient dispersées autour du territoire de sa communauté.

Les sinistrés doivent habituellement se rendre dans un centre d’urgence pour obtenir du soutien, mais Yellow Old Woman-Munro savait que sa communauté avait besoin d’une approche différente. Elle a donc assemblé une équipe de travailleurs de la santé et de jeunes pour aller visiter les personnes évacuées à leur logement temporaire.

Pour les personnes évacuées, voyager était un problème. C’était plus facile pour nous d’aller les rencontrer, de voir ce dont elles avaient besoin et d’apporter de la nourriture, de l’eau, des couvertures et des tentes.

Une approche différente

Le programme Preparing Our Home, qui existe depuis sept ans, enseigne aux jeunes Autochtones du pays ce genre de pratiques basées sur la communauté et vise à apporter un complément aux mesures d'urgence classiques qui, selon elle, sont inappropriées pour plusieurs membres de communautés autochtones.

Par exemple, le fait d'être transporté en autobus et d'être hébergé dans un centre d’urgence comme un gymnase, avec des rangées de lits d’appoint et une lumière très intense, peut être traumatisant pour des survivants des pensionnats pour Autochtones.

Beaucoup de choses doivent être changées pour que ce soit culturellement plus sécurisant , croit Mme Yumagulova, la directrice du programme.

Un problème commun

Quand il est question de préparation aux situations d’urgence, le message classique vise la classe moyenne, soit des gens qui peuvent se procurer une trousse de survie et un véhicule, estime Mme Yumagulova.

Il y a une majorité silencieuse qui n’est pas dans ce groupe et vers qui on doit diriger beaucoup plus d’efforts.

Preparing Our Home tiendra son rassemblement annuel à Osoyoos, en Colombie-Britannique, à l’automne. Au cours de l’événement, de jeunes Autochtones auront l’occasion d’apprendre à faire face aux situations d’urgence grâce aux enseignements d’aînés et de professionnels du domaine.

Nous commençons [la formation] en expliquant pourquoi les communautés sont plus à risque, a indiqué Mme Yumagulova. On commence avec la Loi sur les Indiens et le déplacement forcé qu'ont vécu plusieurs communautés.

Ensuite, ils explorent les solutions adoptées par différentes communautés autochtones du pays.

Les jeunes disent que c’est vraiment bien de savoir qu’ils ne sont pas seuls à faire face à ces problèmes.

Des initiatives menées par les Autochtones

Michelle Vandevord, pompière de la Première Nation Muskoday et directrice associée du Saskatchewan First Nations Emergency Management, est une mentore au sein du programme. Elle enseigne aux jeunes la gestion des feux de forêt et les pratiques d’évacuation menées par les Autochtones.

Michelle Vandevord, pompière de la Première Nation Muskoday et directrice associée du Saskatchewan First Nations Emergency Management

Le camp culturel à Prince Albert, établi en mai en Saskatchewan pour les évacués de la communauté Lac Deschambault, est un exemple particulièrement intéressant pour les Premières Nations.

Quand on pense aux gens de nos Premières Nations qui sont logés à l'hôtel et à la nourriture qui est servie, ce ne sont pas des choses auxquelles ils sont habitués.

Au camp culturel de Prince Albert, ils pouvaient manger du poisson, du caribou, de l’élan. Les repas offerts étaient constitués de nourriture traditionnelle.

C’était [une initiative] menée par les Premières Nations pour s’attaquer à un problème qu’on voit sur le terrain , a expliqué Mme Vandevord.

Des carrières en gestion d’urgence

L’objectif du rassemblement annuel est que les jeunes retournent dans leur communauté et enseignent aux autres ce qu’ils ont appris à propos de la préparation aux situations d’urgence.

L'événement peut aussi convaincre certains jeunes de poursuivre une carrière dans la gestion des situations d’urgence. Ç'a été le cas pour Brent Boissoneau. Cet homme de 24 ans, qui a suivi la formation il y a plusieurs années, a été embauché récemment comme coordonnateur de la gestion des urgences dans sa communauté, la Première Nation Mattagami, en Ontario.

Ce rôle financé par le gouvernement canadien est, selon plusieurs, incluant la vérificatrice générale du Canada, crucial pour les communautés autochtones.

Brent Boissoneau, 24 ans, a été embauché comme coordonnateur de la gestion des urgences dans sa communauté, la Première Nation Mattagami, en Ontario, plus tôt cette année.

Tu apprends tellement des gens qui sont là , lance Brent Boissoneau à propos du rassemblement annuel de Preparing Our Home. On construit une relation; on voit ce qu’on peut retirer des autres et aussi ce qu’on peut leur apporter.

Plus réactif que préventif

Dans son rapport de 2022, la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, soutient que le gouvernement fédéral a échoué à fournir aux Premières Nations ce dont elles avaient besoin pour gérer les situations d’urgence. Le rapport dit que certains problèmes ont été repérés il y a plusieurs années, mais que Services aux Autochtones Canada ne les a toujours pas résolus.

Lilia Yumagulova croit qu’il y a tout de même eu des progrès.

Les Autochtones à l’intérieur des structures coloniales ont un impact énorme pour faire avancer ces dossiers, dit-elle. Malheureusement, d’un rapport à un autre, on voit que les changements ne sont pas assez rapides.

Le dernier rapport de la vérificatrice générale soutient que les actions de Services aux Autochtones Canada sont plus réactives que préventives. Le ministère passe 3,5 fois plus de temps à répondre à des désastres qu’à faire de la prévention et de la préparation.

Preparing Our Home est financé principalement par Services aux Autochtones Canada, mais la vérificatrice générale estime que le gouvernement fédéral doit en faire plus pour permettre aux Premières Nations d’être prêtes à répondre aux désastres et aux situations d’urgence.

Dans une déclaration par courriel, Services aux Autochtones Canada affirme qu’il y a eu des progrès concernant les recommandations faites par la vérificatrice générale dans son rapport de 2022.

Le ministère dit qu’il travaille avec les partenaires des Premières Nations pour améliorer les services de gestion des urgences et qu’il soutient des initiatives des Premières Nations basées sur un nouveau modèle qui reflète les besoins des communautés et le droit inhérent des Premières Nations à l’autodétermination .

D’après un texte de Rachel Sanders, de CBC Indigenous