Les deux plus grands films de l’été 2023 occultent l’histoire et l’avenir des Autochtones, se désolent des artistes et des activistes membres des Premières Nations.

D’un côté, le long métrage Oppenheimer, qui retrace la création de la bombe atomique avec le projet Manhattan, omet de mentionner l’implication et les répercussions des essais nucléaires sur les peuples autochtones.

De l’autre côté, l’inclusion des Premières Nations dans Barbie ne se résume qu’à une blague sur la variole. Dans ce film, le personnage de Ken (joué par Ryan Gosling) veut imposer le patriarcat sur Barbie Land.

Toutefois, lorsque le personnage de Gloria, une alliée des Barbie, évoque le fait que celles-ci ne sont pas immunisées contre le patriarcat, tout comme les Autochtones dans le cas de la variole, cela a fait sourciller plusieurs spectateurs.

Oh mon Dieu! C'est comme dans les années 1500 avec les peuples autochtones et la variole, dit Gloria. Ils n'avaient aucun moyen de défense contre cela!

La variole, principale cause de mortalité chez les Autochtones du 15e au 19e siècle À la suite de l'arrivée des Européens sur le continent américain au 15e siècle, les populations autochtones ont été exposées à de nouvelles maladies infectieuses, dont la variole. Ces populations, qui n'étaient pas immunisées contre ces nouveaux virus, ont connu un taux de mortalité élevé. Les effets de l'épidémie de variole sur les Autochtones ont perduré jusqu'à la mise au point d'un vaccin au 19e siècle. Au Canada, la variole est apparue au pays au début du 17e siècle avec l'arrivée des colons français. Selon les estimations, elle a décimé de 50 % à 70 % de la population des nations établies dans l’est du pays.

Selon Frances Danger, une auteure muskogee et séminole, les peuples autochtones subissent ce type d’effacement de façon quotidienne.

On n'est jamais consulté lorsqu'on est autochtone ou membre des Premières Nations, c’est toujours un combat , a-t-elle déclaré à CBC .

Chaque combat auquel nous prenons part, nous le faisons pour la génération suivante.

L'autrice muskogee et séminole Frances Danger

Selon Mme Danger, les jeunes devraient être représentés d’une manière adéquate dans les médias, mais l’industrie du divertissement déshumanise les peuples autochtones, dit-elle. Cela continuera tant qu’il n’y aura pas de véritable représentation, non seulement à l’écran mais aussi derrière l’écran .

Plaidoyer pour la dignité

Pour Klee Benally, un musicien et cinéaste d'origine denée et navajo basé en Arizona, il s’agit ici de justice médiatique. Selon lui, cette approche permet de comprendre comment les récits médiatiques peuvent avoir un impact sur les communautés marginalisées.

Critiquer les différentes instances des médias de masse qui déshumanisent les gens est une action entreprise pour réclamer de la dignité, selon lui.

Nous avons une responsabilité importante envers nos ancêtres, soit celle de nous lever et de résister aux forces qui nous dégradent, nous détruisent et perpétuent des récits qui renforcent et légitiment la violence coloniale contre nous.

Le musicien, cinéaste et artiste dené et navajo Klee Benally.

M. Benally poursuit en ajoutant que cette omission des effets désastreux des essais atomiques sur les peuples autochtones ainsi que le caractère insensible de la seule et unique réplique à propos de la variole dans Barbie indiquent aux jeunes qu’ils ne valent rien.

Les Autochtones, victimes des tests atomiques Le projet Manhattan s'est emparé de plusieurs centaines de kilomètres carrés de terres, notamment dans le nord-ouest du Nouveau-Mexique et dans le nord de l'Arizona, pour y construire des laboratoires scientifiques et des installations de production industrielle. Ces terres étaient majoritairement peuplées par des communautés autochtones, dont la Nation navajo, et par des Hispanophones. À la suite des essais atomiques, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été exposées à des doses dangereuses de radiations sur plusieurs décennies. La contamination a aussi touché les terres et cela a empêché les Premières Nations de poursuivre leur mode de vie traditionnel.

Cela fait partie de l'héritage global de l'industrie cinématographique , a déclaré l'artiste. Cette industrie a été dominée par les forces coloniales et a servi ces intérêts coloniaux.

Laissez-nous adresser nos critiques

Yue Begay, une femme transgenre navajo née à Flagstaff, en Arizona, et qui vit maintenant à Los Angeles, est la coprésidente d’Indigenous Pride LA. En grandissant, elle affirme ne pas avoir vu de personnes autochtones représentées dans les médias de masse.

Je croyais que c'était normal, car c’était l'usage auquel j’avais toujours été habituée.

Selon Yue Begay, ce manque de représentation illustre une culture de la pauvreté. Si les jeunes ne sont pas représentés dans les médias de masse, ils n'aspireront pas à faire quoi que ce soit, croit-elle.

Il y a plein d’autres Barbie présentées et incluses dans le film, mais aucune d’elles n’est autochtone. [De plus], ils font cette blague sur la variole , se désole l'activiste, qui considère son plaidoyer comme nécessaire à la contestation du statu quo.

Yue Begay est une femme transgenre navajo et influenceuse sur les réseaux sociaux.

Yue Begay a d’ailleurs utilisé ses compétences en conception graphique pour créer des diapositives sur les problèmes liés à ces deux films. Elle croit que les scénaristes auraient dû savoir qu'ils faisaient la promotion des valeurs du colonialisme.

Pour les gens qui essaient de défendre de quelque manière [ces films]. Je leur dit: "Laissez-nous, les peuples autochtones, faire passer nos critiques" , conclut-elle.

D'après un texte de Janell Henry, CBC News et les informations du National Museum of Nuclear Science & History, Los Angeles Times, L'Encyclopédie canadienne, Al Jazeera et Time Magazine.