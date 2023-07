La réconciliation économique, un concept qui divise dans son application

Le mois dernier, des dirigeants autochtones canadiens ont été conviés à Ottawa pour discuter de l’avancement de la réconciliation économique. Même si ce terme est utilisé de plus en plus fréquemment par les gouvernements, les partis politiques, les entreprises et les autres institutions du pays, il demeure flou et sujet à débats auprès des principaux intéressés.

Le budget fédéral de 2023 promet une enveloppe de 65 millions de dollars afin de faire progresser la réconciliation économique en libérant le potentiel des terres des Premières Nations .

En 2021, le Parti conservateur du Canada écrivait dans sa plateforme qu’il souhaitait faire avancer la réconciliation économique avec les Premières Nations . Cette même année, la Chambre de commerce du Canada avait aussi manifesté son soutien à la réconciliation économique.

L’année dernière, la Banque du Canada s’était engagée à faire plus pour les Autochtones, notamment concernant l'accès au capital.

Mais alors, plus précisément, que veut-on dire par réconciliation économique ?

La réconciliation économique est un terme qui est pas mal devenu passe-partout pour tout le monde , explique Shannin Metatawabin, PDG du National Aboriginal Capital Corporations Association.

La manière dont j’essaie d’imaginer la réconciliation, sans m’y perdre, c’est de me dire que c’est une réclamation de l’économie autochtone.

Ayant déjà travaillé en tant qu’agent de développement économique, Shannin Metatawabin rappelle que, dans les années 1980, les entreprises autochtones étaient rares et les banques boudaient les prêts dans les réserves.

Désormais, les prêteurs et les agences de développement autochtones prolifèrent, indique M. Metatawabin.

Shannin Metatawabin, PDG du National Aboriginal Capital Corporations Association

Nous avons été exclus par les mesures politiques, les législations et la discrimination systémique à l’intérieur du pays. Nous essayons de réclamer ce que nous avons perdu.

Le président du Conseil national de développement économique des Autochtones, Dawn Madahbee Leach, a une opinion similaire.

Avoir un mot à dire sur ce qu’il peut se passer sur nos territoires ancestraux est, je pense, une priorité pour avoir une réconciliation économique.

Des visions divergentes

Les visions divergent sur la manière de procéder à la réconciliation économique.

Certains croient qu'elle est possible à atteindre avec les outils actuels : des ententes sur les répercussions et les avantages, l’achat d’actions et la participation des Autochtones à l’économie générale.

D’autres pensent qu’une réelle réconciliation économique nécessite une restitution aux Autochtones de leurs droits ancestraux, soit la souveraineté relativement au développement économique de leur territoire.

Le sénateur Marty Klyne en juin 2023

Lorsqu'interrogé sur son plan d’action, le sénateur et membre de la Première Nation Little Black Bear (en Saskatchewan) Marty Klyne a évoqué deux choses.

La base [de la réconciliation économique] se trouve dans la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones et dans la Commission de vérité et réconciliation.

La déclaration onusienne mentionne les droits économiques à de nombreuses reprises, alors que l’Appel à l’action numéro 92 de la Commission de vérité et réconciliation presse le monde des affaires à utiliser cette déclaration comme un cadre pour la réconciliation .

Toutefois, aucun des deux documents n’utilise l’expression réconciliation économique .

Un recensement des médias indique que ce terme a gagné en popularité au Canada depuis l’arrêt Nation Tsilhqot’in c. Colombie‑Britannique, en 2014. Avec cette décision, la Nation Tsilhqot’in est devenue la première nation autochtone du pays à se voir reconnaître un titre autochtone ancestral sur un territoire par une cour canadienne.

Pas de réconciliation sans souveraineté

Promettre une réconciliation économique avec les Premières Nations sans promettre un contrôle du territoire au minimum égal à celui qu’exerce la Couronne est tout simplement ridicule, juge Kate Kempton, avocate en droit des Autochtones.

C’est pas mal comme dire : "Nous allons mieux payer nos esclaves".

Selon elle, ce qui est présenté aujourd’hui comme de la réconciliation économique sera tout simplement un pansement sur un corps brisé jusqu’à ce qu’elle reconnaisse l’autorité décisionnelle des Premières Nations sur les terres visées par un traité.

En ce sens, c’est vide. C’est pire que vide , dénonce-t-elle. Ça induit en erreur et c’est de la propagande.

Me Kate Kempton

Kate Kempton travaille pour la firme Woodward and Company, avec qui elle représente une coalition de Premières Nations du Traité 9. Cette coalition conteste présentement les plans miniers des gouvernements provinciaux et fédéraux dans le nord de l’Ontario, et plus particulièrement dans la région du Cercle de feu.

La Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, aussi connue sous le nom de K.I. et de Big Trout Lake, fait partie des groupes engagés dans cette contestation.

La réconciliation économique devrait être vue comme un vrai partenariat, pas un partenariat où un seul parti est gagnant , affirme Donny Morris, chef de cette communauté à 600 km au nord de Thunder Bay.

Donny Morris est le chef de la Première Nation Kitchenuhmaykoosib Inninuwug.

Donny Morris explique qu’un vrai partenariat se doit d’être mis en place, puisque les Premières Nations ne sont pas différentes des autres groupes colonisés qui ont pu obtenir leur autonomie.

Qu’est-ce qui nous empêche au Canada de faire la même chose? Un jour, ça pourrait arriver.

Le chef dénonce la lenteur de la Couronne à instaurer une réelle réconciliation économique et se désole que les Premières Nations aient à se rendre en cour pour l’exiger.

Nous ne faisons pas ça par avarice, nous faisons ça par colère.

Le chef souhaite ainsi corriger un mal qui a été fait dans le passé .

Dans le passé, nous avons été blessés, on nous a menti et beaucoup de choses nous ont été volées. Nous voulons simplement tout ravoir.

