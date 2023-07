Royal Victoria : des femmes mohawks agressées verbalement par des agents de sécurité

À Montréal, un groupe de femmes mohawks a été sommé de quitter un lieu où se déroulent des recherches pour déterminer s'il y a des restes d’enfants sous terre. Elles accusent des agents de la Société québécoise des infrastructures (SQI) de les avoir « harcelées verbalement ».

Les événements se sont déroulés le 25 juillet dernier sur le site de l’ancien hôpital Royal Victoria. Des recherches sont menées depuis plusieurs semaines à cet endroit pour déterminer si des enfants y ont été enterrés.

Ce combat est celui des Kanien'keha:ka Kahnistensera (Mères mohawks), qui ont obtenu une ordonnance de la cour pour la suspension de travaux envisagés par la SQI et l’Université McGill, le temps de mener des fouilles.

Chaque jour, elles viennent suivre l’avancée des recherches.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien hôpital Royal Victoria Photo : Radio-Canada

Mais le 25 juillet, les choses ont dégénéré. Contactée par téléphone, Kahentinetha*, l’une des Mères mohawks, a raconté qu’elle se trouvait sur place comme c'est le cas depuis le début des recherches.

À 15 h 30, des agents de sécurité se sont approchés. L’une nous a dit que nous devions partir. Je lui ai dit que, normalement, nous avions le droit de rester jusqu'à 16 h. Là, elle a commencé à crier, crier, crier , raconte-t-elle.

Kahentinetha explique ensuite que les agents ont menacé d’appeler la police. On est donc parties, car on sait ce qui se passe avec les Autochtones quand la police arrive. On est habituées. Alors on ne voulait pas être là , ajoute-t-elle.

Dans une vidéo filmée par un témoin de la scène et transmise à Espaces autochtones par les Mères mohawks, on peut entendre une partie de l’altercation.

Une gardienne de sécurité dit à Kahentinetha et Kwetiio de partir et leur indique qu'elle vient d'appeler la police. Pendant que les deux Mères mohawks se dirigent vers la sortie avec leurs chaises de camping, l'agente continue de s'adresser à elles. Je pense que vous devriez vous faire une vie. Trouvez un mari. Faites des enfants. Faites-vous une vie, car je ne pense pas que vous en ayez une. Si vous en aviez une, vous ne seriez pas ici.

Ouvrir en mode plein écran Kwetiio est membre des Mères mohawks et était présente lors de l'altercation. Photo : Philippe Granger

C’était une expérience horrible , assure Kahentinetha du haut de ses 84 ans.

Les Mères mohawks expliquent que les agents de sécurité n’ont pas voulu décliner leur identité, mais que l'un d'eux portait cependant une chemise de la société de sécurité Commissionnaires, embauchée par la SQI , explique-t-elle dans un communiqué.

Kahentinetha indique qu’elles ne sont pas retournées sur le site depuis l'incident, car elles ont peur . Elle ajoute que les recherches ont été suspendues ces deux derniers jours, car elles ne peuvent se poursuivre sans leur présence.

Ouvrir en mode plein écran La technique du géoradar est utilisée pour voir si des restes humains se trouvent dans le sol. C'est le genre de recherche qui est menée en ce moment aux alentours de l'ancien hôpital Royal Victoria. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Kahentinetha rappelle que le juge a clairement indiqué que ces recherches doivent être faites sous la supervision des Mères mohawks.

Ce qui s'est passé doit faire l'objet d'une enquête [...]. Il est plus que révoltant qu'une institution publique comme la SQI , qui fait partie du gouvernement du Québec et qui est payée avec l'argent des contribuables, puisse perpétuer une telle violence coloniale directe après que le Canada ait reconnu qu'il a commis un génocide sur nous , ajoute aussi Kwetiio, dans un communiqué.

Les Mères mohawks ont aussi rapporté l'incident à la SQI qui aurait insisté sur le fait que les travaux devaient continuer et que l'agent de sécurité en question ne serait plus présent .

Un événement isolé

La SQI a confirmé qu’un événement isolé s’est déroulé le 25 juillet dernier entre un agent de sécurité d’une firme privée employée à la surveillance du site et des représentants des Mères mohawks .

Nous comprenons que les Mères mohawks ont pu sentir qu’elles devaient quitter les lieux à ce moment. La Société condamne toute forme de racisme et d’agression et considère inacceptables les propos et comportements de cet agent en particulier, lors de l’incident , a déclaré par courriel Anne-Marie Gagnon, conseillère en communication à la SQI .

Mme Gagnon indique que des gestes concrets ont immédiatement été posés par la Société dès qu’elle a été informée de la situation problématique .

Des communications ont rapidement été échangées avec les représentants des Mères mohawks et des moniteurs culturels afin de les informer du sérieux que la SQI accorde à la situation et des mesures prises pour éviter toute récidive et ainsi assurer la sécurité des personnes présentes sur le site.

La SQI affirme avoir communiqué avec la firme de sécurité concernée et que l’« agent fautif » ne sera plus affecté à la sécurité du site.

Depuis le début des travaux archéologiques, l’ensemble des agents mandatés à assurer la sécurité du site ont été informés sur le travail en cours ainsi que des sensibilités particulières entourant la situation. Nous sommes persuadés que l’incident survenu mardi est un malheureux événement isolé considérant que le processus des travaux archéologiques se déroule de manière pacifique depuis le début , a ajouté Mme Gagnon.

La SQI soutient que les travaux archéologiques n’ont pas été suspendus à la suite de l’altercation. Ils ont eu lieu comme prévu mercredi et ont été annulés jeudi en raison des conditions météorologiques.

*Dans le cadre de cette entrevue, les intervenantes ont demandé à n'être identifiées que par leur prénom, puisqu'en langue mohawk, il n'existe pas de noms de famille.