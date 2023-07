Alors que la Coupe du Monde féminine de la FIFA bat son plein en Australie et en Nouvelle-Zélande, des athlètes autochtones australiens critiquent vertement l'absence de soutien financier à leur égard. Selon eux, la manifestation sportive a beau communiquer sur son engagement auprès des Premières Nations, dans les faits, il n'en est rien.

Des personnalités de soccer internationales, retraitées ou actives, toutes issues des communautés autochtones australiennes, ont critiqué publiquement l'absence de fonds alloués au soccer chez les Premières Nations.

Dans une lettre ouverte, les signataires ont déclaré mardi qu'ils ne voyaient guère de traces de financement destiné à accroître la participation des Autochtones dans le plan stratégique Legacy '23 de 291 millions de dollars australiens (259,9 millions de dollars) visant à développer ce sport dans le pays.

La lettre, adressée à Football Australia et à la FIFA , indique que l'omniprésence de la culture, du symbolisme, des cérémonies traditionnelles et des installations autochtones utilisés lors du tournoi témoigne de la valeur centrale de la culture des Premières Nations dans le soccer.

Mais pas un seul dollar du [plan stratégique] n'a été engagé en faveur d'organisations dirigées et gérées par des Autochtones, lesquels ont longtemps porté le fardeau des Premières Nations dans le soccer australien , poursuit le texte.

Sans soutien à la communauté autochtone et à ses programmes, nous considérons que ce symbole est vide.

L'instigatrice de cette lettre est la Fondation Moriarty, dont le fondateur, John Moriarty, a été le premier joueur autochtone à représenter l'Australie en soccer.

Les joueurs autochtones doivent se battre encore plus ardemment pour avoir les mêmes chances que les joueurs non-autochtones , a déclaré M. Moriarty.

Il a insisté sur la précarité des joueurs issus des communautés isolées et confrontés à des désavantages financiers extrêmes, à un taux de chômage élevé et à des problèmes de logement .

Parmi les signataires de la lettre figurent aussi Jada Whyman, Gema Simon et Travis Dodd, tous membres des équipes nationales masculine et féminine de soccer.

Les destinataires contre-attaquent

Football Australia a répondu en mentionnant une série de programmes destinés aux communautés autochtones, dont un spécifiquement doté de 8,9 millions de dollars avec un volet pour les Premières Nations.

L'affirmation selon laquelle il n'y a pas eu de financement pour les programmes de soccer autochtones dans le cadre de l'initiative Legacy '23' n'est pas exacte , a rétorqué l'organisation.

De son côté, la FIFA a déclaré qu'elle avait démontré un engagement significatif et authentique avec les communautés des Premières Nations et des Maoris et que sa responsable du soccer féminin, Sarai Baremen, née en Nouvelle-Zélande et d'origine samoane et hollandaise, avait mis en avant une série d'initiatives tout au long du tournoi.

Ouvrir en mode plein écran Un numéro pour mettre en valeur la culture autochtone présenté avant un match de la Coupe du monde. Photo : usa today sports / Jenna Watson

Ces initiatives comprennent un double affichage en langues autochtones dans toutes les manifestations de la FIFA , des noms de lieux traditionnels pour les villes hôtes et les lieux d'entraînement, mais aussi l'utilisation des drapeaux des Premières Nations dans les stades, un panel culturel des Premières Nations et des Maoris au sujet du tournoi, ou encore l'intégration du protocole culturel dans les cérémonies d'ouverture, de clôture et d'avant-match, ainsi que dans l'accueil des VIP.

La FIFA a également mis l'accent sur la participation commerciale des Premières Nations et des Maoris en ce qui a trait aux cadeaux, à la restauration, et au mobilier, entre autres.

Les droits des Autochtones figurent au cœur des préoccupations de l'Australie cette année. Un référendum historique visant à donner une voix aux Autochtones au Parlement doit avoir lieu dans les prochains mois.

Si le projet est adopté, les Autochtones australiens, dont les ancêtres vivent sur le continent depuis au moins 60 000 ans, seront reconnus pour la première fois dans la Constitution et auront le droit d'être consultés par le gouvernement à propos des lois ayant un impact sur leurs communautés.