Charlotte Siksik, une hockeyeuse de 17 ans du Nunavut, a été recrutée par l’équipe des Arcadia Knights de la division III de la NCAA, à Philadelphie, en Pennsylvanie. L’attaquante originaire de Rankin Inlet se prépare aussi à intégrer l'université d'Arcadia cet automne.

La jeune athlète se trouvait avec un groupe d'amis lorsqu'elle a appris la bonne nouvelle. La première chose qu'elle a faite? Envoyer un message à sa mère, Hannah Siksik.

Au cours des trois dernières saisons, Charlotte Siksik a joué avec l'équipe féminine U18 Prep de la RINK Hockey Academy de Winnipeg, où elle a marqué six buts et obtenu neuf passes en 48 matchs.

Il m'a fallu beaucoup de travail pour en arriver là, dans une école qui offre pratiquement tout ce que j'ai toujours voulu , a-t-elle déclaré.

Lors de son séjour à Philadelphie, elle jouera au hockey cinq jours par semaine et disputera des matchs tous les week-ends, en plus de poursuivre ses études. Elle souhaite se spécialiser en biologie dans l'espoir de devenir un jour vétérinaire.

Grandir dans une ville de hockey

Peu d'endroits au Nunavut auraient pu offrir un meilleur tremplin que Rankin Inlet pour réussir dans ce sport, selon Hannah Siksik.

Cette ville de hockey située sur la côte ouest de la Baie d'Hudson, qui a vu naître des joueurs comme Jordin Tootoo, ancien joueur de la LNH , offre beaucoup de soutien aux jeunes athlètes.

Charlotte, qui a commencé à jouer au hockey en deuxième année, a rapidement été invitée à jouer avec l'équipe féminine et à voyager avec elle.

Notre vie a tourné autour de la patinoire pendant un certain temps, lorsqu'elle était à la maison , a confié Hannah Siksik.

Ouvrir en mode plein écran Charlotte Siksik a joué les trois dernières saisons avec l'équipe féminine de la RINK Hockey Academy à Winnipeg. Photo : Hannah Siksik

Elle a eu d'excellents entraîneurs qui croyaient vraiment que ce n'était pas seulement sur la glace que ça se passait [...] Il s'agissait d'une approche holistique, ce qui était formidable , a ajouté Mme Siksik en exprimant sa reconnaissance envers l’entraîneur de sa fille à Rankin Inlet, David Clark.

Parcours précoce

Très tôt, Charlotte a fait preuve d'une grande motivation et d'une grande concentration pour jouer au hockey et exceller à l'école. À l'âge de 13 ans, l’attaquante a quitté le foyer familial pour poursuivre sa passion. Ce départ de Rankin Inlet à un jeune âge a déjà préparé Charlotte à son avenir universitaire aux États-Unis, espère sa mère.

La hockeyeuse s'est aussi rendue en Ontario et a été recrutée ensuite par la RINK Hockey Academy.

Elle a travaillé si dur pour y arriver , a témoigné sa mère. Recevoir ce coup de fil et apprendre qu'elle a été sélectionnée par cette université qu'elle voulait vraiment a été un moment extraordinaire, pour que tout cela compte en quelque sorte.

Parmi les temps forts de son parcours, Charlotte Siksik a été nommée athlète féminine de l'année 2022 du Nunavut par la Recreation and Parks Association of Nunavut.

Lorsqu'elle revêt son uniforme de l'équipe du Nunavut et qu'elle patine sur la glace, c'est un grand moment de fierté pour moi , a ajouté Mme Siksik.

Sa fille rêve désormais de joindre une ligue féminine de hockey professionnel en Europe ou au Canada, une fois qu'elle aura terminé ses études. Et elle restera fidèle à sa devise. N'abandonnez pas vos rêves, dit-elle. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, à condition de vous dépasser et de travailler dur - et de rester concentré -. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire.

D'après les informations de Cindy Alorut, CBC