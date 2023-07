Le militantisme pacifique de Witi Ihimaera, maître conteur maori

Il se présente fièrement comme le premier auteur maori jamais publié. C’était il y a 50 ans exactement, et Witi Ihimaera n’avait que 29 ans. Depuis, le romancier néo-zélandais a sillonné le monde pour parler de son peuple, de la colonisation britannique, de son histoire personnelle aussi, avec toute la verve du conteur aguerri. Rencontre avec l’invité d’honneur du 33e Festival international Présence autochtone, à Montréal.

Du Québec, Witi Ihimaera se souvient encore de sa visite au Musée canadien de l'histoire, à Gatineau, et des discussions à bâtons rompus avec le grand architecte des lieux aux origines sisksika et métisses, Douglas Cardinal, avec qui il a fini par sympathiser.

À bien des égards, l’écriture est très similaire à l'architecture, déclare Witi Ihimaera. Il faut aussi avoir le sens de la conception architecturale.

Entre ces deux hommes nés aux antipodes, le courant passe si bien qu’ils s’échangent des conseils reçus de leurs aînés. L’auteur n’a pas oublié cette remarque partagée par Douglas Cardinal : Quand tu penses à la création d'un bâtiment, il commence déjà à exister , relaie à son tour Witi Ihimaera. J'ai très à cœur [ces propos] chaque fois que je commence un nouveau roman.

C'est tout simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est à relier les points entre maintenant et ce qui est déjà là.

La formule a guidé son écriture avec un franc succès : trois fois lauréat du prix Wattie-Montana du livre de l'année, l’un des prix les plus prestigieux de son pays, Witi Ihimaera s'est imposé comme l'une des grandes figures de la littérature néo-zélandaise.

Romans, recueils de nouvelles, autobiographie, adaptations théâtrales et cinématographiques… Son ouvrage Bulibasha, King of the Gypsies a même fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 2016. Une rétrospective lui sera consacrée à la Cinémathèque québécoise le 6 août.

Witi Ihimaera est aussi l'auteur de l'album jeunesse «Kahu, fille des baleines», paru en 2009 en français chez l'éditeur Au vent des îles.

Malgré sa prolifique carrière littéraire, Witi Ihimaera estime que le genre du roman n’a rien de naturel pour les Autochtones.

Je fais le tour du monde en répétant cela tout le temps : vous avez de la chance que les peuples autochtones s'emparent du roman parce que ce concept nous est étranger , dit-il, en précisant que les arts vivants, le théâtre et le cinéma correspondent mieux aux moyens d’expression oraux et performatifs des Premières Nations.

Méfiance

Ses débuts en littérature ont d'ailleurs connu quelques embûches. Jeune auteur, il a dû affronter la réticence de ses parents, qui craignaient que ses récits sur leur identité maorie soient mal interprétés.

Comme de nombreux peuples autochtones dans le monde, ils étaient conscients que ce que les Blancs recevraient [de mes écrits], ce serait notre langue, notre trésor, raconte-t-il. Ils voulaient donc garder ces trésors et la culture maorie pour eux, de peur qu'ils soient vilipendés et utilisés à mauvais escient.

Très tôt, l’acte d’écrire devient indissociable de son engagement politique. L’auteur cite de mémoire son tout premier conte écrit quand il avait 10 ans, une histoire de princesse et de dragon… à la fin inattendue.

Voix suave et élocution sans accroc, l’auteur se lance en anglais dans la narration et le charme opère, même en visioconférence. Il était une fois une princesse enfermée dans une tour gardée par un dragon féroce, et chaque fois qu'un beau prince passait, elle courait à la fenêtre et criait "aidez-moi, aidez-moi, sauvez-moi du dragon!". Mais parce qu'elle était si laide, les princes sur leurs chevaux blancs poursuivaient leur route pour sauver une princesse plus belle. La scène s'est reproduite tous les jours jusqu'à ce qu'une fois, la princesse en ait assez d'attendre. Elle sortit et épousa le dragon.

Avec sept décennies de recul, Witi Ihimaera y lit les prémices de son militantisme. Je n'étais pas conscient que j'étais déjà en train de subvertir le discours dominant.

Précurseur

Dans les années 1950, il n’existait pas un seul roman en maori dans les écoles de son archipel, rappelle-t-il depuis Wellington, où vivent ses deux filles et ses trois petits-enfants. Je me suis juré d'être la personne qui écrirait le livre que chaque écolier de la Nouvelle-Zélande lirait.

La société néo-zélandaise étant intrinsèquement raciale , selon son expérience, la seule façon d’y remédier était de devenir militant. La plupart de mes amis sont devenus des activistes politiques. Je suis devenu un activiste littéraire.

La seule façon de développer un sens de la justice pour nous-mêmes, c’est de nous engager. S'engager avec les Blancs, s'engager les yeux dans les yeux (en maori), en utilisant nos propres expériences de l'injustice, en frappant aux portes et en participant à des manifestations.

Les luttes actuelles des Maoris font parfois écho à celles des peuples autochtones du Canada, sur les plans de leur surreprésentation dans les prisons, des taux plus élevés de mortalité infantile, ou encore de la qualité de l'eau des rivières, énumère le romancier.

Les Maoris néo-zélandais se sont toujours préoccupés de l'avenir et du bien-être des enfants, poursuit-il. C'est pourquoi nous examinons très sérieusement et avec une certaine inquiétude les histoires qui nous parviennent du Canada à propos des découvertes [des dépouilles] de jeunes gens qui sont passés par les pensionnats.

Selon ses dires, le gouvernement du Canada n’a pas que bonne presse dans le Pacifique Sud, et ses relations avec les Autochtones jouissent bel et bien d'un rayonnement international.

Ce qui se passe chez vous est d'une importance cruciale pour nous, car nous ne voulons pas aller dans la même direction en ce qui concerne les secrets que les gouvernements gardent pour eux et leur manque de compréhension sur l'égalité des peuples , assure le romancier.

Le Festival international Présence autochtone organisera une soirée littéraire en son honneur, au Musée McCord Stewart, le 11 août.