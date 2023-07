Une première diplômée en 40 ans à l’école de Pakuashipi

Pour la première fois de son histoire, qui s'étale sur une quarantaine d'années, l'école de la communauté innue de Pakuashipi, sur la Basse-Côte-Nord, célèbre sa première diplômée de cinquième secondaire, Mika Tenegan. Cette réalisation n'aurait pas été possible sans le dévouement du personnel enseignant ainsi que la résilience de la nouvelle diplômée.

D'autres personnes de la communauté ont des diplômes de secondaire 5, mais elles ont dû quitter Pakuashipi pour aller étudier après leur secondaire 2 , explique Mika Tenegan en entrevue à Espaces autochtones.

Jusqu'à maintenant, il n'avait jamais été possible pour les jeunes de Pakuashipi de terminer leurs études secondaires chez eux. Ils devaient partir, à l'âge de 14 ou 15 ans, vers un endroit où les derniers niveaux sont offerts.

Située à environ 550 kilomètres à l'est de Sept-Îles, Pakuashipi n'est accessible que par avion ou par bateau. Les jeunes qui partent pour poursuivre leurs études se retrouvent souvent isolés de leur famille, en plus d'être immergés dans leur seconde langue, le français.

Mon frère et ma sœur sont partis étudier ailleurs il y a quelques années. Les deux ont trouvé ça très difficile. Lorsqu'est venu le temps pour moi de partir aussi, mes parents ont contacté l'école pour voir s'il y avait moyen de s'arranger pour que je reste , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran En activité depuis une quarantaine d'années, l'école de Pakuashipi accueille aujourd'hui 90 élèves. La communauté compte environ 350 personnes. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Des circonstances favorables ont permis à l'école de répondre à l'appel. Depuis quelques années, elle peut compter sur une certaine stabilité chez ses enseignants au secondaire, chose relativement rare dans les communautés autochtones éloignées.

Publicité

Ça a pris une bonne adaptation et beaucoup de bonne volonté de la part des enseignants, explique la directrice, Lucie Laliberté. Ils ont dû s'assurer de pouvoir enseigner plusieurs matières dans des niveaux différents pour suivre le cheminement de Mika et d'autres élèves qui pourraient potentiellement l'imiter.

Un parcours rempli de défis

Quand j'y repense, je me rends compte que j'ai commencé à vraiment comprendre le français seulement à partir de sept ou huit ans, explique Mika Tenegan. Avant cela, je me souviens un peu de mes années à l'école, mais beaucoup plus de mes amis que des matières scolaires.

La situation décrite par Mika est loin d'être unique à Pakuashipi, où la plupart des jeunes n'apprennent le français que lorsqu'ils commencent à fréquenter l'école.

Ça a été vraiment difficile pour moi d'apprendre à lire et à écrire quand j'étais jeune, surtout qu'on s'est rendu compte à un certain moment que j'étais dyslexique , dit-elle.

En grandissant, elle a vu ses amis avancer dans leur parcours scolaire alors qu'elle stagnait. Vers l'âge de 15 ans, certains sont partis à la ville pour finir leur secondaire, mais comme elle avait pris du retard, Mika n'a pas pu les suivre.

Publicité

Au final, je pense que c'est bien parce que je ne sais pas si j'aurais réussi à avoir mon diplôme si j'étais partie en même temps que mes amis... Je ne sais pas si j'aurais pu rester motivée loin de la communauté , poursuit la jeune femme, maintenant âgée de 19 ans.

Plus tôt cette semaine, elle a reçu la confirmation qu'elle avait réussi tous les examens ministériels nécessaires à l'obtention du diplôme d'études secondaires.

C'est vraiment soulageant de savoir que j'ai tout réussi. La période d'examens a été stressante! dit-elle.

Repenser les objectifs de réussite

Selon la directrice intérimaire de l'école, Lucie Laliberté, la persévérance de Mika doit servir de source d'inspiration aux autres élèves de la communauté.

C'est la première fois qu'on peut offrir l'entièreté du parcours scolaire jusqu'en secondaire 5, et j'espère qu'on aura les moyens de continuer à offrir l'option aux jeunes de Pakuashipi , indique-t-elle.

Bien qu'elle ne soit pas originaire de la communauté, Mme Laliberté travaille à l'école depuis maintenant 23 ans et y a occupé différentes fonctions. Lorsque le poste à la direction s'est ouvert, à la fin de l'année scolaire 2022, elle n'a pas postulé directement.

Ouvrir en mode plein écran En poste comme directrice par intérim depuis près d'un an, Lucie Laliberté regarde vers l'avant et souhaite implanter sa vision pour l'école, qui passe entre autres par une redéfinition des critères de réussite. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Honnêtement, je ne pensais pas avoir les compétences pour un poste de direction, mais quand j'ai vu que personne ne posait sa candidature, j'ai voulu dépanner en occupant un intérim. Finalement, je me rends compte que j'en suis bien capable. Je souhaite donc reconduire mon mandat et travailler à implanter ma vision pour l'école , explique Mme Laliberté.

Cette vision passe par une redéfinition des critères de réussite pour les élèves de l'école.

Les contextes familiaux de ceux qui fréquentent l'école varient énormément. J'ai travaillé dans des milieux favorisés et c'est clair que l'école ne remplit pas la même fonction ici. Il faut prendre les jeunes où ils en sont, s'assurer que leurs besoins de base sont remplis pour qu'ils puissent ensuite être disposés à apprendre.

Comme plusieurs communautés autochtones au Québec, Pakuashipi doit composer avec certains problèmes sociaux qui finissent par se répercuter sur les jeunes. Parfois, des élèves arrivent à l'école sans avoir déjeuné. Le personnel s'occupe de leur fournir ce dont ils ont besoin pour la journée.

Évidemment, on n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe dans les familles des élèves, mais on peut faire de la sensibilisation sur l'importance du sommeil, de la bonne alimentation et du fait d'arriver à l'heure.

Les Innus de Pakuashipi ont été parmi les derniers à être sédentarisés au Québec; leurs maisons n'ont été construites qu'en 1972. Avant, ils vivaient comme des nomades, au rythme des saisons.

C'est un gros changement de mode de vie qui s'est effectué en 50 ans! Les contraintes d'horaire, l'importance de l'école... tout ça, c'est nouveau et ça prend de l'adaptation autant de notre part que de la leur. C'est pourquoi je crois qu'il est essentiel que l'école fasse partie de la communauté et que la communauté fasse partie de l'école, pour qu'on avance ensemble , indique la directrice.

Dans un tel contexte, la réussite ne doit pas être réduite à l'obtention du diplôme d'études secondaires. Il y a énormément d'autres facteurs qui entrent en jeu et il faut en être conscient pour que nos jeunes se sentent valorisés , ajoute-t-elle.

Adapter l'école à la communauté

Dans les dernières années, plusieurs programmes ont été mis en place pour améliorer les services de l'école de Pakuashipi. Des partenariats avec l'institut Tshakapesh jouent pour beaucoup.

On souhaite favoriser tout autant la réussite éducative qu'identitaire chez les jeunes dans la communauté. Que quelqu'un termine son secondaire à 21 ans n'est vraiment pas problématique, surtout s'il peut s'épanouir dans sa vie et dans sa communauté par la suite , explique la directrice des services éducatifs de l'institut, Sylvie Pinette.

Dernièrement, un programme a été organisé pour former des aides-enseignants qui parlent innu et qui peuvent assister les professeurs dans les salles de classe. Il y en a déjà quelques-uns à l'école de Pakuashipi; ils semblent apporter un sentiment de sécurité aux plus jeunes.

Ouvrir en mode plein écran Une vue récente de la communauté de Pakuashipi. On peut apercevoir le village anglophone de Saint-Augustin, de l'autre côté de la rivière, qui est accessible en aéroglisseur. Photo : Radio-Canada

Au fil des années, Tshakapesh a également travaillé à la production de matériel didactique mettant en valeur les particularités des communautés innues ainsi que leur culture.

Le grand défi, c'est toujours sur le plan des programmes d'enseignement. Les écoles que nous épaulons doivent se coller aux programmes du ministère de l'Éducation pour faire en sorte que leurs élèves puissent accéder aux niveaux d'éducation supérieurs, s'ils le désirent.

Questionnée quant à savoir si elle trouve injuste d'être évaluée en français comme ceux dont c'est la langue maternelle, Mika Tenegan répond que non.

Si on veut continuer ses études après le secondaire, il faut être capable de suivre les cours en français, alors c'est normal. J'ai toujours trouvé ça difficile, le français, plus difficile que l'anglais d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je suis très fière de parler trois langues et d'avoir passé l'examen du ministère en français comme tout le monde.