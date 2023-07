Geraldine Shingoose était sous le choc lorsqu'elle a consulté un rapport sur ce qui devrait être fait pour protéger les tombes anonymes potentielles dans les anciens pensionnats pour enfants autochtones.

Parmi les milliers d'anciens élèves ayant détaillé les abus qu'ils ont subis dans l'espoir de recevoir une indemnisation en vertu de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens , seulement une trentaine ont cherché à faire archiver des copies de leurs témoignages.

Mme Shingoose – une aînée autochtone et survivante des pensionnats – fait partie de ce petit groupe. Elle s'attriste que des milliers de documents puissent être détruits d'ici cinq ans, à moins que davantage de survivants n'en demandent leur conservation, une option que beaucoup ignorent, selon elle.

C'est l'Histoire. Ce sont des histoires sacrées.

Le débat entourant l'avenir de ces documents a pris de l'ampleur quand les Premières Nations ont intensifié leurs recherches sur les enfants des pensionnats morts et disparus.

J'ai toujours pensé qu'il fallait jeter un dernier coup d'œil aux dossiers spécifiques aux enterrements , partage à son tour l'ancienne directrice générale de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, Kimberly Murray.

Des milliers de réclamations, des milliards versés

Dans la foulée d'un règlement négocié entre le gouvernement fédéral, les entités ecclésiastiques et les groupes autochtones nationaux, des milliers de survivants ont demandé des réclamations pour des agressions sexuelles et physiques subies dans les institutions financées par le gouvernement et gérées par l'Église, ainsi que tout autre acte répréhensible commis par d'anciens membres du personnel et d'autres élèves.

Depuis le moment où le règlement a été approuvé en 2007 jusqu'en 2012, un peu plus de 38 000 réclamations ont été envoyées, dont la majorité ont été résolues par des audiences confidentielles à huis clos. Au total, les statistiques fédérales montrent que 3,1 milliards $ ont été versés.

Geraldine Shingoose, autrefois fervente catholique, a coupé ses liens avec l'Église en 2010 (Photo d'archives).

Mme Shingoose se souvient encore de l'interrogatoire qu'elle a subi de la part de l'arbitre et d'un représentant du gouvernement fédéral sur les détails des agressions physiques et sexuelles qu'elle a subies au pensionnat de Muscowequan en Saskatchewan, qu'elle a fréquenté pendant neuf ans.

Elle est ressortie de cette expérience traumatisée de nouveau, décrivant ce processus comme étant vraiment terrible .

Désaccords sur les archives

En 2014, la question de savoir ce qu'il adviendrait de ces transcriptions et des pièces justificatives a atterri devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario.

D'un côté, la Commission de vérité et réconciliation du Canada et le Centre national pour la vérité et la réconciliation – les archives créées pour conserver ces documents – ainsi que le gouvernement fédéral ont déclaré qu'elles devaient être préservées. L'arbitre en chef du processus d'indemnisation et 24 entités de l'Église catholique ont fait valoir qu'elles devraient plutôt être détruites.

L'Assemblée des Premières Nations a appuyé cette dernière position. Phil Fontaine, l'ancien chef de l'organisation de défense qui a aidé à négocier le règlement, a soumis un document sous serment décrivant son désir de voir les dossiers détruits à moins qu'un survivant n'accepte de les archiver.

Phil Fontaine, au Vatican

Il a utilisé sa propre histoire comme exemple. Alors qu'il était chef régional au Manitoba en 1990, M. Fontaine est devenu l'un des premiers dirigeants à parler publiquement des agressions sexuelles qu'il a subies à l'ancien pensionnat pour Autochtones de Fort Alexander – mais chaque fois qu'il l'a fait, il n'a jamais divulgué de détails.

C'est parce que je considère mon histoire comme privée , lit-on dans son document sous serment.

Une confidentialité qui dérange

Mme Shingoose raconte que la transcription de son audition fait 278 pages et que les noms liés à son école catholique y ont été caviardés, ce qu'elle et d'autres ont comparé à protéger l'agresseur .

Dans le procès initial, les 24 entités catholiques ont fait valoir que ces clauses de confidentialité ont motivé leur participation malgré le renoncement à certains de leurs droits, comme celui de contester le récit d'un survivant.

La Cour supérieure de justice de l'Ontario a finalement ordonné la destruction des dossiers après avoir accordé aux survivants 15 années pour demander des copies de leurs propres dossiers. La décision a été portée en appel devant la Cour suprême du Canada, qui a confirmé l'ordonnance de destruction d'ici septembre 2027.

Dans sa décision de 2017, le plus haut tribunal a conclu que la promesse d'une confidentialité totale pour les plaignants et les auteurs était inévitable dans le but que le processus d'indemnisation fonctionne.

Perry Bellegarde, alors chef national de l'Assemblée des Premières Nations, avait qualifié à l'époque la décision de bonne et juste .

Une possible manne d'informations

Dans ce long processus qui s'est déroulé avant l'annonce de Kamloops, les tribunaux et des processus d'indemnisation n'ont pas considéré les décès et les disparitions d'enfants, fait remarquer Mme Murray, qui œuvre désormais à titre de conseillère indépendante à Ottawa.

Qu'auraient-ils dit s'il y avait eu des informations sur des meurtres, des morts et des enterrements potentiels, si ces informations avaient été partagées avec le tribunal?

Les survivants racontent avoir été témoins de décès et avoir aidé à creuser des tombes, partage Mme Murray en faisant valoir que les dossiers d'abus devraient être réexaminés pour voir s'ils contiennent des détails tels que le nom des enfants décédés. Sa proposition figure dans un rapport publié le mois dernier, ce même document dont Mme Shingoose a pris connaissance et qui a soulevé des inquiétudes quant au manque de documents archivés.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation soutient l'appel de Mme Murray à réexaminer les dossiers et assure qu'un tel processus pourrait très bien se dérouler de manière à garantir la confidentialité des individus impliqués. Il a d'ailleurs reçu 27 dossiers que les survivants ont décidé de lui partager.

Nous comprenons que le partage peut être difficile et traumatisant donc à aucun moment nous ne sollicitons ni ne demandons leurs dossiers, a déclaré le Centre, dans un communiqué. Bien que nous espérons que les survivants continueront de nous faire confiance, il s'agit en fin de compte d'une décision personnelle.

Selon Mme Murray, la rareté du partage de témoignages repose aussi sur le fait que les survivants ne savent pas qu'ils peuvent le faire.