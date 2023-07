L’artiste Alan Syliboy, une vie à étudier les pétroglyphes mi’kmaw

Les plus récentes œuvres de l'artiste néo-écossais Alan Syliboy sont exposées à la galerie d'art La Guilde, à Montréal, jusqu'au 10 septembre.

Une dizaine de ses toiles, inspirées de la tradition autochtone des pétroglyphes mi'kmaw, sont présentées dans le cadre de l'exposition Les esprits dans la forêt. Il s'agit d'une première en sol québécois pour l'artiste qui a commencé à peindre dans les années 1970.

C'est sa mentore, la défunte artiste malécite Shirley Bear, qui l'a introduit aux pétroglyphes, ces anciennes gravures faites sur l’ardoise naturellement polie que l'on retrouve près de l’eau. Elles illustrent des hommes et des femmes, les vêtements traditionnels de l'époque, des canoës et la nature (baleines, tortues, caribous), entre autres.

Ouvrir en mode plein écran Ces gravures découvertes sur l'île de Terre-Neuve en 2019 représenteraient une femme enceinte, une vulve, un homme et un animal. Photo : La Presse canadienne / Gracieuseté de Barry Gaulton

Depuis, Alan Syliboy s'est donné pour mission de les faire connaître au monde entier et, surtout, à sa communauté.

Quand j'ai commencé à étudier les pétroglyphes, presque personne dans la communauté ne savait de quoi il s'agissait.

L'art est devenu pour lui une quête identitaire. Grâce à ces pétroglyphes, non seulement il a retrouvé ses repères en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'artiste.

Publicité

Notre culture a été effacée par l’église. [Quand j’étais jeune], nous n’avions pas grand-chose dans ma communauté. C’était même interdit de parler mi'kmaw à mon école. J’ai perdu ma langue, et ça a tout changé pour moi. Je me dis que, si j’avais encore ma langue, j’aurais été une différente personne , se souvient celui qui a reçu la médaille du jubilé d’or de la reine en 2002.

Je suis certain que les pétroglyphes ont été laissés pour nous, ils font partie des nombreux repères visuels laissés par mon peuple. Et c’est parfait, car en tant qu’artiste, ça te donne un modèle à suivre et des idées , poursuit-il.

Apporter de la vie et de l'énergie

Alan Syliboy emprunte les caractéristiques des pétroglyphes traditionnels mi'kmaw, soit le tracé, les motifs et la représentation des humains, illustrée par une figure carrée.

Ouvrir en mode plein écran L'un des tableaux de la série « Red Dress Woman » qui rend hommage aux femmes autochtones disparues et assassinées au cours des dernières décennies. Photo : Photo courtoisie

Il prend toutefois soin d’ajouter sa touche personnelle, qui se traduit par des couleurs vives et des superpositions de symboles et de formes. Je veux apporter de la vie et de l’énergie à mes images, c’est pour cela qu’elles sont aussi colorées , explique l'artiste qui aborde les thèmes de la famille, de la spiritualité, de l’épreuve et de la force.

Il lui arrive aussi de traiter de sujets délicats, voire douloureux, comme dans sa série Red Dress Woman - sa préférée -, composée de quatre toiles qui honorent les femmes autochtones disparues et assassinées au cours des dernières décennies.

L'artiste, qui a ouvert son nouveau studio le mois passé dans la ville de Truro en Nouvelle-Écosse, s’émeut d'ailleurs de voir émerger plusieurs artistes mi'kmaw qui s’inspirent aussi des pétroglyphes.

On est rendus au point de se réapproprier notre culture. [...] Il y a une sorte de renaissance et tellement de bons artistes mi'kmaw qui émergent. Je me sens privilégié d'être là et d'être témoin de tout ce qui se produit.

Peintures sur tambours

Si vous suivez le travail d'Alan Syliboy depuis longtemps, ou si vous le suivez sur Instagram, vous connaissez peut-être son travail de peintures sur tambours.

Ouvrir en mode plein écran L'œuvre « Turtle Drum » d'Alan Syliboy Photo : Photo courtoisie

Toujours inspiré des pétroglyphes, il s'adonne à cette pratique depuis maintenant 20 ans. Plus récemment, ses peintures sur tambours abordent la thématique du sport, en raison des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord qui se déroulent en Nouvelle-Écosse jusqu'au 23 juillet.

Publicité

Deux de ses tambours sont d'ailleurs exposés à La Guilde, sur l'un desquels figure une tortue - symbole récurrent dans les œuvres d'Alan Syliboy - qui représente Mère Nature dans plusieurs cultures autochtones.

Tournées à la belle étoile

Les visiteurs pourront également admirer l'exposition Starlight (Tournées à la belle étoile, en français), de l'artiste autochtone Luke Parnell, présentée à La Guilde jusqu'au 10 septembre.

Le titre de l'exposition fait référence aux Starlight tours , au cours desquels une personne autochtone était arrêtée par la police durant la nuit et abandonnée à l'extérieur de la ville à des températures inférieures à zéro dans les années 1990 et au début des années 2000.

Originaire de la Colombie-Britannique, l'artiste utilise le bois, la sérigraphie, la performance ou la vidéo pour créer ses œuvres.