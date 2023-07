Les conditions météorologiques se sont suffisamment améliorées dans le Nord-du-Québec pour autoriser un accès restreint à la route Billy-Diamond, qui dessert plusieurs communautés cries, ont annoncé mercredi des responsables.

Il s'agit de la route principale pour se rendre dans le Nord-du-Québec. Elle est ouverte jusqu'à vendredi à 18 h pour les résidents qui désirent rentrer chez eux, pour l’approvisionnement des services essentiels et pour les personnes voyageant pour des raisons humanitaires.

Les jours suivants, elle fera l'objet d'une réévaluation quotidienne pour déterminer si cet accès restreint sera maintenu.

Comme les conditions peuvent changer rapidement, les gens sont priés de faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils voyagent , précise un communiqué du gouvernement de la Nation crie et du gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, publié mercredi.

Les conditions restent précaires et de nombreuses routes demeurent fermées , ajoute le communiqué.

Approvisionnements nécessaires

La route Billy-Diamond était fermée depuis plus d'une semaine en raison de la fumée et des incendies, tout comme d’autres chemins qui desservent plusieurs communautés cries. Ainsi, beaucoup de résidents n’ont pas pu se déplacer et sont restés bloqués dans le sud.

L'ouverture de la route permettra de réapprovisionner en essence plusieurs communautés cries.

Les approvisionnements alimentaires se sont aussi faits rares sur tout le territoire.

Il n’y a plus d’aliments frais , a déclaré Alice Snowboy, la gérante de la coopérative de Chisasibi, jointe en début de semaine. Nous avons surtout des produits secs. Nous n'avons plus de pain ni d'œufs.

Ouvrir en mode plein écran Les étagères de la coopérative de Chisasibi étaient presque vides, lundi. Photo : Alice Snowboy

Pas encore le feu vert

Les responsables cris ont souligné que cet accès restreint à la route Billy-Diamond ne signifie pas que tout le monde a l'autorisation de revenir.

Les ordres d'évacuation pour les résidents de plusieurs communautés cries restent en vigueur, et seules les personnes qui ne sont pas sous ordre d'évacuation devraient rentrer chez elles, indique le communiqué.

Les conditions de l'air en Eeyou Istchee [nom traditionnel du territoire cri au Québec] restent instables et jusqu'à ce que nos autorités de santé publique et nos dirigeants locaux déterminent le meilleur moment, les évacués ne peuvent pas retourner dans leurs communautés , peut-on y lire.

Ouvrir en mode plein écran L'épaisse fumée émanant des feux de forêt a entraîné la fermeture de la route Billy-Diamond, dans le Nord-du-Québec. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté - Betty Tomatuk

Les résidents des communautés cries de Waskaganish, Nemaska, Chisasibi, Wemindji et Eastmain sont toujours soumis à diverses phases d'ordre d'évacuation, selon des responsables.

Mardi soir, la communauté d'Eastmain a annoncé qu'elle permettrait à certains résidents sous ordre d'évacuation de la phase 3 de rentrer chez eux avec leur propre véhicule mercredi. Jeudi et vendredi, des bus ramèneront les évacués de la phase 2.

Les autorités rappellent qu'il se peut que les gens doivent montrer une pièce d’identité s’ils voyagent sur la route Billy-Diamond.

Un tronçon d'environ 300 kilomètres de la route Transtaïga, qui relie les installations d'Hydro-Québec à l'est de Chisasibi, est aussi accessible jusqu'à vendredi, selon le Bureau d'information touristique à Matagami.

La route du Nord, qui relie Chibougamau à la route Billy-Diamond, demeure quant à elle complètement fermée.

Avec les informations de la CBC