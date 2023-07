Dans les années 1970, les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord (JAAN) n'étaient encore qu'une idée. Mais déjà, les fondateurs de l'événement étaient portés par une grande mission : celle de favoriser le bien-être des jeunes issus des Premières Nations.

Willie Littlechild, Charles Wood et John Fletcher, qui ont été forcés de fréquenter des pensionnats, ont choisi le sport pour échapper aux difficultés auxquelles ils faisaient face.

Cela leur a fourni une plateforme pour montrer une autre facette d'eux-mêmes que les autres ne voyaient pas souvent , a déclaré Janice Forsyth à l'émission Morning Nova Scotia, de CBC Radio.

Ils faisaient certainement face à des stéréotypes, mais pour eux, c’était aussi un espace positif où ils pouvaient exceller et montrer leur potentiel , poursuit la membre de la Première Nation crie de Fisher River, au Manitoba, qui a participé aux Jeux en 1995.

Aujourd'hui, Mme Forsyth est professeure à l’Université Western Ontario et étudie la relation entre le sport et la culture autochtone et canadienne. Selon elle, les fondateurs des Jeux ont toujours gardé en tête leur objectif d’aider les jeunes générations.

Ils savaient que le domaine du sport, malgré toute la rhétorique, était raciste et n'était pas accueillant, mais ils voulaient que leurs enfants aient un espace positif.

Et c'est de là qu'est venue l'idée des Jeux autochtones. Ils ont travaillé pendant des décennies pour essayer de faire en sorte que cela se produise, et finalement, les premiers ont eu lieu en 1990 en Alberta.

Depuis, les JAAN ont continué de croître. Dimanche dernier, ils ont débuté à Halifax. Des milliers de jeunes athlètes autochtones de tout le continent y sont rassemblés pour concourir dans des sports traditionnels et non traditionnels.

Ouvrir en mode plein écran Des joueuses de l'équipe du Manitoba posent pour une photo lors d'un match de balle-molle aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord à Halifax. Photo : CBC / Robert Short

Le sport m'a sauvé la vie

George (Tex) Marshall, membre de la Première Nation Eskasoni et président des JAAN , estime que l'événement offre un espace de jeu sécuritaire et accueillant pour les adolescents.

Le sport donne de l'espoir, il offre un avenir à tout le monde. Il forge le caractère et permet de développer des compétences en leadership , a déclaré M. Marshall à l’émission de radio Maritime Noon. (Nouvelle fenêtre)

Il a lui-même traversé des périodes sombres quand il était jeune, mais il s’est toujours tourné vers le sport.

Pendant les jours sombres, le sport m'a sauvé. Dorénavant, c’est devenu mon objectif de redonner au sport, parce qu'il a sauvé ma vie, et je crois qu'il peut sauver celle de nos jeunes.

Bob Gloade, le chef de la Première Nation de Millbrook, partage ce sentiment. Sa communauté a d'ailleurs créé un programme qui finance les activités sportives des jeunes membres.

L’idée lui en est venue il y a plus de 20 ans, raconte-t-il, lorsqu'il a commencé à siéger au conseil de bande. À l'époque, les enfants de la communauté avaient souvent des ennuis : ils vandalisaient des bâtiments, jetaient des pierres et cassaient des fenêtres.

La raison? Ils s'ennuyaient, dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Bob Gloade, chef de la Première Nation de Millbrook, en Nouvelle-Écosse Photo : CBC

Au lieu de les punir, Bob Gloade et le conseil de bande ont commencé à allouer des fonds aux familles pour que leurs enfants puissent pratiquer des sports et se joindre à des clubs.

Nous sommes en mesure de financer chaque membre de la communauté et ses activités sportives, quel que soit son statut d'emploi, quel que soit son lieu de résidence, et nous le faisons partout au Canada , a déclaré M. Gloade à l’émission Mainstreet Halifax. (Nouvelle fenêtre)

Les jeunes qui pratiquent un sport peuvent désormais canaliser leur énergie ailleurs et cela leur évite des ennuis, poursuit-il.

Il y a beaucoup d'avantages au sport. Ces jeunes ne deviendront peut-être pas tous des athlètes professionnels, mais cela les aide à forger leur caractère et à bâtir leur système de soutien. Cela les aide également à passer du sport à l'école, puis à l'emploi et à la vie en société.

Il se réjouit d'ailleurs que son initiative fonctionne puisque 31 jeunes de sa communauté participent aux Jeux cette année.

Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour aider les personnes de notre communauté à concourir et à faire du mieux qu’elles peuvent. On veut aussi qu’elles s’amusent, tout simplement , a-t-il déclaré.

Avec les informations de CBC