Qu’ont en commun la pop coréenne et la musique andine en langue quechua? Pas grand-chose, mais le jeune Péruvien Lenin Tamayo Pinares réussit l’exploit d’arrimer ces deux genres musicaux pour créer la pop quechua, ou dans ses mots, la Q-pop.

Comme bien des artistes émergents aujourd’hui, c’est sur TikTok que Lenin s’est fait connaître. Sa première vidéo, diffusée en 2022, montre un extrait du vidéoclip de la chanson Tusurikusun ( Dansons en quechua), qu’il a composée durant la pandémie.

À partir de ce moment, la magie a opéré.

Un an plus tard, le jeune homme compte 200 000 abonnés et cumule plus de 4 millions de J’aime sur le populaire réseau social.

Entre-temps, l’artiste de 23 ans a sorti deux nouvelles chansons et vidéoclips, ¿Imaynata? ( Comment? ) et Intiraymi ( Le Nouvel An andin ), qui lui ont valu des félicitations de l’ambassadeur sud-coréen au Pérou, la création de son propre fan-club, un passage à la télévision nationale et des demandes d’entrevues de médias des quatre coins du globe. Sa notoriété l’a même amené à réaliser des campagnes publicitaires pour une entreprise de télécommunications.

Les chorégraphies dans ses vidéos s'apparentent à celles de groupes planétaires comme BTS, et les mélodies empruntent des sons à la pop coréenne et à la pop en général. Mais si on tend bien l'oreille, on peut aussi entendre des instruments andins, comme la zampoña et la quena (instruments à vent), ainsi que le charango (instrument à cordes).

Son style vestimentaire détonne aussi. On peut autant l'apercevoir vêtu d'un jean, d'un chandail à capuche et d'espadrilles qu’avec des makitos (longs gants), une chumpi (ceinture) et des tissus traditionnels.

L’objectif : unir la modernité et [ses] racines andines pour briser les stéréotypes , affirme en entrevue à Espaces autochtones celui qui, il y a encore un an, terminait ses études en psychologie à l’université.

Ouvrir en mode plein écran L'artiste péruvien Lenin Tamayo (au centre), accompagné de ses danseurs lors du tournage du vidéoclip de la chanson « Intiraymi ». Photo : Photo fournie

Quant aux paroles, Lenin s'amuse à mélanger l’espagnol et le quechua pour rendre sa musique plus accessible . Comme la K-pop, qui intègre quant à elle l’anglais, rappelle-t-il.

De mère en fils

La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. La mère de Lenin Tamayo n'est nulle autre que Yolanda Pinares, une chanteuse folklorique andine bien connue au Pérou. C'est grâce à elle, reconnaît-il, qu'il maîtrise aujourd'hui le quechua et qu'il embrasse ses racines andines sans vergogne. Une chance que d’autres jeunes Andins n’ont pas eue, soutient-il.

Beaucoup de jeunes d’aujourd’hui n’apprennent pas le quechua parce que leurs parents et leurs grands-parents ont l’impression que parler quechua est synonyme d'ignorance et de ne pas être civilisé. Et ça, c'est une conséquence directe de la colonisation.

Ouvrir en mode plein écran L'artiste Lenin Tamayo Pinares en compagnie de sa mère Yolanda Pinares, chanteuse de folklore andin Photo : Photo fournie

Aux 15e et 16e siècles, le quechua était la lingua franca de l’empire inca, qui s’étendait du sud de la Colombie au nord du Chili. Aujourd’hui, on estime que cette langue compte huit millions de locuteurs, dont plus de la moitié se trouvent au Pérou. Le quechua regroupe plusieurs dialectes; tous sont menacés à des degrés divers, selon l’ UNESCO .

Influences coréennes

Pour Lenin Tamayo, la K-pop a d’abord été un refuge durant ses années à l’école secondaire, alors qu'il était victime d’intimidation. Elle lui a ensuite permis de comprendre que la langue et la culture ne constituaient pas des limites .

L’industrie de la K-pop a démontré au monde entier que, même si une langue n’est parlée que par une minorité de personnes, elle peut finir par dominer l’industrie musicale. C’est inspirant. Si la culture coréenne a réussi à le faire, pourquoi pas la culture andine?

Sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare d'apercevoir des commentaires d'internautes qui le remercient de promouvoir la langue quechua et la culture andine. Lenin est devenu en quelque sorte un modèle pour les jeunes qui doivent composer avec leurs origines andines et les injustices que subissent les populations autochtones d’Amérique du Sud, legs de la colonisation espagnole perpétué par les gouvernements subséquents.

Il y a 10 ans, les seules personnes de la communauté andine qu’on voyait à la télévision nationale étaient des stéréotypes , déclare l'artiste, qui a déménagé à Lima, la capitale, pour se consacrer à sa carrière musicale.

Encore surpris de l’attention qu’il génère, il constate peu à peu l'ampleur de son succès, qui ne cesse de grandir depuis un an.

C'est fou! Mais ça me rappelle aussi mes responsabilités en tant qu’artiste. Je crois sincèrement qu’être artiste, ce n’est pas seulement faire de la musique; c’est aussi porter un message, générer le changement pour que la société s’améliore , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran L'artiste péruvien Lenin Tamayo Photo : Photo fournie

Bien que la majorité de ses admirateurs proviennent du Pérou, Lenin remarque que sa visibilité s’étend aux pays voisins, de l’Équateur à la Bolivie, en passant par la Colombie, le Chili et l’Argentine. Ça a été comme l’expansion de l’empire inca , plaisante-t-il.

On a tous du sang andin, donc quand on entend le quechua, ça attire notre attention , poursuit celui qui sortira le 28 juillet son premier album, Amaru ( Serpent ), dont la structure s’inspire de la mythologie andine inca.

Cette date n’est pas anodine : elle correspond à la fête nationale du Pérou, date de l’indépendance survenue en 1821 face à la couronne espagnole.

Chez Lenin Tamayo, il y a toujours le retour aux sources et toujours un message à passer.