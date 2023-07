Les Jeux autochtones, une affaire de famille pour l’équipe du Connecticut

Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord (JAAN), qui sont présentés actuellement à Halifax, sont une affaire familiale pour la petite équipe du Connecticut, dont la majorité des 15 membres proviennent de deux familles.

Angela Soulor est membre du personnel de mission et son fils Kaleb Espinoza participe aux épreuves d'athlétisme, notamment la course, le saut en hauteur, le saut en longueur, le triple saut, le lancer de poids, le lancer de disque et le lancer de javelot.

De gauche à droit, Angela Soulor, sa grand-mère Marie Pineault, son fils Kaleb Espinoza et sa mère Aline Soulor.

Sa mère, Aline Soulor, fait également partie du personnel de mission, et sa grand-mère, Marie Pineault, est invitée d'honneur en tant qu'aînée mohegane.

C'est génial de vivre ça en famille sur plusieurs générations , a déclaré Angela Soulor, représentante des JAAN pour la région No. 9 des États-Unis.

L'équipe du Connecticut est arrivée vers 3 h du matin vendredi dernier, après avoir parcouru 1200 kilomètres jusqu'à Halifax.

Angela Soulor avait elle-même participé aux JAAN en 1997 et peut constater l'évolution de l'événement. Maintenant, en tant qu'organisatrice, elle voit tout le travail qui est nécessaire pour rendre possible la tenue de ces jeux.

C'est agréable de voir tout se mettre en place et de voir les enfants bénéficier de tout ce travail , exprime-t-elle.

Une petite équipe pour une grande occasion

Mathilde Roussat, 12 ans, représente l'équipe du Connecticut à l'épreuve de tir à la carabine. Ses deux sœurs, dont sa jumelle, participent de leur côté aux épreuves d'athlétisme. Une de leur tante fait également partie de l'équipe et agit en tant qu'entraîneuse. Enfin, leur mère occupe le poste de cheffe de mission.

Marion Roussat, à gauche est l'aînée des trois soeurs. Mathilde et Maddie, plus jeunes, sont jumelles.

Puisque son équipe n'était pas assez grande pour concourir dans les sports collectifs, Mathilde Rousset a choisi un sport individuel.

Je voulais faire de la natation, mais nous n'avions pas d'entraîneur, alors ma mère m'a inscrite au tir à la carabine, discipline pour laquelle il y avait un entraîneur disponible , explique-t-elle.

Après le long voyage vers Halifax, elle était heureuse d'avoir deux jours pour calmer sa nervosité avant de participer aux compétitions, qui commençaient mardi.

Je suis excitée, mais aussi vraiment nerveuse parce que c'est comme les Jeux olympiques, mais pour les peuples autochtones , exprime Mathilde Rousset.

Participer au JAAN lui permet de faire partie d'un grand événement mettant en valeur la culture des différentes nations autochtones d'Amérique du Nord.

Je trouve ça génial parce qu'en général, on passe souvent à côté des Premières Nations, dit-elle. D'autres cultures sont célébrées, mais on ne parle pas suffisamment des Autochtones.

Avec les informations de Janell Henry, de CBC.