Les orages violents causent 10 000 $ de pertes à un organisme montréalais

Selon Nakuset, cofondatrice de Résilience Montréal, près de 50 centimètres d’eau ont inondé le sous-sol du bâtiment qui abrite l'organisme, au coin des rues Sainte-Catherine et Atwater.

Le plancher du sous-sol a été inondé par des eaux usées. Il y avait près d’un mètre d’eau dans le réfrigérateur. On a aussi perdu toute la nourriture sèche qu’on stockait là , explique-t-elle.

Les pertes sont évaluées à 10 000 $ par l’organisme, qui compte de nombreux Autochtones parmi ses bénéficiaires. Cette somme représente son budget nourriture d’une semaine.

On offre trois repas par jour. Et la bouffe est vraiment bonne. On sert environ 1000 repas par jour , précise Nakuset.

Depuis, l’organisme a tout de même réussi à bricoler des repas en se passant des denrées perdues, indique-t-elle.

Résilience Montréal aide la population en situation d'itinérance aux alentours du square Cabot. Photo : Gracieuseté : David Chapman

Nakuset souligne la vétusté du bâtiment. Lorsqu’il y a une pluie normale, ça ne nous affecte pas, mais quand il y a de grosses pluies comme jeudi, il y a des accumulations d’eau. C’est la pire inondation qu’on a connue , explique-t-elle.

Le directeur général de Résilience Montréal, David Chapman, confiait, lors d’une entrevue à CBC, que le refuge a déjà dû faire face à une inondation il y a deux semaines. Un phénomène annuel selon lui.

Des bénévoles sont venus aider à nettoyer les dégâts dans le sous-sol de Résilience Montréal. Photo : Courtoisie : Nakuset

Nakuset explique que l’organisme essaie depuis longtemps d’alerter le propriétaire du bâtiment, mais sans succès. Elle souligne les craintes de David Chapman quant à d’éventuelles répercussions s’il dénonce le propriétaire dans les médias.

Ce bâtiment sera transformé en condos, alors il s’en fiche de faire des réparations , croit Nakuset.

Résilience Montréal doit donc prochainement déménager, mais l’argent obtenu par le gouvernement ne suffit pas pour le moment à couvrir la hausse mirobolante des matériaux de construction.

Nakuset indique que le bâtiment est vétuste. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pour nettoyer le sous-sol inondé, le refuge a pu compter sur des bénévoles. C’étaient surtout des gens qui profitent de nos services. Ils sont venus nous aider , raconte-t-elle.

Sur les réseaux sociaux, Nakuset a aussi lancé un appel aux dons (Nouvelle fenêtre) pour combler la perte des denrées alimentaires.