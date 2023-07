Des illustrations de la culture alimentaire autochtone ravivent la nostalgie

Peut-être avez-vous reconnu le travail de Ruby Bruce, cette artiste anishinaabe et métisse de la rivière Rouge au Manitoba?

Pour sa plus récente série d'illustrations, #n8vfoodseries, la récipiendaire du prix Indspire 2023 dans la catégorie jeunesse s'est concentrée sur des aliments qu'elle a consommés durant son enfance et qui sont populaires dans les communautés autochtones. Ses œuvres, qu'elle partage sur Instagram, ont suscité un très grand intérêt chez des internautes provenant du monde entier.

Qu'est-ce qui vous a inspiré cette série d'illustrations?

Je voulais recréer des aliments autochtones traditionnels et modernes en m'inspirant de mon enfance, de la nourriture que je mange aujourd'hui et des souvenirs qui y sont associés. La nourriture raconte l'histoire de qui sont les gens et d'où ils viennent.

Pour cette série, je n'utilise que des aliments qui me sont familiers sur le plan culturel. Donc, ce ne sont pas seulement des produits que je consomme, mais aussi des produits que toute ma communauté consomme, et ce, peut-être depuis des générations.

Qu'est-ce qui vous a poussée à illustrer certains aliments ou ingrédients spécifiques?

J'ai pensé à ce que je mangeais quand j'étais enfant et à ce que je mange maintenant. Quand j'ai publié la première illustration, celle de la boîte de conserve de la marque Spam, j'ai reçu beaucoup de suggestions d'abonnés. Si mon travail a pu résonner auprès d’autres personnes, je me dis que je vais le continuer et rester à l'écoute de leurs propositions.

Quelle est votre relation personnelle avec les aliments de la série? Les aimez-vous? Les avez-vous toujours aimés? Et votre relation avec ces aliments a-t-elle changé avec le temps?

Cela n'a pas changé. Au fil des ans, j'ai été sensibilisée au fait qu'ils pouvaient également être liés à la pauvreté et au milieu socioéconomique défavorisé dans lequel j'ai grandi. Mais en tant qu'enfant, je n'y ai jamais vraiment pensé, et je n'y pense pas vraiment [maintenant].

Aujourd’hui, je suis plus consciente que les peuples autochtones ont été grandement sous-estimés et sous-représentés et, par mon travail, je veux les aider. Je veux qu'ils puissent se voir, voir leurs aliments traditionnels et nouveaux, leur communauté, leur famille et leurs souvenirs par l'intermédiaire de quelque chose de positif. Je veux qu'ils puissent voir mon art comme une chose à laquelle ils peuvent s'identifier et se sentir bien.

Bien que je sois consciente que ces aliments peuvent être liés à la pauvreté ou à un statut socioéconomique bas – par exemple, [mon art] peut rappeler aux gens notre histoire difficile –, je crois qu'il est aussi bon de se souvenir de l'histoire.

Je pense que mes illustrations suscitent la réflexion à bien des égards. Chaque personne va en tirer quelque chose de différent, mais moi, je veux que les gens retrouvent cette nostalgie. Des centaines de personnes issues des Premières Nations, des Métis et des Inuit m'ont contactée et m'ont dit à quel point cela les touchait de manière positive.

Pouvez-vous nous parler des thèmes que vous abordez dans vos illustrations et vos légendes?

Cette série d’illustrations de produits alimentaires favorise l'interconnectivité. Elle unit nos nations et comble les fossés entre les cultures. La nourriture est un médicament. Qu'elle ait ou non une valeur nutritionnelle, elle a une valeur spirituelle, et cela forge des liens entre toutes les communautés autochtones du monde. Cela nous rappelle que nous sommes tous connectés, que nous avons tous des similitudes et que nous partageons tous des aliments similaires. Je suis à la fois métisse et anishinaabe, donc je sais qu'il y a des différences, mais je sais aussi qu'il y a des similitudes.

Votre série rend beaucoup de gens nostalgiques et ils commentent vos publications en racontant leurs propres souvenirs. Que lisez-vous le plus? Qu'est-ce qui a été surprenant pour vous?

La chose la plus surprenante a été que des Autochtones d'Hawaï et d'Australie m'achètent des illustrations et me disent que mes œuvres d'art résonnent vraiment chez eux et sur le plan de leur nourriture culturelle. Je me suis dit : Oh wow! Quand j'ai commencé à faire les illustrations, je n'étais pas sûre que quelqu'un les verrait. Mais énormément de gens ont fini par les voir et ont été touchés de manière positive. Ce n'était pas seulement dans ma communauté ou au Manitoba, c'était national, puis c'est devenu international. Ça s'est rendu ailleurs, comme aux États-Unis et en Australie.

- Avec les informations de Michaella Montana, de CBC