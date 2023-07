Feux de forêt : routes fermées et évacuations en Eeyou Istchee Baie-James

Alors que le sud de la province se remet de violents orages, des feux de forêt menacent sérieusement certaines communautés du Nord-du-Québec. Vendredi, le gouvernement fédéral a même autorisé le déploiement de Rangers des Forces armées canadiennes pour aider aux évacuations.

Cette mobilisation d'urgence répond à une aggravation de la situation : la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) recensait vendredi matin 93 feux actifs dans la zone nordique, soit 5 de plus que la veille. De ce nombre, 12 n'étaient toujours pas maîtrisés.

En cause : une ligne de foudre tombée dans cette région la semaine passée a allumé des feux, et le taux de sécheresse favorise ensuite le brasier, a expliqué une porte-parole de la SOPFEU .

Dans un communiqué publié jeudi matin, le gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James a indiqué que les feux compliquaient les efforts de ravitaillement de biens essentiels et médicaux et qu'un pont aérien avait dû être mis en place.

L'accès aux communautés cries de Chisasibi, Wemindji, Eastmain et Waskaganish est devenu impossible par la route Billy Diamond, soit la route de la Baie-James, dont la fermeture a été étendue ces deux derniers jours. La route Trans-Taïga est devenue complètement inaccessible.

Plusieurs communautés cries ont lancé des « préévacuations », notamment à cause de la fumée qui se dégage des incendies. Par mesure de précaution, la communauté de Nemaska, dans Eeyou Istchee, a mis en place dès mardi l'évacuation des personnes les plus vulnérables du village qui compte quelque 800 résidents.

La Ville de Radisson a déclaré l'état d'urgence local, jeudi. Les troupes de la SOPFEU se concentreront autour de ce secteur en fin de semaine, a indiqué leur porte-parole, Josée Poitras. Elles sont également mobilisées pour protéger les infrastructures hydroélectriques du complexe La Grande, a ajouté Mme Poitras.

La Ville de Matagami maintient un centre d’hébergement pour les automobilistes coincés par les fermetures et qui ne peuvent plus rejoindre leur communauté.

Priés de rester à l'intérieur

À 100 km de Radisson, Chisasibi, la plus grande communauté crie de l'Eeyou Istchee, est dotée d'un hôpital régional. Elle a publié vendredi matin un avis d'évacuation par avion des résidents les plus vulnérables à la fumée.

Elle priorise (dans l'ordre) les patients sous hémodialyse, les résidents des maisons de retraite et les patients souffrant de difficultés respiratoires, les usagers des hôpitaux et ceux recevant des soins à domicile, puis les nouveau-nés et les patientes en consultations prénatales.

Chisasibi demande aussi aux résidents de rester à l'intérieur et de porter des masques N95 quand les sorties extérieures sont nécessaires. La très mauvaise qualité de l'air (qui dépasse 300, selon le site map.purpleair.com) place la zone en alerte sanitaire. Les résidents sont invités à ne pas ouvrir les portes ni les fenêtres de leur logement, et à ne pas utiliser d'échangeur d'air pour éviter que la fumée n'entre.

Par ailleurs, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) a annoncé jeudi matin un agrandissement du territoire nordique touché par l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et par la fermeture des chemins forestiers.

Le gouvernement encourage les citoyens à demeurer à l'affût de possibles nouvelles directives.

